„Sodra“ kreipiasi į ūkininkus: reikia padaryti svarbų veiksmą

Kas pasikeitė?
Ūkininkų socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo principas iš esmės nesikeitė – kaip ir iki šiol, įmokų baze laikoma 90 proc. individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų (VSD)).
Tačiau tais atvejais, kai ūkininko apmokestinamosios pajamos nesiekia 12 MMA arba jų visai nėra, bet jis gauna tam tikrų neapmokestinamųjų pajamų, numatytų Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, socialinio draudimo įmokų baze gali būti laikoma 90 proc. apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų sumos, bet ne daugiau kaip 12 MMA.
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Kodėl atsirado pakeitimai?
Iki šiol daliai ūkininkų susidarydavo situacija, kai „Sodrai“ pateiktuose SAV pranešimuose nurodytos draudžiamosios pajamos nesutapdavo su VMI deklaruotomis pajamomis.
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Pavyzdžiui, 2024 m. duomenimis, tokių neatitikimų nustatyta apie 4 proc. individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų – 764 iš 17 696.
Norint įgyti vienų metų socialinio draudimo stažą, per kalendorinius metus turi būti sumokėtos socialinio draudimo įmokos ne mažiau kaip nuo 12 MMA dydžio draudžiamųjų pajamų. Kai įmokos buvo sumokėtos nuo mažesnės sumos, žmogaus sukauptas socialinio draudimo stažas buvo proporcingai mažesnis. Tai galėjo turėti įtakos teisei į socialinio draudimo išmokas ar pensiją.
Kas gali tikslinti duomenis?
Įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisoms, nuo 2026 m. liepos 1 d. iki 2027 m. liepos 1 d. ūkininkai gali patikslinti 2023, 2024 ir 2025 metų draudžiamąsias pajamas.
Tam reikia:
pateikti „Sodrai“ patikslintą SAV pranešimą;
sumokėti trūkstamas socialinio draudimo įmokas.
Svarbu, kad SAV pranešime nurodyta pajamų suma sutaptų su VMI deklaruota individualios žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų) ir neapmokestinamųjų pajamų suma, tačiau neviršytų 12 MMA.
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