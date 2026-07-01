Atskleidė, kiek D. Trumpas pernai uždirbo iš kriptovaliutų

Remiantis 927 puslapių dokumentu, kurį antradienį paskelbė JAV Vyriausybės etikos biuras, D. Trumpas 2025 m. gavo beveik 550 mln. JAV dolerių iš savo ryšių su startuoliu „World Liberty Financial“.
„World Liberty Financial“ (WLF) 2024 m. rugsėjį įkūrė D. Trumpo sūnūs ir jo specialiojo pasiuntinio Artimiesiems Rytams Steve'o Witkoffo sūnus.
Dokumentuose taip pat minimi 635 mln. JAV dolerių autorinių atlyginimų, gautų pagal licencijavimo sutartį, susijusią su kriptovaliuta $TRUMP, paleista vos kelios valandos prieš prezidento inauguraciją 2025 m. sausį.
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Prezidento kriptovaliutų veikla yra pagrindinė priežastis, dėl kurios jo asmeninis turtas beveik patrigubėjo – nuo 2,3 mlrd. iki 6,5 mlrd. JAV dolerių nuo 2024 iki 2026 m., rodo „Forbes“ duomenys.
Buvęs nekilnojamojo turto vystytojas nuolat kaltinamas interesų konfliktais, ypač dėl to, kad būdamas prezidentu investavo į kriptovaliutų pramonę ir ėmėsi kelių priemonių panaikinti reguliavimą šiame sektoriuje, dėl to turto kainos smarkiai išaugo.
Tačiau Baltieji rūmai atmetė bet kokius su etika susijusius nuogąstavimus.
„Nei prezidentas, nei jo šeima niekada nedalyvavo – ir niekada nedalyvaus – interesų konfliktuose“, – pareiškė spaudos sekretoriaus pavaduotoja Anna Kelly.
Jos teigimu, D. Trumpas „su pasididžiavimu pavertė Jungtines Valstijas pasaulio kriptovaliutų sostine“.
„Visi prezidento Trumpo ir jo administracijos veiksmai atliekami Amerikos žmonių labui, o visi priešingai teigiantys vadinamieji žurnalistai kartoja tą patį pasenusį melagingą naratyvą, kurį jau dešimtmetį skleidžia demokratai ir senoji žiniasklaida“, – pridūrė A. Kelly.
Biblijos ir lipdukai
1978 m. įstatymas reikalauja, kad Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas ir viceprezidentas deklaruotų savo pajamas ir turtą.
Pirmosios ponios Melanios Trump pajamos taip pat nurodytos jos vyro finansinėje deklaracijoje. Į ją įtraukta daugiau nei 10 mln. dolerių, gautų už „Amazon“ dokumentinį filmą apie ją, ir daugiau nei 500 tūkst. dolerių už jos knygą „Melania“.
Atskleistoje informacijoje kelis kartus minima „World Liberty Financial“, išleidusi savo kriptovaliutą WLFI, jos pradinis pardavimas atnešė 550 mln. dolerių. Nuo 2025 m. rugsėjo, kai ja tapo galima prekiauti, jos vertė smarkiai sumažėjo nuo 46 centų už vienetą iki dabartinės 6 centų kainos.
D. Trumpas ir trys jo sūnūs per tarpininkaujančią bendrovę „DT Marks Defi“ taip pat įsigijo papildomus 22,5 mlrd. dolerių vertės WLFI, dabar šių pinigų vertė siekia maždaug 1,3 mlrd. dolerių.
Be pajamų, gautų iš WLF ir jos kriptovaliutos, D. Trumpas taip pat uždirbo kelis milijonus dolerių iš įvairių viešai kotiruojamų bendrovių, veikiančių kriptovaliutų srityje, tokių kaip „Coinbase“ birža, akcijų.
Taip pat gauta pajamų iš D. Trumpo prekės ženklo prekių – nuo drabužių iki lipdukų ant automobilių – ir daugiau nei 208 tūkst. JAV dolerių už biblijas, parduotas bendradarbiaujant su kantri dainininku Lee Greenwoodu.
Prezidento turtas laikomas jo sūnaus Donaldo Trumpo jaunesniojo valdomame patikos fonde. Tačiau jo įstatuose numatyta, kad subjektas gali būti bet kada likviduotas, o tai reiškia, kad milijardierius gali atgauti jo kontrolę, kai tik 2029 m. pasibaigs jo antroji kadencija.
Viceprezidentas J. D. Vance'as taip pat gavo nemažą pelną, tapęs D. Trumpo pavaduotoju. Jis pranešė apie 1 mln. – 5 mln. JAV dolerių honorarus už 2016 m. pasirodžiusius jo memuarus „Hilbilių elegija. Atsiminimai apie krizę šeimoje ir kultūroje“.