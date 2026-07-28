Lietuvoje sukurtas pieno gamybos modelis tapo tarptautine „Dairy Space“ franšize

Prioritetas bus teikiamas valstybėms, kurios pienininkystę laiko strategine nacionalinės ekonomikos ir maisto tiekimo grandinės dalimi, aktyviai skatina sektoriaus modernizavimą ir produktyvumo didinimą bei sudaro palankias sąlygas ilgalaikei jo plėtrai.
Tarptautiniams partneriams bus perduodama Lietuvoje sukaupta patirtis, standartizuoti veiklos procesai ir realiomis sąlygomis patikrinti sprendimai, apimantys visą pieno gamybos grandinę – nuo komplekso projektavimo ir statybų organizavimo iki bandos valdymo, pašarų gamybos, darbuotojų parengimo bei kasdienių veiklos procesų. Taip siekiama prisidėti prie vieno svarbiausių pasaulinės pienininkystės iššūkių – augančios pieno produktų paklausos užtikrinant efektyvią, konkurencingą ir tvarią pieno gamybą.
Franšizės pagrindu tapo Radviliškio rajone veikiantis „Ateities ūkio“ galvijų fermų kompleksas. Jame į bendrą sistemą sujungti gyvulių gerovės, genetikos, reprodukcijos, šėrimo, automatizacijos, duomenų analizės, ekonominio valdymo ir aplinkosaugos sprendimai.
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Svarbiausia projekto vertė – ne vien pastatai ar pažangi įranga. Kuriant ir vystant kompleksą buvo sukauptos praktinės žinios, suformuoti veiklos standartai, parengtos ekonominio planavimo priemonės ir išgryninti technologijų integravimo principai. Šia patirtimi dabar bus dalijamasi su užsienio investuotojais.
„Kai nusprendėme statyti tokio masto pieno gamybos kompleksą, ieškojome pasaulyje jau veikiančio modelio, kuriuo galėtume remtis. Tačiau jo neradome. Todėl viską kūrėme patys – nuo pirmųjų idėjų iki kasdienių veiklos procesų. Šiandien Lietuvoje turime tai, kuo esame pasirengę dalytis su pasauliu“, – sako „Ateities ūkio“ idėjos autorius Ramūnas Karbauskis.
Perduodama ne atskira technologija, o visa veiklos sprendimų sistema
„Dairy Space“ nėra tradicinė franšizė, grindžiama vien prekės ženklu, fermos projektu ar konkrečios įrangos paketu. Jos esmė – investuotojui suteikti praktiškai patikrintą pieno gamybos verslo modelį ir ekspertinę pagalbą visais projekto įgyvendinimo bei veiklos etapais.
Franšizės gavėjui bus teikiama visapusiška ekspertinė pagalba ne tik fermos planavimo, įgyvendinimo ir veiklos pradžios etapais, bet ir per visą jos veiklos laikotarpį. Konsultacijos apims gyvūnų gerovės, reprodukcijos, sveikatingumo, šėrimo, produktyvumo ir personalo darbo organizavimo sritis. Šios sritys bus periodiškai audituojamos, o franšizės gavėjui teikiamos rekomendacijos. Būsimi franšizės gavėjai taip pat galės pasinaudoti „Agrokoncerno grupės“ partnerių tinklu ir įsigyti pienininkystės veiklai reikalingų gyvulininkystės priemonių bei sprendimų.
„Mūsų franšizė suteiks investuotojui galimybę sparčiau plėsti veiklą ir geriau valdyti projekto vystymo bei veiklos rizikas. Investuotojui perduodame ne tik brėžinius ar įrangos sąrašą. Kartu suteikiame sprendimų logiką, procesų standartus, ekonominio planavimo priemones ir specialistų kompetencijas, reikalingas efektyviai pieno gamybos veiklai sukurti bei valdyti. Tai leidžia naują projektą pradėti remiantis jau įgyvendinto komplekso patirtimi, o ne vien teorinėmis prielaidomis“, – teigia UAB „Agrokoncerno pienas“ direktorė Gabija Stanislovaitytė.
