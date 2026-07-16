ES teismas galutinai atmetė Klaipėdos uosto bendrovės bandymą panaikinti sankcijas baltarusiškoms trąšoms

Pasak portalo, teismas atmetė visus bendrovės reikalavimus ir įpareigojo BKT padengti ne tik savo, bet ir Europos Sąjungos (ES) Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Teigiama, jog BKT siekė panaikinti ES Tarybos sprendimus dėl ribojamųjų priemonių, kurios nulėmė, jog 2022 m. vasarį Lietuvoje buvo sustabdytas „Belaruskalij“ trąšų tranzitas per Klaipėdos uostą.
ESBT nurodė, kad dalis bendrovės argumentų negalėjo būti nagrinėjami, nes ieškinys dėl pagrindinio draudimo buvo pateiktas praleidus nustatytą terminą. Teismas dar pridūrė, kad neturi teisės įpareigoti ES institucijų keisti užsienio politikos sprendimų ar priimti naujų teisės aktų dėl sankcijų taikymo.
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BKT taip pat buvo apskundęs ES institucijų veiksmus dėl esą nepakankamai aiškių tranzito taisyklių, tačiau šie skundai irgi buvo atmesti.
Skaičiuojama, kad iki sankcijų įsigaliojimo BKT per metus perkraudavo apie 11 mln. tonų „Belaruskalij“ trąšų. Bendrovė buvo viena pagrindinių šio tranzito grandies dalyvių Klaipėdos uoste.
BKT kontroliuoja verslininkas Igoris Udovickis, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai valdo 70 proc. bendrovės akcijų. Likusi dalis priklauso sankcionuotai Baltarusijos įmonei „Belaruskalij“.
ELTA primena, kad nuo 2021 m. baltarusiškoms trąšoms taikomos JAV sankcijos – jos įsigaliojo praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kurių laimėtoju neteisėtai pasiskelbė Aliaksandras Lukašenka, Vakarai nepripažįsta šių rinkimų kaip sąžiningų.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
Tuo metu „Belaruskalij“ arbitraže ginčija Lietuvos sprendimą nutraukti trąšų tranzitą, priimtą remiantis 2022 m. sausio Vyriausybės sprendimu.
Jame teigiama, jog Baltarusijos valstybinė bendrovė kelia grėsmę nacionaliniam saugumui – šį nutarimą patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
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