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Gydytojo nereikės: skubios pagalbos skyriuose pacientus apžiūrėti ir gydyti galės slaugytojai

2026 m. rugpjūčio 6 d. 10:16
Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos (SMP) skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).
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Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus.
„Šie pakeitimai ne vienam pacientui šiek tiek patrumpins laiką iki diagnozės nustatymo ir tolimesnio gydymo paskyrimo. Preliminariai skaičiuojama, kad iki dešimtadalio skubiosios medicinos pagalbos paslaugų galės būti suteiktos išplėstinės praktikos slaugytojų, kurie palaipsniui tampa neatsiejama medikų bendruomenės dalimi mūsų gydymo įstaigose“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
SAM ketvirtadienį pranešė inicijavusi teisės aktų pakeitimus, kuriais SMP specializacijos išplėstinės praktikos slaugytojams suteikiama daugiau savarankiškumo teikti SMP paslaugas stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų ar teritoriniuose SMP skyriuose.

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Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Anot ministerijos, kartu patikslinta SMP paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai neatliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai. Taip pat pakoreguota SMP kabineto sąvoka ir sudaryta galimybė SMP kabinete paslaugas teikti pagal medicinos gydytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo kompetenciją.
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Šalyje stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi SMP skyrius.
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, per 2025 metu SMP skyriuose užfiksuoti 624,9 tūkst. pacientų apsilankymai, suteikta 1,42 mln. paslaugų.
Beveik penktadalis pacientų buvo paguldyti į stacionarą, likusieji išleisti gydytis ambulatoriškai arba pervežti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.
slaugytojosskubioji medicinaSveikatos apsaugos ministerija (SAM)

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