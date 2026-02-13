Antstolių duomenimis, šiuo metu net 100 tūkst. vaikų laukia, kol bus išieškoti priteisti alimentai.
„Šią naštą velka visi mokesčių mokėtojai, tuo tarpu tie, kurie turėtų išlaikyti vaikus, dažnai nekliudomi pramogauja ir kitaip leidžia pinigus savo malonumui“, – komentuoja D. Razmislevičius.
Socialdemokrato nuomone, Lietuva per daug atlaidi vaikus apleidusiems tėvams.
Neteks vairuotojo pažymėjimo, leidimo žvejoti, medžioti, turės įsidarbinti
D. Razmislevičius parengė įstatymų pakeitimo projektus, kuriais numatoma tokiems skolininkams taikyti griežtas poveikio priemones.
„Jeigu asmuo piktybiškai nemoka priteistų vaiko išlaikymo lėšų, tai visai logiška jam uždrausti ar apriboti teisę vairuoti transporto priemones, įskaitant pramogines ar asmenines.
Taip pat reikia apriboti licencijas, atimti leidimą žvejoti, teisę medžioti, laikyti ar įsigyti ginklą“, – vardija D. Razmislevičius.
Parlamentaras taip pat siūlo neturinčius pajamų privaloma tvarka įdarbinti. Jie turėtų privalomai registruotis Užimtumo tarnyboje ir priimti siūlomą darbą.
„Dabartinė situacija, kai neatsakingų, piktybiškų asmenų, nesirūpinančių savo vaikais, skolų našta užkraunama visiems mokesčių mokėtojams, negali tęstis.
Girdime, kaip Mokesčių inspekcija ir kitos tarnybos persekioja skolininkus dėl kiekvieno cento, bet vaikus apleidusių skolininkų kažkodėl negali suimti į nagą“, – piktinasi D. Razmislevičius.
Socialdemokratas pažymi, kad tokie skolininkai pajamas neretai slepia, pasirenka gauti tokias pajamų rūšis, iš kurių skolos nėra išieškomos. Skolininkų atlyginimai staiga sumažinami būtent tada, kai gaunamas potvarkis dėl išieškojimo. Daugiau nei 60 proc. skolininkų – asmenys, apie kurių pajamas „Sodrai“ nieko nežinoma.
D. Razmislevičiaus įregistruotais pakeitimais numatoma, kad asmeniui, piktybiškai vengiančiam vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo, bus taikomos tokios administracinio poveikio priemonės kaip vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymas, draudimas įsigyti medžioklės bilietą, žvejybos leidimą ar ginklo laikymo leidimą arba šių leidimų galiojimo sustabdymas bei įpareigojimas registruotis Užimtumo tarnyboje ir priimti siūlomą darbą.
Pataisos įsigaliotų nuo šių metų lapkričio.
Antstolių informacinės sistemos duomenimis, vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu siekia 204,5 mln. eurų. „Sodros“ duomenimis, 2025 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo išmokėta 17,7 mln. eurų vaikų išlaikymo išmokų, o išieškota tik 3,8 mln. eurų.