2020–2021 m. valstybė per įvairias COVID-19 paramos priemones skyrė per 3,6 milijardo eurų, iš jų 3 mlrd. – išsaugoti verslo likvidumą. Paramos priemonėmis pasinaudojo per 58 tūkst. įmonių, iš jų 277-iose pradėtos ar vykdomos nemokumo procedūros. Bendra šių įmonių kreditinių įsipareigojimų valstybei suma (be subsidijų ir garantijų) – daugiau nei 39 milijonai eurų.

Lyginant šių metų pirmojo pusmečio statistiką su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu fiksuojama 26,6 proc. mažiau juridinių asmenų bankrotų. Daugiausia jų paskelbta logistikos, nekilnojamojo turto ir kultūros srityse.

Itin žemai bankrotų statistikai įtakos turėjo pandemijos metu priimtas teisinis reguliavimas, užtikrinęs galimybę karantino metu ir 3 mėnesius po jo sunkumus patiriančioms įmonėms nepradėti bankroto. Atsižvelgiant į tai, kad karantinas Lietuvoje atšauktas prieš tris mėnesius, rudens pabaigoje tikėtinas bankrotų šuolis.