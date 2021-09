Skolų prislėgta kinų NT milžinė „Evergrande“ parduos turto už 1,5 mlrd. JAV dolerių

Valstybei priklausančiai grupei planuojamos parduoti akcijos yra pirmasis „Evergrande“ turtas, kurį ji parduos mėgindama atsitraukti nuo bankroto bedugnės.

Ekspertai nerimauja, kad chaotiškas bendrovės, kurios skolos siekia daugiau nei 300 mlrd. JAV dolerių skolų, griūtis gali atsiliepti Kinijos bankininkystės ir nekilnojamojo turto sektoriams, o galbūt ir viso pasaulio ekonomikai.

Šendžene įsikūręs konglomeratas informavo Honkongo biržą sutikęs parduoti 1,7 mlrd. Kinijos banko „Shengjing Bank“ akcijų grupei „Shenyang Shengjing Finance Investment Group“.

„Bendrovės likvidumo problema neigiamai paveikė „Shengjing Bank“, – teigiama pareiškime ir priduriama, kad susitarimui dar reikės gauti banko valdybos pritarimą.

Trečiadienį Honkonge „Evergrande“ akcijų vertė šoktelėjo daugiau nei 14 procentų.

Be to, trečiadienį sueina terminas, kai bendrovė turi išmokėti 47,5 mln. JAV dolerių dydžio palūkanas už JAV doleriais išleistas obligacijas – praėjus mažiau nei savaitei po to, kai turėjo būti sumokėta kita palūkanų dalis.

Nėra žinoma, ar įmonė įvykdė savo įsipareigojimus, nors ji turi 30 dienų lengvatinį laikotarpį, iki kol bus pradėta laikyti, kad įsipareigojimai nebuvo įvykdyti. Visgi praėjusią savaitę bendrovė pasiekė susitarimą sumokėti palūkanas už juaniais išreikštus vertybinius popierius.

„Fitch Ratings“ sumažino Kinijos „Evergrande Group“ kredito reitingą nuo CC iki C.

Antradienį „Bloomberg News“ pranešė, kad kai kurie kreditoriai teigia, jog sekmadienį „Evergrande“ turėtų išmokėti dar 260 mln. JAV dolerių palūkanų ir kad jie ketina ginti savo teises, jei įmonė neįvykdys įsipareigojimų.

Pekinas kol kas nepasisako apie nekilnojamojo turto milžinės padėtį, tačiau valstybinėje žiniasklaidoje pasirodė įvairių nuomonių.

Valstybinis laikraštis „The Economic Daily“ teigė, kad Kinijos nekilnojamojo turto sektoriaus taisyklės gali būti sušvelnintos siekiant padėti „Evergrande“.

„Negalime paprasčiausiai sušvelninti taisyklių vien dėl to, kad atskirose būsto bendrovėse atsiranda naujų situacijų, – sakoma trečiadienį paskelbtame komentare. – Negalime vėl pradėti eiti senuoju keliu, kai nekilnojamasis turtas naudojamas kaip trumpalaikė ekonomikos skatinimo priemonė.“

Savaitgalį grupės elektromobilius kuriantis padalinys atsisakė planuojamo debiuto Šanchajaus vertybinių popierių biržoje, įspėdamas apie patronuojančios bendrovės „rimtą lėšų trūkumą“, dėl ko ji buvo priversta sustabdyti mokėjimus darbuotojams ir tiekėjams.