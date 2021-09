V. Putinas pratęsė embargą vakarietiškiems maisto produktams: neįsiveš iki 2022 m. pabaigos

Prekybos embargą vakarietiškiems maisto produktams Kremlius paskelbė 2014 metų rugpjūtį, reaguodamas į Vakarų demokratijų sankcijas, įvestas dėl Rusijos aneksuoto Krymo ir dėl jos paramos separatistams Ukrainos rytuose.

Iš pradžių embargas buvo paskelbtas vieneriems metams, galiojo JAV, ES, Australijoje, Kanadoje, Norvegijoje pagamintiems maisto produktams. Po metų šį valstybių sąrašą papildė Albanija, Juodkalnija, Islandija, Lichtenšteinas, o nuo 2016-ųjų – Ukraina. Pernai gruodį į jį buvo atskirai įtraukta iš ES pasitraukusi Jungtinė Karalystė.

Vėliau embargo galiojimas buvo kasmet pratęsiamas.

Nuo 2015 metų rugpjūčio galioja V. Putino įsakas naikinti visus į šalį nelegaliai įvežtus maisto produktus.

Be to, buvo įvesta tvarka, pagal kurią maisto produktų tranzitas per Rusiją iš šalių, kurioms galioja šis embargas, galimas tik naudojant navigacines plombas ir vairuotojų registracijos kuponus.