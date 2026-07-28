Dėliojate atostogų planus? Ekspertas įspėja – vien kelionių draudimo negana

Pasak jo, gyvybės draudimo paskirtis ir yra užtikrinti, jog jūsų šeimos planai ir finansiniai įsipareigojimai nesugriūtų dėl vieno nelaimingo atsitikimo. Patyrus traumą, rūpesčiai nesibaigia vien pirmąja medicinos pagalba, tvarsčiai ir įtvaru. Juk susižeidus gali nukentėti darbingumas, o būtent draudimo išmoka tokiu atveju su kaupu kompensuoja prarastas pajamas.
Nelaimė prie baseino
„Pernai vasarą šeima su dviem vaikais išvyko atostogauti į Turkiją. Viešbučio vandens parke tėtis, pagrindinis šeimos maitintojas, paslydo ant šlapios dangos prie baseino. Rezultatas buvo labai skaudus – sudėtingas rankos lūžis su minkštųjų audinių pažeidimu, stiprus galvos smegenų sukrėtimas“, – kliento istoriją prisimena V. Svetleišij.
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„Kelionės draudimas atliko savo funkciją Turkijoje: padengė skubios rankos operacijos, gydymo privačioje kurorto klinikoje bei skrydžio namo bilietus. Tačiau didžiausias finansinis iššūkis šeimos laukė grįžus į Lietuvą. Dėl traumos pasekmių vyras negalėjo dirbti daugiau nei tris mėnesius.
Kadangi klientas turėjo „Allianz Lietuva“ gyvybės draudimą su traumų ir stacionarinio gydymo draudimo apsauga, jis gavo dvi solidžias draudimo išmokas. Šie pinigai šeimai leido ramiai išgyventi gydymo laikotarpį, nes išmokos kompensavo prarastas pajamas nedarbingumo metu bei leido apmokėti kineziterapijos ir reabilitacijos specialistų paslaugas“, – paaiškina finansų konsultantas.
Užpildo spragą, kuri atsiveria grįžus namo
Pasak specialisto, ruošiantis į kelionę derėtų ne tik suplanuoti nakvynes ir pramogas. Požiūris „Juk skrendame į Turkiją, visi giminės ir draugai ten ramiai praleido laiką ir mes patys niekur neisime iš viešbučio, nes ten viskas įskaičiuota, todėl nieko blogo tikrai nenutiks“ ilgalaikėje perspektyvoje retai pasiteisina, tad V. Svetleišij išskiria tris pagrindines rizikas, kurias žmonės turėtų įvertinti prieš išvykdami atostogų:
– Pirmoji medicininė pagalba, gydymo ir kelionės namo anksčiau laiko išlaidos. Turima Europos sveikatos draudimo kortelė (ESDK) dengia tik būtinąją pagalbą valstybinėse įstaigose Europoje. Kelionės draudimas apmoka privačių klinikų sąskaitas ar paciento transportavimą į Lietuvą. Tai kainuoja didelius pinigus, dėl to būtina pasirūpinti šiomis apsaugomis iš anksto prieš išvykimą.
– Finansinis saugumas šeimai „po to“. Rimtas nelaimingas atsitikimas ar trauma užsienyje, jai įvykus, gali ilgam atimti darbingumą grįžus namo. Medicininės išlaidos užsienyje yra tik viena medalio pusė – kita pusė yra sumažėjusios šeimos pajamos ir išaugusios gydymo bei reabilitacijos išlaidos grįžus į Lietuvą. Šią „spragą“ ir užpildo gyvybės draudimas su papildomomis traumų bei ligų apsaugomis.
– Kritiškai svarbaus šeimos nario netektis. Tai pats skaudžiausias klausimas, apie kurį atostogų metu niekas nenori net pagalvoti. Tačiau jei šeimą išlaiko vienas šeimos narys, arba jo finansinis indėlis į šeimos biudžetą yra didelis, jo patirta rimta trauma ar netektis svetur gali akimirksniu įstumti likusius šeimos narius į finansinę duobę. Ir šiuo atveju gyvybės draudimas su papildomomis traumų bei ligų apsaugomis yra būtinas kelionės atributas, kuris užtikrina, kad net ir didžiausios krizės atveju šeima neliks viena su milžiniška finansine našta.
V. Svetleišij apibendrina, kad vien kelionės draudimo negana, jei atostogų metų įvyks nelaimė: „Turėti tik kelionės draudimą yra tas pats, kas užgesinti gaisrą name, bet neturėti pinigų jo remontui. Kelionės draudimas ir gyvybės draudimas – tai dvi skirtingos, viena kitą papildančios apsaugos priemonės ir tikrasis finansinis atostogų saugumas pasiekiamas tada, kai jos abi veikia kartu.“
Prieš kelionę siūlo pasitarti
Finansų ekspertas pabrėžia, kad gyvybės draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nesvarbu, ar savaitgaliui išvykote į pramogų parką Lenkijoje, ar skrendate į Tailandą pasilepinti saule, jūsų turimas draudimas keliauja kartu su jumis.
„Prieš kelionę klientus raginu ne tik atidžiai paruošti lagaminus, bet ir pasinagrinėti turimą gyvybės draudimo sutartį bei atkreipti dėmesį į tam tikras išimtis, tokias kaip, pavyzdžiui, vykimas į karo zonas. Įvertinus konkrečią situaciją, tai gali būti laikoma nedraudžiamuoju įvykiu.
Kilus menkiausiai abejonei, vertėtų rasti bent 10 minučių pokalbiui su savo finansų konsultantu. Mes peržvelgsime turimą sutartį, įvertinsime kelionės planus, jei reikės, atitinkamai pakoreguosime draudimo polisą, kad į kelionę išvyktumėte ramia širdimi“, – sako „Allianz Lietuva“ vyr. konsultantas V. Svetleišij.
Kitas svarbus praktinis patarimas – jei užsienyje patyrėte traumą ar patekote į ligoninę, pasirūpinkite, kad vietos gydytojai išduotų aiškius medicininius dokumentus. Juose turi būti nurodyta tiksli diagnozė, atliktų tyrimų (pvz., rentgeno) aprašymai bei ligoninės išrašas. Šiuos dokumentus būtinai reikės pateikti draudimo bendrovei, kartu su prašymu išmokai skirti.
Svarbiausios gyvybės draudimo naudos, kurias prieš kelionę kiekviena šeima turėtų įvertinti – tai emocinė ramybė atostogų. Ne mažiau svarbus privalumas – finansinis stabilumas įvykus nelaimei. Užsienyje iškilusios sveikatos problemos gali būti išspręstos per kelias dienas, tačiau jų finansinės pasekmės – nedarbingumas, sumažėjusios pajamos, reabilitacijos išlaidos – gali tęstis ir mėnesius.
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