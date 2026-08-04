Vilniaus ligoninės chirurgai atliko 100-ąją robotinę operaciją

„Svarbu paminėti, kad pradėjome taikyti robotines operacijas ne tik planiniams, bet ir ūmiomis chirurginėmis ligomis sergantiems pacientams – šiuo metu tai yra naujausia robotinės chirurgijos vystymosi kryptis pasaulyje. Todėl džiaugiamės, kad esame priekyje, o ne tik atkartojame jau esamus pasiekimus“, – sako prof. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius.
Robotinė chirurgija RVUL prasidėjo ne taip senai – tik 2025 m. gruodžio mėnesį. Ligoninė tapo trečiąja gydymo įstaiga Lietuvoje (po Klaipėdos universiteto ligoninės ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros Klinikų), kurioje buvo įdiegta ši technologiškai pranašesnė chirurgijos rūšis.
RVUL Bendrosios chirurgijos centro vadovas prof. dr. Narimantas Evaldas Samalavičius pabrėžia, kad pirmiausia robotinė chirurgija RVUL buvo įdiegta bendrosios chirurgijos srityje, o šiandien ji jau taikoma ir urologijoje bei ginekologijoje. Prieš pradedant robotines operacijas, RVUL darbuotojai (chirurgai, urologai, ginekologai bei slaugytojos) vyko į specialius mokymus Italijoje, o pirmąsias operacijas Vilniuje atlikti padėjo didelę patirtį šioje srityje turintis chirurgas bei robotinės įrangos technologas.
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„Robotinės technologijos chirurgijoje privalumai prasideda nuo puikus operacinio lauko vaizdo, kuris yra atvaizduojamas erdviškai 3D formatu, yra padidintas bei turi ypatingai aukštą raišką. Taip pat labai svarbūs robotiniai instrumentai, pritvirtinti prie roboto rankų ir valdomi nuotoliniu būdu iš valdymo konsolės – jie leidžia labai kokybiškai ir tiksliai atlikti sudėtingiausias chirurgines manipuliacijas net ir labai nedidelėse žmogaus kūno ertmėse.
Dar vienas privalumas – robotinės sistemos preciziškai atkartojami chirurgo judesiai sumažina bet kokią pašalinio rankų judesio įtaką pagrindiniam judesiui atlikti“, – privalumus vardina prof. dr. N. E. Samalavičius.
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Jis pabrėžia, kad nors tokia chirurgija yra brangesnė, medicinos pasaulyje lieka vis mažiau abejonių, kad robotinė chirurgija yra naudinga tiek chirurgui, tiek pacientui. Pacientui ji padidina tikimybę po operacijos pasveikti, greičiau grįžti į įprastinį gyvenimą, o kartu sumažina galimų negrįžtamų funkcinių sutrikimų tikimybę, kurių ne visada galima išvengti, atliekant didesnės apimties, tarp jų ir įvairių organų šalinimo, operacijas.
Be to, RVUL naudojama robotinė įranga suteikia galimybę operacijos metu pasitelkti dirbtinio intelekto pagalbą – tai yra ateities chirurgijos raidos dalis. Taip pat svarbus aspektas yra ir chirurgo nuovargis, kuris ženkliai sumažėja naudojant robotinę sistemą, nes dirbama ergonominėmis sąlygomis. Tai daro chirurgo darbą efektyvesnį, kokybiškesnį, o kartu gali padėti pratęsti patyrusių specialistų chirurginę karjerą.
Jau 1980 m. NASA su Stenfordo mokslinio tyrimo instituto mokslininkais ėmė domėtis robotinėmis technologijomis ir virtualia realybe, o neužilgo JAV gynybos departamentas ėmė investuoti į robotinių sistemų vystymą.
Įvairiapusių pastangų dėka pasaulyje robotinė chirurgija prasidėjo 1999 m., kuomet JAV kompanija sukūrė ir rinkai pristatė savo pirmąją „Da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą. Nors pirmasis robotas žvelgiant šiandienos akimis buvo gerokai netobulas, po keleto šios sistemos kartų buvo sukurtas visavertis modelis, šiuo metu plačiausiai paplitęs pasaulyje.
Bendrosios chirurgijos centro vadovas pasakoja, kad RVUL naudojama robotinė sistema tapo antrąja robotine chirurgine sistema, sukurta prieš dešimtį metų. Šiandien, po kiek daugiau nei ketvirčio amžiaus nuo robotikos starto, Europos sąjungoje ir visame pasaulyje yra ne viena robotinė sistema.
Konkurencijai augant, robotinės sistemos tobulėja, įdiegiamos vis naujesnės ir sudėtingesnės technologijos, robotinės chirurgijos galimybės sparčiai plečiasi, o dėl to laimi pacientas, sako profesorius.
„Galime pasidžiaugti, kad robotinės chirurgijos įdiegimas RVUL buvo spartus ir sklandus. Esame patenkinti atliktų operacijų skaičiumi ir įvairove, bei tuo, kad ši chirurgijos rūšis prieinama įvairiomis ligomis sergantiems pacientams.
Svarbu paminėti, kad pradėjome taikyti robotines operacijas ne tik planiniams, bet ir ūmiomis chirurginėmis ligomis sergantiems pacientams – šiuo metu tai yra naujausia robotinės chirurgijos vystymosi kryptis pasaulyje. Todėl džiaugiamės, kad esame priekyje, o ne tik atkartojame jau esamus pasiekimus.
Žengę šiuos žingsnius supratome, kad robotinė chirurgija yra ir bus neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi. Atidžiai sekame robotinės technologijos vystymosi tendencijas pasaulyje ir, remdamiesi įrodymais pagrįstos medicinos duomenimis, siekiame savo darbe naudoti pačias pažangiausias robotines sistemas“, – pabrėžia Bendrosios chirurgijos centro vadovas, robotinės chirurgijos programos RVUL koordinatorius prof. dr. N. E. Samalavičius.