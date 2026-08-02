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Darbo ginčų komisijos per pusmetį darbuotojams priteisė 8,5 mln. eurų

2026 m. rugpjūčio 2 d. 17:14
Pirmąjį šių metų pusmetį Darbo ginčų komisijos darbuotojų naudai priteisė apie 8,52 mln. eurų – per šį laikotarpį komisijos gavo 5 142 prašymus dėl darbo ginčo išnagrinėjimo, kuriuose ieškovai iškėlė 13 074 reikalavimus, pranešė Valstybinė darbo inspekcija (VDI).
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Palyginti su 2025 metų pirmuoju pusmečiu, šiemet gautų prašymų skaičius augo apie 17 proc., o reikalavimų – apie 23 proc.
VDI teigimu, daugiausia ginčų kilo dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų. Tokie atvejai sudarė apie 71 proc. visų reikalavimų. Taip pat dažniausiai buvo sprendžiami ginčai dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, darbo sutarties sąlygų, neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo bei darbo ir poilsio laiko.
VDI darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė pastebi, kad, palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, kur kas daugiau gauta reikalavimų dėl psichologinio smurto, darbo ir poilsio laiko, darbo sutarties sąlygų, neturtinės žalos atlyginimo.
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Apie 95 proc. išnagrinėtų prašymų pateikė darbuotojai. Daugiausia darbo ginčų kilo su transporto bei saugojimo sektoriaus (apie 25 proc.), statybos sektoriaus (20 proc.) bei apdirbamosios gamybos sektoriaus bendrovėmis (apie 13 proc.).
Darbo ginčai su užsienio šalių piliečiais sudarė apie 19 proc. visų išnagrinėtų darbo ginčų. Didžioji jų dalis buvo susijusi su Uzbekistano, Baltarusijos, Ukrainos, Tadžikistano ir kitų trečiųjų šalių piliečiais.
Per pusmetį iš visų nagrinėtų reikalavimų apie 31 proc. buvo patenkinti visiškai arba iš dalies, 25 proc. ginčų baigėsi taikos sutartimi, o 17 proc. reikalavimų buvo atmesti. Dar apie 38 proc. visų atvejų ginčai buvo išspręsti sudarius taikos sutartį.
Išnagrinėjusios ginčus komisijos priteisė apie 8,52 mln. eurų darbuotojų naudai, o apie 0,04 mln. – darbdaviams.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI)darbo ginčai

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