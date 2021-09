Jūrų transporto sektorius sprendžia laivų stygiaus problemą

Šiuo metu prognozuojama, kad nauji laivybos pajėgumai iki 2023 metų rekordiškai išaugs, įsibėgėjant ekonomikos atsigavimui po COVID-19 pandemijos. „Konteinerinių laivų užsakymai klesti“, – sakė Italijos laivybos tarpininkavimo įmonė „Banchero Costa“.

Per šių metų pirmus septynis mėnesius buvo pateikti užsakymai pastatyti mažiausiai 276 naujus laivus. Tokiu atveju bendri pasaulio konteinerių gabenimo laivais pajėgumai išaugtų kiek daugiau nei 10 proc., palyginus su padėtimi 2020 metais, rodo „Banchero Costa“ duomenys.

Tačiau nauji laivai statomi mažiausiai dvejus metus, todėl trumpuoju laikotarpiu ši rinka išliks perkaitusi. „Banchero Costa“ prognozuoja, kad 2021 ir 2022 metais, palyginus su tais pačiais ankstesnių metų laikotarpiais, konteinerių gabenimo laivais pajėgumai didės kukliai – tik 3 procentais.

Augantys krovinių gabenimo įkainiai

Tuo metu krovinių gabenimo įkainiai pastaraisiais mėnesiais smarkiai didėjo, dėl ko esamos didžiulės paklausos nebuvo įmanoma patenkinti. Tarptautinio krovinių gabenimo laivais įkainių indeksas „Freightos Baltic“ rodo, kad per vienus metus krovinių gabenimas iš Kinijos į Šiaurės Amerikos vakarų pakrantę pabrango daugiau kaip penkeriopai.

„Kiekvienas ant vandens besilaikantis laivas dabar vykdo užsakymus“, – sakė Danijos konsultacinės įmonės „Sea-Intelligence“ vadovas Alanas Murphy.

Prasidėjus COVID-19 pandemijai krovinių gabenimas laivais visame pasaulyje buvo beveik visiškai apmiręs. Tačiau jūrinio krovinių transporto paklausa nuo 2020 metų vidurio ir ypač šiemet sparčiai augo. Šis augimas „turėtų tęstis iki 2022 metų pirmosios pusės“, – prognozuoja Prancūzijos laivybos milžinė CMA-CGM.

Atsigauna laivų statyba

Paskutinį ešimtmetį naujų konteinerinių laivų statybos paklausa buvo gana maža, bet dabar šis sektorius pasiruošęs daug į tai investuoti. Didžiausios pasaulyje konteinerių gabenimo jūra įmonės, Danijos milžinės „AP Moller-Maersk“ grynasis pelnas šių metų antrąjį ketvirtį išaugo iki 3,71 mlrd. JAV dolerių (3,14 mlrd. eurų) ir buvo 30 proc. didesnis už visų 2020 metų grynąjį pelną.

Tuo metu Prancūzijos bendrovė CMA-CGM antrajame ketvirtyje uždirbo apie 3,5 mlrd. dolerių (2,96 mlrd. eurų) – apie 25 kartus daugiau negu per tą patį laikotarpį praeitais metais. „Stiprus pasaulio ekonomikos atsigavimas lėmė beprecedentę transporto ir logistikos paslaugų paklausą“, – sakė CMA-CGM vykdomasis direktorius Rodolphe'as Saade'as.

Jo bendrovė šiuo metu yra užsakiusi pastatyti 22 naujus konteinerinius laivus; jie turėtų būti pradėti naudoti 2023–2024 metais. Šiemet CMA-CGM gaus tik 14 naujų laivų. Nenauji laivai taip pat yra labai paklausūs: CMA-CGM šiemet jų įsigis iš viso 32.

Rinkos persipildymo rizika

Tokia plėtra stebima nepaisant fakto, kad prieš pandemiją ši rinka buvo sulėtėjusi dėl turėtų „per didelių pajėgumų“, sakė A. Murphy. Jis kėlė klausimą, koks bus didžiulio krovininių laivų flotilės papildymo nuo 2023 metų poveikis.

Tačiau „Sea-Intelligence“ vadovas mano, kad pagrindinių šios rinkos dalyvių skaičiaus sumažėjimas ir naujai įvedamos griežtesnės aplinkosauginės normos gali lemti, kad krovinių gabenimo sektorius galės įsisavinti naujus pajėgumus be žalos verslui.

Viena iš planuojamų aplinkosauginių priemonių – Prancūzijos ir Tarptautinės laivybos organizacijos remiamas siūlymas apriboti laivų greitį. Jeigu tokia nuostata būtų priimta, esamai krovinių gabenimo paklausai patenkinti reikėtų daugiau laivų.

Be to, taip pat sumažėtų laivų krovinių talpa, nes dalis naujai statomų laivų naudos aplinką labiau tausojantį kurą, kuriam reikės didesnių rezervuarų. Be to, taip pat reikės pakeisti pasenusius laivus, kuriuos nurašyti kol kas buvo delsiama.

Pasak „Banchero Costa“, tai reiškia, kad šiemet į metalo laužą parduodamų laivų skaičius bus vienas mažiausių nuo 2011 metų, bet iki 2023 metų šis skaičius bus vienas iš didžiausių per pastarąjį laikotarpį.