Trys kompleksų modeliai skirtingiems investuotojų poreikiams
Partneriams siūlomi trys standartizuoti pieno gamybos kompleksų modeliai, pritaikyti maždaug 2 700, 3 600 arba 4 500 melžiamų karvių bandoms. Juose atitinkamai numatytos 60, 80 arba 100 vietų karuselės tipo melžimo sistemos.
Bazinis sprendimas kiekvienu atveju bus pritaikomas pagal konkrečios šalies klimato sąlygas, teisinį reguliavimą, turimą žemės plotą, pašarų gamybos galimybes ir investuotojo verslo tikslus.
„Standartizuotas modelis suteikia patikimą pagrindą, tačiau tai nėra tiesioginis vieno projekto kopijavimas. Kiekviena rinka turi savų ypatumų, todėl galutiniai techniniai ir ekonominiai sprendimai bus formuojami įvertinus vietos sąlygas bei konkretaus investuotojo galimybes“, – pabrėžia G. Stanislovaitytė.
Potencialūs franšizės gavėjai kviečiami apsilankyti „Ateities ūkyje“, kur gali susipažinti su komplekso infrastruktūra, naudojamomis technologijomis, organizaciniais sprendimais ir ekonominiu modeliu.
Tarptautinis susidomėjimas prasidėjo dar iki oficialaus pristatymo
Nors „Dairy Space“ oficialiai pristatoma tik dabar, tarptautinis susidomėjimas projektu prasidėjo dar anksčiau. „Ateities ūkyje“ jau lankėsi pirmieji užsienio svečiai iš Danijos, Švedijos, Šveicarijos, Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos, Kanados ir kitų šalių, norėję iš arti susipažinti su Lietuvoje sukurtu pieno gamybos modeliu bei įvertinti jo pritaikymo galimybes savo šalyse.
„Žinia apie mūsų pieno gamybos kompleksą užsienio partnerius pasiekė dar iki oficialaus franšizės pristatymo. Tai parodė, kad rinkoje ieškoma ne tik naujos įrangos, bet ir visapusiškų, praktiškai įgyvendintų sprendimų. Investuotojams svarbu suprasti ne vien tai, kokias technologijas pasirinkti, bet ir kaip jas sujungti į efektyviai valdomą verslą“, – pažymi R. Karbauskis.
Kuriant „Ateities ūkį“ buvo sutelktos skirtingų sričių Lietuvos specialistų, „Agrokoncerno grupė“ grupės įmonių, mokslo institucijų ir technologijų partnerių kompetencijos. Projektas apėmė augalininkystę, pašarų gamybą, gyvulininkystę, projektavimą, statybas, energetiką, automatizaciją ir duomenų analizę.
Lietuvoje sukurta kompetencija skiriama pasaulinei rinkai
Visame „Ateities ūkio“ komplekse numatyta laikyti apie 10 tūkst. galvijų: maždaug 4 500 melžiamų karvių ir 5 500 prieauglio. Planuojama metinė natūralaus pieno gamyba – apie 51 tūkst. tonų.
Veikiantis kompleksas ir jame kaupiami duomenys suteikia galimybę nuolat vertinti priimtų sprendimų efektyvumą, tobulinti procesus ir tarptautiniams investuotojams siūlyti ne teorinėmis prielaidomis, o praktine patirtimi pagrįstą sistemą.
„Dairy Space“ tikslas – padėti kurti efektyvius, konkurencingus ir atsakingai valdomus pieno gamybos kompleksus įvairiose pasaulio šalyse. Kartu tai yra galimybė tarptautinei rinkai pristatyti Lietuvoje sukurtas žemės ūkio, gyvulininkystės, technologijų ir verslo valdymo kompetencijas.