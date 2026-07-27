Paaiškėjo, kas birželį mokėjo didžiausią vidutinį atlyginimą Lietuvoje: suma privers išsižioti

Pasak portalo, antroje vietoje – krovos ir sandėliavimo technikos bendrovė „Alwark Group“, įsikūrusi Vilniaus rajone. Ji praėjusį mėnesį mokėjo 38,22 tūkst. eurų vidutinį atlyginimą. Bendrovėje yra 4 darbuotojai.
Trečioji vieta atiteko 9 darbuotojus turinčiai Mažeikių žemės ūkio bendrovei „Lit-Dan Grain“, kuri mokėjo 25,9 tūkst. eurų atlyginimą.
Daugiau nei 20 tūkst. eurų vidutinį atlyginimą prieš mokesčius birželį taip pat mokėjo bendrovės „Blockchain LT“, „Skovs Korn Baltic“, „HomeToGo Technologies“, „UNRVLD Lithuania“, „Conresta Group“ ir „Vilniaus Ventos Puslaidininkiai“.
Naujų mokesčių tikimybė ir geopolitinių neramumų įtaka: K. Vaitiekūnas atsakė, kas laukia ekonomikos
Didžiausia atlyginimo mediana bruto birželį, kaip skelbia „Verslo žinios“, buvo laboratorinę įrangą pardavinėjančioje bendrovėje „Linea Libera“, kur ji siekė beveik 9,5 tūkst. eurų. Sostinės įmonėje dirba 32 darbuotojai.
Antroje vietoje – „Cast AI Baltic“. Vilniaus kompiuterinę programinę įrangą kuriančioje įmonėje, kurioje dirba 75 darbuotojai, atlyginimo mediana buvo 8,58 tūkst. eurų.
Trečioje vietoje – Vilniaus tabako prekybos bendrovė „JTI Baltic“ su 43 darbuotojais. Čia atlyginimų prieš mokesčius mediana birželį siekė 8,5 tūkst. eurų.
Ketvirta pagal atlyginimų medianą birželį – kompiuterinių žaidimų bendrovė „MA Lithuania“ (7,98 tūkst. eurų, 63 darbuotojai), o penkta rikiavosi 31 asmenį įdarbinanti bendrovė „Bioma Health“ – 7,8 tūkst. eurų mediana.
atlyginimastechnologijų įmonėbirželis
Rodyti daugiau žymių