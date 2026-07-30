Kaune tęsiama K. Griniaus ligoninės plėtra: Kulautuvoje pasiruošimas atidarymui, Panemunėje – statyboms

Seno ir naujo dermė
Pušyno apsuptyje, Raudonojo Kryžiaus g. 1, iškils keturių aukštų A++ energinio naudingumo gydymo paskirties priestatas. Jis papildys Panemunėje veikiantį Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinį. 1932-aisiais statytą sanatoriją tuberkulioze sergantiems asmenims ir naująjį korpusą sujungs stiklinė galerija. Atliekant darbus bus išsaugotos visos vertingosios tarpukarinio pastato savybės bei fasadai.
Pagal projektuotojų ir architektų viziją, lakoniškų formų naujas pastatas nebus matomas iš pagrindinių žiūros taškų – nuo įvažiavimo iš Raudonojo Kryžiaus gatvės ir pietinės sklypo pusės. Fasaduose naudojamos horizontalios linijos kurs ramumo įspūdį, o santūrios medžiagų paletės nekonkuruos su pagrindiniu istoriniu pastatu. Priestatą šiaurinėje sklypo dalyje uždengs ir supanti augmenija.
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Įgyvendinant projektą bus tvarkoma aplinka – numatoma maksimaliai išsaugoti esamus želdynus, dalį medžių persodinti. Ant vienaukštės priestato dalies planuojama įrengti apie 85 kv. m žaliąjį stogą. Teritorijoje bus vystomas takelių tinklas, įrengtos terasos. Taip pat perplanuojamas esamas kelias, pritaikant jį įvažiavimui prie naujo priėmimo skyriaus bei įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.
UAB „Medstatyba“ parengti projektiniai pasiūlymai visuomenei buvo pristatyti praėjusių metų lapkritį. Šiuo metu vyksta techninio darbo projekto ekspertizė. Ją tikimąsi turėti rugsėjį ir dar šiemet pasirašyti rangos sutartį. Jeigu viskas vyks pagal planą, statybos darbai galėtų būti užbaigti 2028 m. lapkritį. Vien tik savivaldybės lėšomis statomo objekto vertė gali siekti apie 11 mln. eurų.
Paslaugų centralizavimas
„Kauno strategija – didinti slaugos ir palaikomojo gydymo vietų skaičių bei tokių paslaugų prieinamumą Kaune, prie jau veikiančių įstaigų. Naujuoju Panemunės korpusu siekiame ne tik sukurti vietas pacientams, bet ir efektyviau organizuoti slaugos bei palaikomojo gydymo paslaugų teikimą.
Centralizavus paslaugas, bus racionaliau naudojama infrastruktūra ir medicininiai ištekliai, sudaromos geresnės sąlygos pacientams bei darbuotojams. Tai būtinos sąlygos, siekiant užtikrinti kokybiškas paslaugas ir geras darbo sąlygas“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Plečiant Panemunės padalinį, numatoma naujajame pastate įrengti 150 vietų pacientams. Tai išplės bendrą slaugos paslaugų skaičių nuo 145 iki beveik 300. Patalpos bus pritaikytos ilgalaikiam pacientų gydymui ir slaugai – šiauriniame korpuse numatomos palatos, slaugytojų patalpos, sanitariniai mazgai ir dušai.
Jungiamojoje pastato dalyje įsikurs administracija, bus įrengtos pagalbinės patalpos, darbuotojų rūbinės, kineziterapijos salės bei kabinetai. Pietinėje, vieno aukšto, priestato dalyje bus įrengtas pacientų priimamasis.
Visame priestate planuojamos šiuolaikiškos, gydymo paskirčiai pritaikytos erdvės. Patogus judėjimas tarp aukštų užtikrinamas įrengiant keleivinį liftą. Patalpos, koridoriai ir praėjimai projektuojami taip, kad jais galėtų patogiai judėti žmonės su negalia, riboto judumo pacientai.
Kompleksinė plėtra
Panemunės projektas – vienas iš Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės paslaugų tinklo plėtros dalių. Šiuo metu ligoninės padaliniuose Kaune iš viso yra 257 slaugos vietos: 145 – Panemunėje, 72 – Vičiūnuose ir 40 – Petrašiūnuose.
Rudenį bus atidarytas iš pagrindų rekonstruotas buvęs Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninės-sanatorijos pastatas. Jis perduotas K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei, pilnai aprūpintas baldais ir reikalinga medicinine bei kita įranga.
Čia įrengtos 169 vietos: iš jų 133 skirtos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms, dar 36 – globos paslaugoms. Tai bus pirmoji miesto pavaldume esanti įstaiga, kur po vienu stogu bus sujungiamos medicininės slaugos ir socialinės globos funkcijos.
Ligoninė šiuo metu formuoja personalą – ieškoma gydytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų ir kitų sveikatos priežiūros, administravimo, maitinimo bei ūkio darbuotojų. Visi darbo skelbimai – kgriniausligonine.lt/karjera/.
Įgyvendinus Panemunės ir Kulautuvos projektus ir atvėrus veiklai, slaugos vietų skaičius Kaune išaugs nuo dabartinių 257 iki 540.