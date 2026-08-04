Visi gydytojai išėjo atostogų? Didmiesčio gyventojai pikti – neįmanoma užsiregistruoti nemokamam vizitui

„Vaikų poliklinikoje neįmanoma pas kardiologą patekti. Siuntimą turime. Kur galima patekti Klaipėdoje pas vaikų kardiologą su priemoka?“ – klausia viena mama.
Po įrašu pasipylė ir daugiau nepatenkintų klaipėdiečių komentarų, kad vasaros metu nemokamos vaikų kardiologo konsultacijos šioje įstaigoje – neįmanoma misija.
„Atsibodo ieškoti, gaudyti, tad važiavom į „Salvijos“ kliniką. Mokamai, bet greitai priėjom“, – guodėsi viena mama.
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Dar viena mama rašo, kad užregistruoti vaiką konsultacijai bando kiekvieną rytą jau du mėnesius skambindama į poliklinikos registratūrą, tačiau vietų kaip nėra – taip nėra. Nepavyksta „pagauti“ rezervacijos ir internetu.
Kiti tėvai patarė stoti į eilę ir laukti, kol vaikų poliklinikos registratūra perskambins.
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„Vaikų ligoninėje „atsistojom“ į eilę, sakė, paskambins rugpjūtį“, – liepos pabaigoje rašė viena klaipėdietė.
Daug nusiskundimų ir poliklinikos registratūros darbu.
„Gal kas suprantate Klaipėdos vaikų ligoninės Kosultacinės poliklinikos registratūros tvarką? Nuo 8 ryto skambinu. Paspaudžiu 6, kad perskambintų, perskambina beveik 16 val., – talonėlių jau nėra. Paskambinęs žmogus išvis atrodo, kad pats nesupranta ką dirba.
Anksčiau būdavo tam tikros dienos, kada dalina talonėlius kitam mėnesiui, ar to jau nebeliko? Gal kas žinot?“ – piktinasi dar vienas komentatorius.
„Liūdna padėtis su mūsų Klaipėdos vaikų gydytojais. Dėl to neapsikenčiu laukti, važiuoju į Kauną arba einu privačiai. Ar čia vaikų konsultacinės vadovą gal keisti jau reikėtų, kad taip neveiksniai viskas vyksta?
Man viena kardiologė pasakojo, kodėl nenori ten niekas dirbti, nes valdžia spaudžia gydytojus kardiologus priimti kuo daugiau pacientų, tai jie ir nesikankina – eina į privačias klinikas ir vienam pacientui turi ne 10 min., o 20 min.
Liūdesys mums, pacientams, o kad darbuotojai registratūroje ten dirba nesuprasi kaip, tai daugiau nei akivaizdu. Nėra kam dirbti – niekas nebenori dirbti“, – antrina kitas.
Komentuodama situaciją VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoja gydymui Diana Vaitkevičiūtė sako, kad visi talonai pas gydytojus specialistus, taip pat ir vaikų kardiologą, skelbiami e.sveikatos išankstinės pacientų registracijos sistemoje ir yra atnaujinami kiekvieną rytą.
„Talonų skaičius priklauso nuo gydytojo specialisto darbo krūvio – ši informacija skelbiama ir mūsų ligoninės interneto svetainėje. Registruotis galima tiek telefonu, tiek atvykus į Konsultacinės poliklinikos registratūrą, tiek e.sveikatos sistemoje.
Visais atvejais registratūros darbuotojai naudojasi ta pačia sistema, todėl atvykimas į vietą papildomo pranašumo neduoda. Pacientų pageidavimu vykdome registraciją į laukiančiųjų konsultacijos eilę mūsų įstaigoje“, – teigia D. Vaitkevičiūtė.
Ji primena, kad pacientai, norintys greičiau patekti pas gydytoją specialistą, turi galimybę registruotis kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje per e.sveikatos sistemą.
Paklausta, ar Klaipėdoje yra didelis vaikų kardiologų trūkumas, įstaigos atstovė atsakė, kad vasara – atostogų sezonas, gydytojai išeina kasmetinių atostogų, todėl laikinai sumažėja konsultacijoms skirtų vietų.
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