Taupote, bet sąskaitos nemažėja: štai kurie prietaisai elektrą eikvoja slapčia

Nepalikite fone įjungtų prietaisų

Net mažiausi mūsų kasdienio gyvenimo įpročiai daro įtaką tam, kiek elektros energijos sunaudojame namuose. Pavyzdžiui, daugelis žmonių tvarkosi namuose ar gamina vakarienę fone klausydami mėgstamos tinklalaidės, radijo, televizijos laidos ar muzikos, o tai leidžia jiems geriau susikaupti ar greičiau atlikti darbus.

Nepaisant to, retas žmogus išjungia įrenginius išeidamas iš kambario, todėl net ir neatlikdami savo paskirties, jie vis tiek naudoja elektros energiją. Be to, taupyti nepadeda ir įprotis užmigti prie televizoriaus. Skaičiuojama, kad fone veikiantis televizorius per mėnesį gali padidinti jūsų sąskaitą už elektrą apie 15–20 eurų.

„Moki veži“ ekspertai pataria dažniausiai naudojamuose įrenginiuose aktyvuoti automatinio išjungimo funkciją. Praėjus 20–30 minučių televizorius ar kompiuteris paklaus jūsų, ar norite tęsti naudojimąsi, o nesulaukęs reikiamo mygtuko paspaudimo, automatiškai išsijungs ir daugiau elektros energijos nebevartos.

Rūbus skalbkite ir džiovinkite efektyviau

Dėl didesnių elektros sunaudojimo išlaidų galite kaltinti ir geriausius savo rūbų priežiūros pagalbininkus – skalbimo mašiną bei džiovyklę. Nors šie prietaisai neatsiejami nuo kiekvieno žmogaus buities, jų naudojimas neretai yra labai neefektyvus.

Pavyzdžiui, drabužius skalbdami mažesnėje vandens temperatūroje sunaudosite mažiau energijos jam pašildyti. Be to, didesnė vandens temperatūra nėra tinkama daugelio rūbų priežiūrai, todėl taip skalbiami audiniai greičiau dėvisi ir praranda savo pirminę išvaizdą.

Skalbimo mašinos ir džiovyklės turi daugybę įvairių funkcijų: sportiniams rūbams, medvilnės audiniams, patalynei ir kt., tačiau net ir skalbdami ar džiovindami trumpesniame cikle, išgausite tokį patį rezultatą. Jeigu norite, kad skalbiniai išdžiūtų greičiau, nejunkite galingesnės funkcijos, o verčiau naudokite procesą paspartinančius kamuoliukus, kuriuos su šlapiais rūbais reikia įdėti į džiovyklės būgną.

Kiekvieną mėnesį sutaupyti padės ir tai, jeigu prieš įjundami skalbimo mašiną įsitikinsite, ar ji pilna. Pustuštė skalbimo mašina sunaudos tiek pat elektros ir vandens kaip ir užpildyta purvinais skalbiniais, tačiau šeimininkams atneš žymiai mažiau naudos.

Neleiskite šaldytuve kauptis ledui

Ar žinojote, kad viena iš priežasčių, kodėl sąskaita už elektrą tokia didelė, gali būti ir ant vidinių šaldytuvo sienelių bei kameroje susidaręs ledo sluoksnis?

„Moki veži“ specialistai pastebi, kad ledo storiui šaldytuvo ar šaldiklio kameroje siekiant bent 2 centimetrus, įrenginys sunaudoja vidutiniškai 20 proc. daugiau elektros energijos, lyginant su prietaisu, kuriame nėra ledo sluoksnio.

Šią problemą patariama spręsti reguliariai išimant visą įrenginiuose laikomą maistą ir juos atšildant. Taip visas ledas ištirps, o jums tereikės šluoste nuvalyti įrenginio sieneles. Panašų efektą išgausite ir keliais laipsniais padidinę šaldytuvo temperatūrą, kad ledas formuotųsi lėčiau.

Atidžiai patikrinkite ir kitus buities prietaisus

Jeigu manote, kad išjungtas televizorius, kompiuteris, spausdintuvas ar virdulys nenaudoja elektros energijos, klystate. „Miegantys“ prietaisai visąlaik išlieka budrūs, yra pasiruošę greitai reaguoti ir laukia, kada vėl juos įjungsite, o tam naudoja elektros energiją. Nesinaudodami įrenginiu, jo laidą ištraukite iš elektros lizdo, taip pat paspauskite specialius išjungimo mygtukus ant prailgintuvų ar rozečių.

Be to, pasirūpinkite savo namuose esančių prietaisų švara ir reguliariai juos valykite. „Moki veži“ specialistai teigia, kad nešvarūs, apdulkėję ar riebalais aptaškyti maisto gamyboje naudojami įrenginiai, ypač gartraukiai ir elektrinės orkaitės, mikrobangų krosnelės, naudoja daugiau elektros energijos.

Rinkitės energiją taupančius sprendimus

Žymiai sumažinti elektros energijos sąnaudas padeda ir tinkamai pasirinktas namų apšvietimas. Todėl tiek jau gyvenantiems būste, tiek jį įsirengiant specialistai pataria rinktis energiją taupančius sprendimus.

„Energiją taupančios lemputės yra puikus pasirinkimas norint gyventi tvariau ir taupiau, tačiau neaukoti savo namų patogumo. Lyginant su kaitrinėmis lemputėmis, energiją taupančios lemputės ne tik skleidžia ryškesnę šviesą, bet ir veikia dvigubai ilgiau, todėl padeda sutaupyti. Parduotuvėje rinkitės LED tipo arba halogenines lemputes ir būtinai atkreipkite dėmesį į ant jų pakuočių esančią energijos efektyvumo žymą“, – akcentuoja prekybos tinklo atstovai.

Nuo 2011-ųjų metų visi elektronikos įrenginiai yra žymimi raidėmis nuo A iki G. A klasės prietaisai naudoja mažiausiai energijos, yra efektyviausi, o G klasės prietaisai elektros energijos sąnaudas padidina ir kelis kartus.

Be to, sutaupyti galite ir rinkdamiesi lauką ar sodą apšviesti saulės energija įkraunamais šviestuvais ar prožektoriais su judesio davikliais, kurie automatiškai įsijungia ir išsijungia.