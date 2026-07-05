Japonai tokiu būdu reguliariai papildo savo taupyklę: pabandykite – galbūt pavyks ir jums

Japonijos gyventojai gerai žino, kad kaupti lėšas galima tik sąmoningai vartojant ir lėtai, bet kryptingai judant tikslo link.
Sunku rasti lygių japonams pagal gebėjimą ką nors privesti iki tobulumo. Taupydami jie taip pat yra sukūrę keletą taisyklių. Jos paprastos ir tiks ir lietuviams:
- Neišleiskite pinigų, kol neišnaudojote visų galimybių sutaupyti – skirtingose parduotuvėse ta pati prekė gali būti parduodama skirtingomis kainomis arba siūlomos nuolaidos;
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- Nepirkite be aiškaus tikslo – pasistenkite atidžiai apsvarstyti savo kasdienes išlaidas, pavyzdžiui, galite apsieiti be papildomo puodelio kavos, kai nereikia pasilinksminti, o per mėnesį sutaupytus pinigus išleisti kam nors naudingesniam ir reikalingesniam;
- Jei norite išleisti pinigus tam, ko jums nereikia, sustokite ir grįžkite prie to po kurio laiko – galite pažvelgti į poreikį nauju žvilgsniu, galbūt jūsų nuomonė jau pasikeitė ir jums nereikia išlaidauti.
Japonai didžiausia asmeninių finansų problema laiko impulsyvų ir neapgalvotą išlaidavimą. Kad ją įveiktų, jie net sukūrė visą sistemą klausimų, kuriuos turi sau užduoti. Žinoma, atsakydami į juos turite būti kuo sąžiningesni:
- Ar nepriimu sprendimo pirkti, kurį lemia mano nuotaika? Kokia ji man dabar yra?
- Ar galiu be jo apsieiti? Ar galiu sau leisti įsigyti šį gaminį?
- Kaip atpažinau gaminį ar paslaugą? Galbūt mane paveikė reklama arba kitų žmonių patirtis?
- Ar naudosiuosi juo daugelį metų, ar man jo reikia tik trumpam?
- Kokius jausmus patirsiu po to? Ar jie išliks ilgą laiką?
Atsakę į šiuos klausimus, suprasite, ar pirkinys jums tikrai reikalingas, galbūt jis suteiks tik trumpalaikį malonumą dėl paties fakto, kad išleidote pinigus.
Kaip galite sutaupyti pinigų naudodamiesi japoniškomis taisyklėmis? Japonai turi gerai išvystytą savidiscipliną, todėl dažnai į savo taupyklę investuoja nedideles, bet reguliarias lėšas.
Pavyzdžiui, jei jie ką nors nusiperka su nuolaida, sutaupytus pinigus reikia atidėti į šalį. Visos kasdienės išlaidos suapvalinamos ir skirtumas taip pat atidedamas į šalį.
Pirkdami ką nors brangaus, japonai atideda tam tikrą procentą sumos, šias lėšas jie vadina „atsarginėms dalims“. Kai atsiskaitote, pinigus geriau atidėti į šalį. Japonai taip pat dažnai „baudžia“ save už pažado netesėjimą.