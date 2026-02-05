Teisininkas atsakė į dažniausius klausimus apie antros pakopos pinigus: kas gyventojams neaišku

Atsakymais į dažniausius klausimus pranešime žiniasklaidai dalijasi teisės firmos „Sorainen“ teisininkas Andrius Pilitauskas.
Ar galima pirmiausia atsiimti 25 proc. sukauptos sumos, o vėliau – visiškai pasitraukti iš II pakopos?
Galiojantis teisinis reguliavimas nenumato draudimo derinti šių sprendimų.
„Nuo 2026 m. pradžios iki 2027 m. pabaigos nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį kiekvienas kaupimo dalyvis gali apsispręsti – tęsti kaupimą ar iš jo pasitraukti. Teisės aktai nenumato draudimo, kad asmuo šiuo metu atsiimtų iki 25 proc. viso pensijų turto ir po to iki 2027 m. pabaigos pateiktų prašymą dėl pasitraukimo iš kaupimo“, – teigia A.Pilitauskas.
Kas gali pasinaudoti 25 proc. lėšų atsiėmimo galimybe?
Teisė atsiimti 25 proc. sukauptų pinigų, anot A.Pilitausko, siejama ne su bendru sukauptu fondu, o su paties asmens realiu dalyvavimu kaupime, tad formaliai fonde sukaupta suma nebūtinai atspindi tai, kiek žmogus iš tiesų galės atsiimti.
„Maksimali išsiimama suma gali siekti iki 25 proc. viso pensijų turto, tačiau ji negali būti didesnė nei paties asmens per laikotarpį sumokėtos įmokos. Savanoriškos papildomos įmokos, kurios viršija 3 proc. nuo gaunamo darbo užmokesčio, į šį limitą neįskaičiuojamos. Tais atvejais, kai dalyvis nėra prisidėjęs prie kaupimo savo lėšomis, galimybė pasinaudoti daliniu išėmimu jam nesuteikiama“, – pabrėžia teisininkas.
Ar atsiimant 25 proc. taikomi mokesčiai ar kiti atskaitymai?
25 proc. atsiėmimas nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu ar papildomais administraciniais mokesčiais, tačiau iki senatvės pensijos amžiaus taikomas specifinis, įstatyme numatytas atskaitymas.
„Asmenims, kurie dar nėra pasiekę senatvės pensijos amžiaus, nuo išmokamos sumos bus nuskaičiuojami 3 proc., kurie pervedami į „Sodros“ Pensijų anuitetų fondą“, – paaiškina teisininkas.
Ar finansine prasme apsimoka atsiimti 25 proc. ir gautas lėšas investuoti savarankiškai?
A.Pilitauskas pabrėžia, kad investavimo rezultatas priklauso nuo asmens gebėjimų, žinių ir rizikos tolerancijos. Svarbu ir tai, kad savarankiškas investavimas gali sukurti papildomų mokestinių prievolių.
„Jeigu žmogus mano, kad investuodamas savarankiškai sugebės pasiekti didesnę grąžą nei pensijų bendrovės, kurios yra ribojamos, kokią riziką gali prisiimti, tai gali būti finansiškai naudingiau. Verta žinoti, kad sukauptos lėšos bus išmokamos tokiu principu: asmens sumokėtos įmokos ir investicinis rezultatas bus pervesti į banko sąskaitą, tačiau investuojant savarankiškai jau gali kilti papildomos mokestinės prievolės“, – teigia A.Pilitauskas.
Per kiek laiko gyventojas realiai gauna pinigus, pateikęs prašymą atsiimti 25 proc.?
Teisės aktuose nustatyti konkretūs terminai, tačiau pats procesas susideda iš kelių etapų – sprendimo priėmimo, fondo vienetų konvertavimo ir lėšų pervedimo. Praktikoje tai reiškia, kad pinigai gyventojo sąskaitą pasiekia ne iš karto, net jei sprendimas priimamas greitai.
„Sprendimą dėl turto dalies išmokėjimo pensijų kaupimo bendrovė priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Pensijų fondo vienetai konvertuojami į pinigines lėšas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o lėšos pervedamos į dalyvio nurodytą asmeninę sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos“, – sako teisininkas.
Ar galima atšaukti jau pateiktą prašymą atsiimti 25 proc.?
A.Pilitauskas atkreipia dėmesį, kad teisės aktai detaliai nereglamentuoja situacijų, kai gyventojas persigalvoja jau pateikęs prašymą.
„Teisės aktai detaliai nereguliuoja situacijos, kai asmuo nori atšaukti pateiktą prašymą dėl 25 proc. išmokėjimo po to, kai jis jau gautas pensijų kaupimo bendrovėje. Pateikus prašymą, pensijų bendrovė per 3 darbo dienas kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondą, kuris taip pat per 3 darbo dienas pateikia reikalingą informaciją“, – paaiškina A.Pilitauskas.
Ar 25 proc. atsiėmimas užkerta kelią vėliau pasinaudoti kitomis įstatyme numatytomis galimybėmis pasitraukti iš kaupimo?
Teisininkas teigia, kad pats dalinis išsiėmimas nėra teisiškai laikomas alternatyva visoms kitoms pasitraukimo galimybėms. Kitaip tariant, 25 proc. atsiėmimas yra atskira teisė, kuri nepanaikina kitų numatytų pagrindų atsiimti lėšas ar nutraukti kaupimą, jei asmuo atitinka nustatytas sąlygas.
„Numatyta ir galimybė pensijų kaupimą baigti anksčiau laiko dėl sveikatos būklės, taip pat likus mažiau nei 5 metams iki senatvės pensijos amžiaus, jeigu asmeniui nėra paskirta išankstinė senatvės pensija ir jo sukauptas pensijų turtas neviršija nustatytų ribų“, – paaiškina A.Pilitauskas.