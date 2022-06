Kai sekso kokybė tampa svarbiau nei kiekybė: kiek kartų poros mylisi susilaukusios vaikų

Auginant mažus vaikus dažnai tenka pamiršti spontanišką ir laukinį mylėjimąsi, o vietoje to intymų vakarą dviese kruopščiai suplanuoti iš anksto. Ir nepaisant retesnio sekso, pasitenkinimą teikiantis seksualinis gyvenimas siejamas su kokybe, o ne kiekybe.

2022 metais atliktame mamos būklės tyrime atskleidžiama, kad 45 proc. moterų mylisi bent kartą per savaitę. Iš jų 54 proc. teigia esančios patenkintos arba net labai patenkintos savo seksualiniu gyvenimu, rašoma portale mother.ly, kuris ir atliko apklausą.

Likę 46 proc. prisipažino, kad jos nėra tuo patenkintos ir tai tik įrodo, jog nuosmukiai ir pakilimai intymiuose santykiuose yra labai įprasti.

Amžius taip pat turi įtakos sekso dažnumui, tačiau svarbu ne tėvų amžius, o jų vaikų amžius. Tyrimas parodo, kad seksualiai aktyvios mamos, kurios mylisi kartą ar du per savaitę augina vidurinę mokyklą lankančius vaikus. Nenuostabu, kad tos, kurios augina vaikus iki trejų metų amžiaus mylisi mažiausiai – 31 proc. kartą ar du per savaitę, 41 proc. kartą ar du per mėnesį, 24 proc. rečiau nei kartą per mėnesį.

Kita vertus, 77 proc. mamų, kurios užsiima seksu rečiau nei kartą per mėnesį, praneša, kad yra tuo „nepatenkintos“ arba „labai nepatenkintos“.

Susilaukus mažylio moteris gali jaustis neseksuali arba susitelkti į motinystę, jai gali trūkti poilsio ar kankinti pogimdyvinė depresija. Svarbu prisiminti, kad tai netruks amžinai.

Mamos būklės apklausos išvados padarytos iš daugiau 10 tūkst. atsakymų.

Parengta pagal „Mother.ly“ inf.