Ar pastebėjote, kaip baruose sumažėjo alaus bokalai, bet mokate tiek pat? Verslininkai tikina – „tokia mada“

Kalbinti barų atstovai sako – padidėjusios alaus gamintojų ir tiekėjų kainos bei infliacija juos stumia į kampą, tad pasirinkimų lieka mažai: arba keli kainą, arba mažini tūrį.

Nauja mada kerta per pinigines

„Kadangi mes nuo pradžių turėjome tokias taures, tai pas mus niekas nesikeičia per visą laiką. Tačiau mieste galima pastebėti, kaip per paskutinius trejus metus nuo 0,5 l daug kas pereina prie 0,45 arba net 0,4 l. Čia pasekmė kainų kilimo, nes paskutiniais metais jos keičiasi kartą ar net porą per metus. Arba keli kainą, arba mažini tūrį. Kiekvienas renkasi“, – naujienų portalui lrytas.lt pasakojo „Local Pub“ direktorius Vidmantas Čičelis.

Kaip teigė Vilniuje įsikūrusio baro atstovas, čia yra akcentuojamas vienas dydis – 0,45 l. Vis tik jei klientas nori mažesnio ar kaip tik gerokai didesnio bokalo, baras siūlo 0,33 l bei atitinkamai 1,5 l.

Pavyzdžiui, mažesniojo kaina svyruoja nuo 4,2 euro iki 5 eurų. V.Čičelio skaičiavimu, skirtumas tarp 0,33 l ir 0,45 ml alaus bokalų siekia 0,7 euro, o paties didžiausio bokalo kaina paskaičiuota pagal 0,45 l alaus bokalo kainą. Tai reiškia, kad trijų bokalų po 0,45 l kaina lygi 1,5 l alaus bokalo kainai. Vis tik kainos stiebiasi iki 6 ar 7 eurų už bokalą.

Pašnekovas pabrėžė, kad tokia kaina iš dalies dėl to, kad alų importuoja iš mažųjų gamintojų. Tai taip pat priklauso nuo rūšies ir gamintojo.

Gastrobaro „Plus Plus Plus“ direktorius Aurimas Zimnickas portalui lrytas.lt teigė, jog šiuose baruose siūlomi 0,5 l ir 0,41 l alaus kiekiai, tačiau bene vienodas kainas aiškino paprastai – alaus bokalo dydis priklauso nuo tiekėjų ir alaus rūšies, tad atitinkamai ir šis baras klientams pateikia tokius pačius dydžius. Pavyzdžiui, pasirinkimuose galima pamatyti tiek pasirinkimų iki dviejų eurų, tiek iki trijų eurų, tačiau kaina, nepriklausomai nuo dydžio, svyruoja pagal rūšis.

Tuo metu baro „Trys staliukai ir telikas“ vienas savininkų Adomas Laurinavičius portalui lrytas.lt taip pat patikino, kad Vilniuje populiarėja mažos pintos – 0,44 l arba 0,4 l alaus bokalai. Kaip įžvalgomis dalijosi pašnekovas, barai taip stengiasi negąsdinti žmonių, kad pusę litro alaus bokalo kaina jau siekia 5 eurus. Todėl dalyje vietų įsigudrinama prašyti tokios pačios kainos, kaip ir už pusę litro. „Dabar yra tokia mada“, – apibendrino jis.

Visgi šio baro atstovas sakė, kad šiame bare laikomasi tradicijų, tad alus pilamas į pusės litro arba litro talpos pintas. „Dabar brangu – po 3,5 euro už vieną 0,5 l bokalą, bet mieste jau yra brangiau“, – dalijosi pastebėjimais A.Laurinavičius.

Baras „Būsi trečias“ taip pat lieka prie įprastinės talpos bokalų – čia klientai gali nusipirkti 0,3 l, 0,5 l ir 1 l alaus.

Kaip pasakojo vadovas Martynas Dacius, pusės litro alaus susidomėjimas pats didžiausias.

