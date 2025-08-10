Yra atvejų, kada galima nemokėti už banko paslaugų krepšelį: ypač patiks verslui

Nemokamai – tik naujoms įmonėms
Verslo paslaugų planų kainos bankuose ir kitose finansų institucijose nėra vienodos. Kai kurie didieji Lietuvoje veikiantys bankai, pavyzdžiui „Swedbank“ bei SEB, siūlo metus laiko galiojančius specialius paslaugų planus naujai įsteigtoms įmonėms.
„Swedbank“ atstovo Gyčio Vercinsko teigimu, įmonė, nuo kurios įsteigimo dar nėra praėję 12 mėnesių, gali pasirinkti verslo klientams skirtą paslaugų planą „Verslui“, kuris pirmuosius metus nieko nekainuoja.
„Galiojimo laikotarpiui pasibaigus, klientas gali rinktis bet kurį kitą planą, geriausiai atitinkantį jo poreikius – pagal numatomą pervedimų skaičių ar naudojamų mokėjimo kortelių kiekį“, – aiškina G.Vercinskas.
SEB banko valdybos narė ir Mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Eglė Dovbyšienė sako pastebinti tendenciją, kad didžioji dalis klientų jau nuo pat pradžių pasirenka kurį nors paslaugų planą – pagal naudojamų paslaugų apimtis.
„Norėdamos pasirinkti geriausiai tinkantį planą, įmonės gali naudotis banko svetainėje esančia paslaugų plano skaičiuokle, kurioje suvedus pavedimų, kortelių, sąskaitų skaičių, gaus jų poreikį geriausiai atitinkantį paslaugų plano pasiūlymą“, – teigia E.Dovbyšienė.
Brandesniam verslui yra galimybė rinktis platesnių apimčių planus už atitinkamą mokestį, kurie labiausiai pateisintų poreikius, leistų planuoti ir sekti išlaidas el.bankininkystėje.
Verslo paslaugų krepšelio sudėtis
Lietuvos banko (LB) Komunikacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Šniukas pažymi, kad mokėjimo paslaugas Lietuvoje teikia ne tik bankai, bet ir kredito unijos, taip pat elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. Tad įmonės turi galimybę rinktis iš pakankamai plataus paslaugų teikėjų spektro.
„Kiekviena įmonė, atsižvelgdama į savo veiklos pobūdį ir poreikius, gali susipažinti su skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomais paslaugų planais ir įkainiais. Be to, įmonės gali individualiai tartis dėl joms taikomų sąlygų“, – sako LB atstovas.
Nors verslo paslaugų planas nėra privalomas, jį pasirinkti gali būti naudinga. Į tokį paslaugų krepšelį dažniausiai įtraukiamos kasdienės bankinės operacijos – tai banko sąskaitos atidarymas ir administravimas, gautų pervedimų eurais iš ES, EEE ar kitų SEPA erdvės šalių įskaitymas, taip pat neriboti pervedimai eurais šalies viduje ir į minėtas užsienio valstybes. Dažnai suteikiama verslo debeto kortelė be išdavimo ir mėnesinio administravimo mokesčių, o esant poreikiui – ir PIN generatorius.
Tik gyventojams – reguliuojama sąskaita
Lietuvos bankas nepateikia konkretaus apibrėžimo, kokie paslaugų komponentai būtinai turi sudaryti verslo paslaugų planą.
„Mokėjimo paslaugų teikėjai gali siūlyti įvairius mokėjimo krepšelius, įskaitant ir nemokamas paslaugas – tai priklauso nuo kainodaros ir siekiamos pritraukti klientų auditorijos. Šiuo metu Lietuvoje yra reguliuojama tik gyventojams skirta pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga. Jos sudėtį ir maksimalios kainos nustatymo tvarką apibrėžia Mokėjimų įstatymas“, – komentuoja G.Šniukas.
Norintieji patys palyginti paslaugų įkainius, tai gali padaryti LB internetinėje svetainėje, kur pateikiama lyginamoji mokėjimo paslaugų kainų lentelė.
Ja patogu naudotis mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios gali išsamiai įvertinti, kokio plano ar paslaugų paketo joms iš tiesų reikia.
bankų paslaugų krepšelisnaujas verslasverslo pradžia
Rodyti daugiau žymių