„Paprastai suaugusieji naudoja abu smegenų pusrutulius“

Pasak R.Kuodžio, biudžetas yra lyg veidrodis, atspindys to, kas vyksta ekonomikoje, tad aiškiai galima pamatyti, kokioms visuomenės grupėms ir klausimams valdžia skiria daugiausia dėmesio. Tačiau labiausiai profesorius iš politikų pasigenda atsakingų suaugusiųjų kalbų.

„Paprastai suaugusieji naudoja abu smegenų pusrutulius ir pasako, kad, jei jums sumažinsime mokesčius, jūs negausite kažkokių viešųjų paslaugų. Arba pasakoma, kad, jei lėčiau augs biudžetininkų algos, tai turės kažkokias pasekmes korupcijai, reikės už kažką mokėti iš savo kišenės.

Tokio suaugusiųjų kalbėjimo nėra ir pas šitą valdžią, nors to labai tikėjausi. Suaugusiųjų visuomenėje tokie politikai būtų nušvilpti, bet kadangi neturime tokios visuomenės, dauguma priima šį kabliuką ir kabinasi ant tų milijonų ir milijardų, apie kuriuos valdžia kalba“, – teigė R.Kuodis.

Pats profesorius yra Mokesčių darbo grupės narys, kurioje, kaip jis sakė, yra daug baimės ir lobistų, ginančių gyvulių ūkį. Jo teigimu, Lietuva turi didelę problemą – neadekvatų biudžetą su gyvulių ūkiu ir dideliu neteisingumu, o tą reikėtų spręsti.

„Suaugusiųjų visuomenėje yra taip – turi problemą, imi ją spręsti ir neatsikalbinėji, kad laikas ne tas, nes netinkamas laikas jau 20 metų, tad gyvulių ūkis tik stiprėja ir ši valdžia jį tik didins, planuoja jį gelbėti su „Sodros“ bazine pensija.

Problemų kamuolys yra nuspiriamas į ateitį, o jis tik didėja ir laikui bėgant sprogs. Jis jau yra sprogęs, todėl ir turime per daug korupcijos, per mažai socialinės apsaugos. Tie klausimai ir problemos perkeliamos į kitus metus, o kitais metais tikriausiai nukelsime į dar kitus, nes artės rinkimai ir vėl nebus norima kažko daryti, kas supykdytų visuomenę“, – spėjo R.Kuodis.

Š.Sabaitį maloniai nustebino valstybės viešųjų finansų fiskalinis deficitas – 3,1 proc. Jis mažesnis, nei Š.Sabaitis tikėjosi. Tačiau R.Kuodžio griežtai nuomonei dėl valdžios retorikos jis pritarė.

„Gyvename propagandiniais lozungais, kurie tam momentui yra labai geri visuomenės dėmesiui patraukti, bet apie kažkokį nuoseklesnį procesą tikrai mažai galvojama“, – sakė Š.Sabaitis.

Be to, jis patikino nustebęs ir dėl tikimosi spartaus įmonių pelno mokesčio – beveik 60 proc. „Man neaišku, iš kur turėtų būti tokios didelės pelno įmokos“, – teigė jis.

Tačiau, Š.Sabaičio nuomone, sprendimas naujų mokesčių neįvesti vis dėlto yra geras. Naujiems mokesčiams įsigalioti yra skiriamas 6 mėn. laikotarpis, o tiek verslui, tiek gyventojams ir net Valstybinei mokesčių inspekcijai prie pasikeitimų prisitaikyti reikia, tad įvesti nauji mokesčiai likus dviem ar trims mėnesiams iki metų pabaigos tik sukeltų stresą.

Bandoma užsiimti alchemija

Pasak R.Kuodžio, spartus energetikos kainų didėjimas taip pat turėtų sumažinti biudžeto pajamas, todėl tikimasi stagfliacinio šoko.

„Natūralu, kad, jeigu dujų, elektros, šildymo kainos išliks tokiame lygyje, kokiame yra dabar, žmonėms liks mažiau pinigų kitiems poreikiams.

Nepaisant to, valdžia užsiima finansine alchemija. Jie galvoja, kaip nuo žmonių paslėpti faktą, kad jiems neišvengiamai teks daugiau mokėti už energiją. Nueita iki tokių absurdų, kad norima paskirstyti mokėjimą per 12 mėnesių, neva tai atpigintų energiją 12 kartų. Neseniai buvo Biudžeto ir finansų komiteto posėdis, kuriame kritiškai pasisakiau apie šią alchemiją, nes nepasakoma, iš kur pinigai bus paimti visoms kompensacijoms, o ir kainų padidėjimas norimas išskirstyti per metus.

Dabar socialinis „popsas“ yra užvaldęs visus ir visuose galuose, bandoma užsiimti alchemija, o alchemija, patys suprantame, yra apgaulė, bet žmonės mielai jos laukia“, – tiek valdžią, tiek visuomenę kritikavo profesorius.

Dalis gyventojų galbūt džiaugiasi, jog reikės susimokėti mažesnes, o ne 80 proc. padidėjusias sąskaitas už šildymą, tačiau, pasak R.Kuodžio, nėra ko džiūgauti: „Jau laukiu, kol pradėsime išdėstyti kalafiorų brangimą per penkerius, privatiems prekybos tinklams liepsime išdėstyti bulvių ar kitų prekių kainų augimą.“

Kaip sakė R.Kuodis, problemos dėl energijos buvo dingusios iš žmonių galvų, bet dabar jos grįžta su trenksmu, o to pasekmės bus matomos ir biudžete, kuris šįkart Lietuvos neišgelbės. „Juk už viską moka ir viską gauna žmonės. Jie perskirsto pinigus vieni kitiems ir išeina taip, kad tik patys gelbėjame save, kaip Miunhauzenas, tempdami už plaukų.“

Š.Sabaitis patikino, jog infliacija ir toliau augs, o jai mažėti – priežasčių nėra. Energijos kainos, pasak jo, augs iki kitų metų pavasario, o tai jau persiduoda ir į kitų produktų, pavyzdžiui, maisto, kainų augimą.