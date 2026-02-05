„Sodra“ skelbia, kiek žmonių jau pasitraukė iš antros pakopos: pateikė tikslius skaičius

Per pirmąjį reformos mėnesį dėl sunkios sveikatos būklės iš pensijų kaupimo buvo išregistruoti 4 868 dalyviai, rašoma „Sodros“ pranešime žiniasklaidai.
Galimybe baigti kaupimą likus ne daugiau kaip penkeriems metams iki senatvės pensijos amžiaus, kai sukauptas pensijų turtas neviršija pusės pensijų anuiteto ribos, pasinaudojo 7 162 žmonės. Vidutinė jų atsiimama suma buvo 5 251 euras.
17 333 gyventojai išsiėmė iki 25 proc. sukaupto turto – ne daugiau, nei jų lėšomis įmokėta suma. Vidutinė suma atsiimant iki ketvirtadalio sukaupto turto siekė 1 537 eurus.
Antros pakopos pensijų kaupime dalyvauja 1,4 mln. žmonių, taigi lankstesnėmis kaupimo sąlygomis jau pasinaudojo apie 2 proc. kaupiančiųjų.
Kai žmogus kreipiasi dėl dalyvavimo pensijų kaupime baigimo dėl sunkios sveikatos būklės, nori atsiimti iki 25 proc. sukaupto turto arba prašo išmokėti pensijų turtą likus penkeriems ar mažiau metų iki senatvės pensijos amžiaus, jei jo sukauptas pensijų turtas neviršija pusės pensijų anuiteto ribos, prašymai nagrinėjami individualiai.
Sprendimai priimami ir lėšos išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Duomenis apie šiomis galimybėmis pasinaudojusius kaupiančiuosius „Sodra“ skelbs reguliariai.
Tuo metu dalyviams, kurie nusprendžia pasitraukti iš pensijų kaupimo pagal pereinamojo laikotarpio nuostatas, taikoma kita tvarka. Tokie dalyvių prašymai nagrinėjami pasibaigus ketvirčiui, kurį jie buvo pateikti, o sukauptos lėšos išmokamos kitą ketvirtį per 10 darbo dienų. Šių prašymų duomenys „Sodroje“ bus registruojami balandį, kaupimo bendrovėms priėmus sprendimus dėl pensijų kaupimo nutraukimo.
Galimybė pasitraukti iš kaupimo dėl sunkios sveikatos būklės, išsiimti iki 25 proc. sukaupto turto ar baigti kaupimą likus penkeriems ar mažiau metų iki senatvės pensijos amžiaus, kai sukauptas pensijų turtas neviršija pusės pensijų anuiteto ribos, galios neterminuotą laikotarpį.
Pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks dvejus metus, todėl žmonėms nėra būtinybės skubėti priimti sprendimą. Prieš apsisprendžiant rekomenduojama įvertinti savo individualią situaciją, pasinaudoti viešai prieinama informacija, pasikonsultuoti su specialistais.
Visa aktuali informacija pensijų kaupimo dalyviams pasiekiama prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros adresu https://gyventojai.sodra.lt. Pagrindiniame paskyros puslapyje galima matyti, ar žmogus dalyvauja pensijų kaupime, kurioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia, ar yra sustabdęs įmokų mokėjimą.
Asmeninėje paskyroje taip pat pateikiama informacija apie pervestas įmokas ir sukauptą pensijų turtą – atskirai nurodoma, kiek įmokų pervesta nuo žmogaus atlyginimo bei kiek sudarė „Sodros“ ir valstybės skatinamosios įmokos.
Prisijungus prie asmeninės paskyros arba apsilankius „Sodros“ interneto svetainėje taip pat galima pasinaudoti prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuokle. Tai – patogus ir lengvai naudojamas įrankis, padedantis suprasti, kokios senatvės pensijos galima tikėtis ateityje ir kaip skirtingi sprendimai dėl antros pakopos pensijų kaupimo gali paveikti būsimas pajamas. Skaičiuoklė leidžia įvertinti kelis galimus scenarijus ir padeda priimti argumentuotus sprendimus.
Kilus klausimų, gyventojai gali kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę arba susisiekti su „Sodros“ informacijos centru telefonu +370 5 250 088
Sodrapensijų kaupimasantra pensijų pakopa
Rodyti daugiau žymių