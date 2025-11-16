Bankomatas išdavė suplėšytą šimtinę: gyventoja nesupranta, kodėl bankas tai leidžia

Nežino, ar galės atsiskaityti parduotuvėse
Viename iš Lietuvoje veikiančių bankomatų nusprendusi išsigryninti pinigų, gyventoja liko nemaloniai nustebinta. Jai buvo išduotas suplėšytas 100 Eur vertės banknotas. Moteris nežino, ar tokį banknotą norės priimti parduotuvės ar kiti prekybininkai.
„Į šį bankomatą nėra galimybės žmonėms patiems įdėti pinigų. Jame galima tik juos išsiimti. Vadinasi, tokia kupiūra buvo įdėta pačių banko atstovų“, – nepatenkinta gyventoja.
Keičia visada, bet tik dviejuose miestuose
Lietuvos banko atstovas Giedrius Šniukas sako, kad jie tiesiogiai neprižiūri bankomatų veiklos, tačiau grynųjų pinigų tvarkymo įmonės privalo užtikrinti, kad į apyvartą būtų pateikiami tik autentiški ir tinkamos kokybės banknotai.
Pasiteiravus, kaip gyventojai turėtų elgtis gavę pažeistą kupiūrą, jis paaiškina, kad jeigu nepavyksta įplyšusiu banknotu atsiskaityti parduotuvėje, jį visada galima atnešti į Lietuvos banko kasas Vilniuje arba Kaune.
„Čia tokie banknotai keičiami iš karto“, – pabrėžia G.Šniukas primindamas, kad visų sugadintų pinigų keitimas Lietuvos banko kasose yra nemokamas nepriklausomai nuo sumos.
Jo teigimu, tokių keitimų nebūna labai daug. Lietuvos gyventojai dėl suplėšytų banknotų gautų iš bankomatų kreipiasi gana retai, per mėnesį gali pasitaikyti iki 2 tokių klientų.
„Swedbank“ pateikė dar du būdus, kaip iškeisti pažeistą bankontą
Iš socialiniame tinkle paviešintos nuotraukos matyti, kad banknotas buvo išimtas iš banko „Swedbank“ bankomato.
Šio banko atstovai apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos ir žada papildomai atkreipti bankomatus aptarnaujančios įmonės dėmesį, kad į bankomatus būtų kraunami tik geros kokybės ir neįplėšti banknotai.
„Jei atsitiko taip, kad klientas iš bankomato gavo įplėštą banknotą, jį galima atnešti į banko padalinį ir mūsų kolegos jį pakeis į neįplėštą.
Klientai taip pat gali pasinaudoti „Swedbank“ pinigus priimančiais ir išduodančiais bankomatais, į kuriuos įdėjus tokį banknotą, pinigai bus įskaityti klientui į sąskaitą, bet bankomatas tokio netinkamo apyvartai banknoto kitam klientui neišduos“, – aiškinama „Swedbank“ atsiųstame komentare.
bankomataibanknotaskupiūra
Rodyti daugiau žymių