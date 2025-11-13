VerslasMano pinigai

Ž. Maurico prognozė Lietuvai: įspėja, kad mus gali ištikti graikų scenarijus Sako, kad vasara truks 1,5 metų

2025 m. lapkričio 13 d. 18:11
„Luminor“ banko vyriausiasis ekonomistas dr. Žygimantas Mauricas stebėdamas tai, kas vyksta politinėje padangėje, neabejoja, kad tai turės reikšmingos įtakos ir mūsų šalies ekonominiams rodikliams. Jo manymu, kitąmet numatomą pajamų augimą suvalgys didėjanti infliacija, o ilgalaikės pasekmės gali būti itin skausmingos – Lietuvą gali ištikti Graikijos scenarijus, susiklostęs prieš 20 metų.
„Mes kaip žiurkėnas suksimės rate ir atrodys, kad bėgame, bet iš tiesų stovėsime vietoje, nes pajamų augimą suvalgys didėjanti infliacija. Jei trumpuoju laikotarpiu daug pinigų šliūkšteli į rinką, neišvengiamai turėsi infliacijos šuolį, nes pasiūla nespės patenkinti tokio poreikio“, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslo pozicija“ atvirai kalbėjo Ž.Mauricas.
Pasak jo, Estijos pavyzdys parodė, kad nemaža gyventojų dalis iš pensijų fondų savo pinigus atsiėmė ir juos išleido. Matydami kaimynų pavyzdį, jau rankomis trina mūsų automobilių, nekilnojamo turto pardavėjai, kurie viliasi, kad senatvei kauptus pinigus gyventojai išleis būtent šiems pirkiniams. Ekonomistas neabejojo, kad kiti metai bus sėkmingi ir kelionių organizatoriams. 
„Šiemet lietuviai pasiskundė, kad vasara buvo šalta. Tai kita vasara bus labai ilga, – pabrėžė Ž.Mauricas turėdamas omenyje tai, kad lietuviai savo pensijai kauptus pinigus išleis ir atostogoms. – Kažkas sakė, kad vasara baigiasi tik tiems, kas neturi pinigų. Taigi, kitąmet pinigų turėsime, vasara truks, manau, 1,5 metų.“
Jis prognozavo, kad kitąmet metinė infliacija šalyje sieks 4 proc. Tai, anot jo, konservatyvi prognozė.
„Ką tai sukels ilgojoje perspektyvoje? Mes kainų lygiu pasivysime ES vidurkį greičiau nei produktyvumo. Mes greičiau tapsime brangia nei turtinga šalimi. Taip jau buvo 2005–2006 m. Graikijoje.
Jie ilgai ir kantriai dirbo atsiraitoję rankoves, kad produktyvumo lygį pakeltų iki kainų lygio“, – gyvą pavyzdį priminė „Luminor“ banko vyr. ekonomistas Ž.Mauricas.
Infliacijapensijų fondaiŽygimantas Mauricas
