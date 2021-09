Atvyko ir liko be paso

Portalas lrytas.lt antradienį susisiekė su Norvegijoje įstrigusia Elena. Ši pasakojo, jog jau pati kelionės pradžia buvo ne itin sėkminga.

„Klaipėdoje testavausi, sakiau, kad skrendu į Norvegiją. Bet nesąmonės prasidėjo dar tik atvykus į Kauno oro uostą. Ten pasakė, kad mano testas negalioja, nes testas galioja tik parą. Tad teko prieš išskrendant darytis dar vieną testą Kaune. Atsakymas vėl buvo neigiamas, tad išvykau“, – kalbėjo ji.

Elena sakė, jog rugsėjo 3 d., penktadienį, nusileido Bergeno oro uoste, kuriame buvo sudaromos dvi žmonių eilės – viena tiems, kurie pasiskiepiję, o kita – nepasiskiepijusiems, bet turintiems testo rezultatą. Į antrąją eilę, pasak Elenos, be jos atsistojo dar 7 lietuviai. Visi buvo oro uosto darbuotojų patikrinti, tačiau iškilo viena problema.

„Visiems pasus atidavė, o mano pasą paėmė. Oro uosto darbuotojai sakė, kad tam tikrais atvejais pasus paimti gali. Kažkoks absurdas“, – teigė Elena.

Atvykus į Norvegiją testą reikia atlikti dar kartą. Elena iki testavimo punkto buvo palydėta, tačiau, kaip sakė moteris, testo atlikti negalėjo, nes liko be paso. Tad personalas dar turėjo ieškoti to oro darbuotojo, kuris jos pasą atėmė, o šis turėjo jį atnešti ir parodyti testus atliekantiems specialistams.

Ji sakė žinojusi, jog, kadangi yra nepasiskiepijusi, atvykusi į Norvegiją turės karantinuotis, tačiau oro uoste ji išgirdusi, kad taisyklės pasikeitė ir be vakcinų žmonės nebeįleidžiami.

„Maniau, kad manęs iš viso neišleis iš oro uosto. Man pasakė, kad į Norvegiją dabar įleidžia tik pasiskiepijusius žmones, bet ta informacija turėjo kažkur būti nurodyta. Kaip tada taip gali žmones sodinti į lėktuvą? Juk žmonės perka bilietus. Aš net skolinausi pinigų, kad turėčiau už ką išvažiuoti į Norvegiją ir dar pragyventi iki pirmos algos. O jie man sako, kad negaliu būti Norvegijoje, turiu skristi namo.

Bet juk skridau ne kaip turistė, aš turiu darbo sutartį, turiu norvegišką ID numerį, nes anksčiau 10 metų dirbau Norvegijoje, o paskui grįžau į Lietuvą, nes norėjau pabūti su šeima, tad trejus metus dirbau čia“, – pasakojo Elena.

Ji oro uosto darbuotojams aiškino, jog atvažiavo į Norvegiją dirbti ir kad darbo vietoje ji turi būti jau rugsėjo 16 d., o jos darbo sutartis sudaryta iki gruodžio 31 d. Tačiau oro uosto darbuotojai į kalbas nesileido.

Pasak Elenos, pasas buvo atimtas dėl labai keistos priežasties, neva jai darbuotojai pareiškė, jog kitais nepasiskiepijusiais 7 lietuviais jie pasitiki ir yra užtikrinti, kad jie iš Norvegijos išvyks, o štai Elena jie nepasitiki, todėl pasą ir atėmė. Žadėjo jį grąžinti tik tada, kai ji nusipirks bilietus į Lietuvą ir atvyks į oro uostą.

„Bet juk aš vis tiek atvykusi turiu 10 dienų izoliuotis, bandžiau dar kartą oro uostui skambinti, kalbėtis, klausiau, už ką jie mane deportuotų, už tai, kad neturiu vakcinos? Situacija absurdiška.

Sakiau – gerai, galiu Norvegijoje pasiskiepyti, bet aš be paso to padaryti negaliu. Be paso esu niekas.

Man paso reikia net oro uosto bilietui užsisakyti, bet oro uosto darbuotojai pasakė, kad jie nurašys mano numerį, kai pirksiu bilietą ir oro uoste jie mane pasitiks, palydės ir galėsiu išskristi. Bet čia nesąmonė“, – pasakojo ji, paminėdama, kad jei grįžtų į Lietuvą pasiskiepyti, turėtų dar ir Lietuvoje karantinuotis, tad atvykti į darbą Norvegijoje rugsėjo 16 d. ji tikrai nespėtų.

