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Jauna moteris tik pervedusi pinigus suprato padariusi didžiulę klaidą – dabar įspėja visus

2026 m. rugpjūčio 5 d. 16:11
Darius Čiužauskas
Tik pervedusi pinigus, jauna moteris suprato, jog buvo apgauta.
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Į policiją kreipėsi 29 metų Tauragės rajono gyventoja.
Pranešė, kad finansiškai nukentėjo nuo sukčių.
Jauna moteris tapo dar viena butų „nuomotojų“ auka.

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Patikusį butą ji liepos 31 d. rado socialiniame tinkle paviešintame skelbime.
Susisiekė su nuomotoju prisistačiusiu asmeniu ir sutarė dėl kainos bei nuomos sąlygų.
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Po to moteris į nurodytą banko sąskaitą pervedė pinigus už buto nuomą – avansą.
Toliau viskas vyko pagal teisėsaugininkų jau daugybę kartų girdėtą scenarijų.
Butas moteriai neišnuomotas, pinigai negrąžinti, o susisiekti su nuomotoju prisistačiusiu asmeniu nėra galimybės.
Moteris gali guostis nebent tuo, kad patyrė ne tokią ir didelę žalą – neteko 300 eurų.
Tauragės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo – apgaule savo ar kitų naudai įgyto nedidelės vertės svetimo turto (baudžiamasis nusižengimas).
Kambarį ar butą išsinuomoti norintys žmonės apgavikų akiratyje atsiduria pakankamai dažnai.
Sukčiai greitai sugeba pasinaudoti žmonių patiklumu.
Interneto portaluose, socialiniuose tinkluose skelbimus skelbiantys nusikaltėliai – neva buto nuomotojai – neretai nurodo žemesnes kainas nei esančios rinkoje.
Vėliau susidomėjusiems aiškina, kad dėl įvairių priežasčių greitai apžiūrėti butą yra neįmanoma, o juo domisi daug žmonių, todėl avansą pervesti reikėtų nedelsiant, nes kažkas kitas tai gali padaryti greičiau.
Vos tik gavę pinigus sukčiai dingsta tarsi į vandenį.
Pareigūnai pataria, jog norintys saugiai ir patogiai apsigyventi, visų pirma turėtų susitikti su nuomotoju.
Būtina apžiūrėti butą, įsitikinti, kad jis nuomojamas legaliai, sudaryti sutartį, ir tik tuomet mokėti už jį suderėtą sumą.
Pravartu pasiskaityti ir komentarus apie nuomotojais ar pardavėjais prisistatančius asmenis.
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