Pirmoji bendra Baltijos šalių medikų komanda išvyko stažuotis į Ukrainą

Stažuotėje dalyvauja devyni specialistai – penki iš Lietuvos bei po du iš Latvijos ir Estijos.
Tai pirmasis tokio pobūdžio Baltijos valstybių bendradarbiavimo projektas sveikatos saugumo srityje.
Profesinių stažuočių metu specialistai susipažins su karo traumų gydymu, masinių sužeidimų valdymu, pacientų evakuacija, ligoninių veiklos organizavimu bei medicininio reagavimo principais.
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Įgyta praktinė patirtis bus pritaikoma stiprinant Lietuvos sveikatos sistemos pasirengimą, tobulinant specialistų rengimą, mokymų programas, gydymo įstaigų pasirengimą ir ekstremaliųjų situacijų valdymo procedūras.
„Lietuva rodo telkiančią lyderystę, šiai misijai suburdama visų trijų Baltijos šalių specialistus, ir neabejoju, kad iš ukrainiečių kolegų perimta patirtis leis sustiprinti mūsų sveikatos sistemų pasirengimą ekstremalioms situacijoms.
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Pagrįstai sakoma, kad norint keisti pasaulį į gerą, reikia pradėti nuo savęs – nuo to, ką galime padaryti mes patys.
Kiekvienas iš šios misijos dalyvių yra nuostabus pavyzdys, kaip šie žodžiai atrodo realybėje“, – pranešime cituojamas Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius.
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Sugrįžę specialistai įgytas žinias perduos kolegoms savo gydymo įstaigose, taip stiprindami visos šalies sveikatos sistemos kompetencijas ir pasirengimą veikti ekstremaliųjų situacijų bei karinio konflikto sąlygomis.
Iki šiol Sveikatos apsaugos ministerija ir Ekstremalių sveikatai situacijų centras koordinavo 14 Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų profesinių stažuočių Ukrainoje, kuriose dalyvavo 78 specialistai. Iki 2029 metų kovo Ukrainoje planuojama apmokyti 120 Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų.