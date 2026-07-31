Miesto viliotinis gydytojams: atvykus čia dirbti – solidi išmoka

Išmoka gali būti skiriama tik tiems gydytojams, kurie įtraukti į prioritetinį Klaipėdoje trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų sąrašą. Šiemet jame yra 12 medikų – trūksta keturių šeimos gydytojų, neurologo, vaikų psichiatrų ir kitų ligų specialistų.
Jeigu atsirastų norinčiųjų, pinigai jiems bus mokami iš miesto biudžeto, lėšos tokiai motyvacijai yra numatytos savivaldybės strateginiame veiklos plane.
Ketvirtadienį šiam sprendimui vienbalsiai pritarė Miesto taryba.
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„Bus sudaryta galimybė į Klaipėdos mieste veikiančias valstybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas pritraukti skubiosios medicinos gydytojus, kas užtikrins sveikatos priežiūros gyventojams kokybiškų paslaugų gavimą“, – teigiama sprendimo aiškinamajame rašte.
Mainais į šią savivaldybės paramą medikai privalės bent trejus metus nepertraukiamai ir ne mažiau nei vienu etatu dirbti miesto sveikatos ar gydymo įstaigoje, deklaruoti gyvenamąją vietą Klaipėdoje. Kandidatas į 30 tūkst. eurų paskatinimą taip pat neturėtų būti per pastaruosius 3 metus dirbęs Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigose.
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Savivaldybė taip pat yra numačiusi, kad atvykstančių gydytojų vaikams pirmumo teise suteikiama vieta mokykloje ar darželyje.
Visus kandidatus į išmoką vertins speciali darbo grupė, kuri įvertins, ar gydytojas atitinka visus keliamus reikalavimus.
Jeigu po paramos skyrimo jis iš Klaipėdos išvyktų anksčiau sutarto laiko, pinigai turėtų būti grąžinti.