Į ambasadą neprisiskambino, tad rašė per feisbuką

Ji kreipėsi į Lietuvos ambasadą Norvegijoje, kad ji situaciją padėtų išspręsti. Tačiau rasti pagalbos nepavyko. „Skambinau ambasadai, bet nėjo prisiskambinti. Ir šeštadienį bandžiau skambinti, bet gal jiems ne darbo diena? Pirmadienį nuo pat ryto skambinau, bet niekas nekėlė ragelio“, – patikino Elena.

Tada ji kreipėsi į Klaipėdoje gyvenantį ir Všį „Veik fondą“ įkūrusį Michailą Andrijanovą, nes yra girdėjusi, jog šis žmogus padeda daugeliui į bėdą papuolusių klaipėdiečių.

Portalui lrytas.lt susisiekus su M.Andrijanovu, šis piktinosi, jog Lietuvos ambasada Norvegijoje dirba netinkamai.

„Su ambasadoriumi Jonu Paslausku man pavyko susisiekti tik per feisbuką, tada jis patikino, kad ambasada susisieks su piliete.

Koks požiūris į Lietuvos piliečius? Galima kaip iš šuns atimti pasą ir paleisti? Bet kaip dirba diplomatinės atstovybės, jei patekus į bėdą prisiskambinti budinčiam diplomatui negalima tris paras ir tenka ieškoti pagalbos asmeninėje feisbuko paskyroje?“ – piktinosi jis.

Geriau išvykti, kad nedeportuotų

Po žinutės per feisbuką ambasada su Elena susisiekė šį pirmadienį, rugsėjo 6 d., ir paprašė atsiųsti savo asmens duomenis, bilieto bei darbo sutarties kopijas. Tačiau dar antradienį situacija nebuvo pasikeitusi.

„Aš labai išgyvenu, net vakar širdžiai pasidarė negera, gėriau vaistų, priguliau, nes jau žiauru buvo“, – guodėsi Elena.

Tą pačią dieną, antradienį, vėliau dar kartą susisiekus su Elena, ji sakė, kad ambasados atstovai jai neseniai skambino ir patikino patys laukiantys atsakymų iš atsakingų institucijų.

„Ir ambasados atstovai patarė geriau padaryti taip, kaip oro uosto darbuotojai nori, tiesiog grįžti į Lietuvą, nes jie yra griežti, tad, kad dar nedeportuotų manęs...

Bet kaip man tai padaryti? Pažeisčiau reikalavimus, juk 10 dienų turiu karantinuotis Norvegijoje, niekur negaliu išvažiuoti“, – apie taisykles kalbėjo ji.

Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai portalui lrytas.lt patvirtino, jog Lietuvos ambasada Norvegijoje apie šios pilietės situaciją žino ir palaiko su ja ryšį, o dėl paso atėmimo yra kreipęsi į kompetentingas Norvegijos institucijas.

Atstovai ragino prieš vykstant į užsienio valstybes susipažinti su kelionių rekomendacijomis URM tinklapyje, kuriame šiuo metu nurodyta, jog į Norvegiją vykti nerekomenduojama.

Visgi tinklapyje pažymima, kad nuo rugpjūčio 16 d. turintieji teisę vykti į Norvegiją privalo pateikti neigiamą COVID-19 testo rezultatą, o atvykus į šalį dar kartą atlikti testą ir izoliuotis pagal reikalavimus.

Kad atimtų pasus – nėra tekę girdėti

„Oi, jetau, niekada neteko apie tai girdėti“, – sakė kelionių agentūros „Makalius“ vadovas Rimvydas Širvinskas portalui lrytas.lt pasiteiravus, ar yra tekę susidurti su tokiomis situacijomis.

Jis svarstė, jog galbūt visai ne skiepas yra priežastis, o ir situacija itin keista.

„Jei žmogus neatitiktų reikalavimų, jis net negalėtų išvykti iš Lietuvos – taip yra visada. Todėl daugiausia laiko žmonės sugaišta Vilniaus ar kitame Lietuvos oro uoste, kad būtų patikrinti visi jų dokumentai ir kad į lėktuvą jie įliptų tikrai turėdami teisę patekti į šalį, nepaisant to, jie pasiskiepiję ar ne.

Nepasiskiepiję žmonės turi izoliuotis, tarkime, 14 dienų, kai kuriose valstybėse net 21 dieną, pavyzdžiui, Honkonge. O jei žmonės pasiskiepiję, jie gali nesiizoliuoti, bet tai priklauso nuo kiekvienos valstybės reikalavimų.

Tai galbūt moteris kažko kito neįvykdė, gal dėl kokios nors muitinės šie reikalai“, – kalbėjo R.Širvinskas.