Pasak M.Daciaus, Vilniuje išties dalis barų keičia alaus bokalų dydžius, kad neparodytų, kaip išaugo šio gėrimo kainos. Vis tik, jo teigimu, vadovaujame bare tokios politikos nežada taikyti – čia pasiteisinę variantai, kurie jau yra siūlomi metai iš metų.

Jei čia pusė litro lietuviško alaus kaina siekia 3,5 euro, tai 0,3 l kainuoja euru mažiau. Tačiau klientai linkę ir sutaupyti, toliau dėstė jis. Jei žino, kad per vieną apsilankymą išgers litrą alaus, tai ima iškart litro talpos bokalą ir taip sutaupo eurą. Mat imant du bokalus po pusę litro, sumokėtų 7 eurus, o šiuo atveju išleidžia 6 eurus.

Kelia kainas, nes kitaip neįmanoma

„Kainas šiemet keitėme, nes praktiškai visi gamintojai jas pakėlė. Mes turime savo kainos formulę ir ją taikome visada. Todėl normalu, kad pasikeitus savikainai, keičiasi ir pardavimo kaina“, – dėstė „Local Pub“ direktorius.

A.Laurinavičius taip pat antrino dėl tiekėjų keliamų kainų.

„Akcizai pabrango neženkliai, 15–20 proc., buvo net ir 30 proc., nes pabrango salyklai, degalai, darbo jėga, elektra“, – skaičiavo baro vienas iš savininkų.

Kadangi naujo kainos iš tiekėjų pradėjo spausti į kampą, nebuvo kur dėtis, o ką jau kalbėti apie kosmines komunalinių, elektros sąskaitas už šaltąjį sezoną. Nuo Naujųjų pusę litro alaus bokalo kaina pakilo penkiasdešimčia centų – iki 3,5 euro, sakė pašnekovas.

„Svarstome, kad reikės greitai pakeisti dar už bokalą“, – dalijosi mintinis A.Laurinavičius. Vis tik jis patikino, kad klientai nesiskundžia – situaciją priima supratingai. Vis tik savo pajėgumų nemažina – jei per vakarą išgerdavo 3–4 ar 5–6 alaus bokalus, tą daro iki šiol.

M.Dacius portalui lrytas.lt taip pat patvirtino, kad kaip tik šiuo metu laukia atsakymo iš tiekėjų dėl naujo kainoraščio, tad jau gali būti, kad alaus kainas teks kelti.

Paklaustas, ar anksčiau koregavo kainoraštį, pašnekovas atsakė, kad kol kas dar nieko nedarė. Mat situacija keičiasi gan greitai, o pakeisti visą meniu užtrunka bent kelias savaites.

„Alui netaupom, bet taupom kitaip. Jei matai, kad pirmadienį antrame aukšte žmonių nebus, tame aukšte išjungi šildymą. Anksčiau jei turėdavom vietos ir pirmame ir antrame aukšte, dabar dirbame tik pirmame. Nes jei dirbame per du aukštus, reikia dar vieno darbuotojo, viską skaičiuojam“, – sakė baro „Būsi trečias“ vadovas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad žinoma, jog dalis alaus gamintojų, norėdami sutaupyti, pradėjo virti silpnesnį alų. Jei anksčiau aludariai gamindavo 5 laipsnių alų, jau galima pastebėti, kad dalis verta 4,8 laipsnių. Kaip pasakojo M.Dacius, toks alus pardavinėjamas tūkstančiais tonų, tad skirtumas nepastebimas, tačiau gamintojai sutaupo. Vis tik jis akcentavo, kad savo bare kokį stiprumo alų išverda, tokį išverda.

Visgi naujienų portalui gastrobaro „Plus Plus Plus“ direktorius teigė nepastebintis, kad alaus ar alkoholinių gėrimų kainos augtų, tad nėra priežasties keisti ir kainoraščio.