Absurdas pajūryje: statybų brokas kainavo 21 tūkst. eurų, bet skolą įpaišė pačiam namo savininkui

Neseniai iš Kauno į Kretingos rajoną gyventi persikėlęs vyras su šeima įsikūrė naujutėliame 150 kv. m dydžio name, kuris baigtas statyti 2024 metais.
Tačiau naujas – nebūtinai geras, netrukus įsitikino naujakuriai.
„Namas buvo statomas šeimai su dviem mažais vaikais, tačiau dar net nespėjus baigti darbų paaiškėjo rimti statybos darbų trūkumai. Viena didžiausių problemų – netinkamai įrengtas stogas, ant jo kaupiasi vanduo, o drėgmė skverbiasi į pastato konstrukcijas. Tai kelia pagrįstą susirūpinimą dėl pastato ilgaamžiškumo ir gyvenimo saugumo“, – naujienų portalui „VE.lt“ dėstė vyras, kurio vardas ir pavardė redakcijai yra žinomi.
Anot šeimininko, trūkumų yra ir daugiau.
„Susiduriame su grindinio šildymo problemomis, išryškėjo santechnikos sistemos trūkumai, dėl kurių kasdien kyla praktinių problemų. Papildomų klausimų kelia ir elektros instaliacijos sprendimai“, – teigia statybų užsakovas.
„Gyvenu tik metus, bet nuolat kas nors „išlenda“, – pridūrė jis.
Savininko užsakytos nepriklausomos statinio ekspertizės metu nustatytas darbų brokas, o defektų šalinimas, remiantis 2024 m. kainomis, įvertintas 21 tūkst. eurų.
Vyras teigia, kad su namą stačiusios Skuodo mažosios bendrijos „Tapo statyba“ valdytojais bandė susitarti taikiai, tačiau nepavyko.
„Daug kartų bandžiau. Jie iš pradžių žadėjo defektus tvarkyti, vėliau aiškino, kad tai – ne jų atsakomybė“, – „VE.lt“ sakė namo šeimininkas.
Bendrija bankrutavo
Kol užsakovas su „Tapo statyba“ aiškinosi santykius, mažoji bendrija bankrutavo.
Klaipėdos apygardos teismas pernai birželį gavo vieno iš bendrijos steigėjų ir vadovo Povilo Žvirblio pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo. Dokumente nurodyta, kad „Tapo statyba“ nuo 2025-ųjų kovo veiklos nevykdo, nes ją nutraukė dėl užsakymų nebuvimo ir per didelių susikaupusių skolų, kurių bendra suma siekė beveik 65 tūkst. eurų.
„Piniginių lėšų, kuriomis bendrovė galėtų atsiskaityti su kreditoriais, neturi“, – rašoma pareiškime direktoriaus, kuris bendriją su broliu Tadu Žvirbliu įkūrė 2022-ųjų gegužę.
Bankrutuojančios bendrijos turimas turtas tuo metu buvo įvertintas 1,9 tūkst. eurų.
Teismas pernai rugpjūtį „Tapo statybai“ iškėlė bankroto bylą, o šiemet sausio 8-ąją paskelbė ją likviduojama.
Tada nekokybiškai pastatyto namo šeimininkas sulaukė dar daugiau bėdų.
Reikalauja skolos
Kaip įprasta bankroto atveju, su sunkumais susidūrusio verslo valdymą perima teismo paskirtas administratorius, viena iš jo užduočių yra padėti sugrąžinti įmonių skolas.
Taip atsitiko ir šį kartą, o vienas reikalavimas susimokėti pasiekė ir namo savininką.
„Viską gal būčiau užmiršęs, bet administratorė pareikalavo iš manęs sumokėti 1200 eurų „Tapo statybai“, – teigia namo savininkas.
Jis sako, kad reikalavimas kyla dėl vienos sąskaitos, kurią mažosios bendrijos vadovai privalėjo anuliuoti.
„Aiškinantis dėl darbų broko su statytojais sutarėme, kad dėl defektų aš jiems neapmoku vienos sąskaitos. Iš pradžių dėl to sutarėme žodžiu, vėliau ir raštu gavau patvirtinimą, kad ta sąskaita anuliuojama.
Vadinasi, to jie nepadarė.
Aš suprantu administratorių – jis mato faktą prieš akis ir bando išieškoti tą sumą kreditorių naudai. Tačiau situacija – absurdiška“, – kalbėjo vyras, kuris dėl susiklosčiusios situacijos konsultuojasi su teisininkais.
Į administratorę namo šeimininkas kreipėsi pirmiau nei ji į jį, mat ten jį nukreipė tiek Statybų inspekcija, tiek draudikai, kurių pagalbos vyras prašė.
Jo paties kreditorinis reikalavimas, paremtas ekspertize, nepriimtas – administratorės teigimu, praleistas tam numatytas terminas, o civilinio ieškinio irgi neteikė, nes abejoja, ar investavus į teisinį procesą jam pavyktų atgauti pinigus iš turto neturinčio verslo.
„Aš bandžiau: tuo metu advokato paslaugos man būtų kainavusios apie 4 tūkst. eurų, bylą tikriausiai būtume laimėję, bet bendrija jokio turto neturi, tad apčiuopiamos naudos iš to nebūtų.
O 4 tūkstančiai mūsų šeimai – nemaži pinigai“, – kalbėjo vyras.
Jis viliasi, kad viešindamas savo istoriją prisidės prie to, kad ateityje bus geriau ginamos į panašias istorijas patekusių namų savininkų teisės.
„Mano atvejis, mano manymu, parodo, su kokiais sunkumais susiduria namų savininkai, kai statybų brokas paaiškėja jau po darbų užbaigimo, o rangovui tapus nemokiam atsakomybės prisiėmimas tampa itin sudėtingas.
Tikiuosi, kad viešumas paskatins didesnį dėmesį statybų kokybei ir efektyvesnę individualių namų savininkų teisių apsaugą“, – teigia Kretingos rajono gyventojas.
brokasBankrotasMažoji bendrija
