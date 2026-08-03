Vaiko priežiūros: – rugpjūčio 14 d.
Nedarbo: rugpjūčio 20 d.
Vaiko išlaikymo: rugpjūčio 25 d.
Valdančiųjų norą atsukti pinigų kranelį laiko žaidimu: „Bet ar girdėjome kaip tie milijardai padalinti?“
Šalpos: per kredito įstaigas – rugpjūčio 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – rugpjūčio 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – rugpjūčio 10–26 d.
Pensijų anuitetų: rugpjūčio 26 d.
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Išankstinės senatvės pensijos: rugpjūčio 20 d.
Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės: per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius
Atkreipkite dėmesį jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. kovo mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. kovo 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, rugpjūčio mėnesį jos mokamos:
Swedbank:
Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Radviliškio r., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugpjūčio 10 d. Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – rugpjūčio 11 d. Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – rugpjūčio 12 d.
Artea (Šiaulių bankas):
Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugpjūčio 7 d. Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – rugpjūčio 10 d. Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – rugpjūčio 11 d.
Luminor (buvęs DnB):
Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugpjūčio 7 d. Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – rugpjūčio 10 d. Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – rugpjūčio 11 d.
SEB:
Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugpjūčio 7 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – rugpjūčio 10 d. Urbo bankas, Citadele, Luminor (buvęs Nordea) – visose apskrityse – rugpjūčio 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – rugpjūčio 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugpjūčio 14 d. Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – rugpjūčio 17 d. Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r., Visagino gyventojams – rugpjūčio 18 d.
Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – rugpjūčio 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – rugpjūčio 10–26 d.