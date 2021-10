Jos priklauso vienam iš penkių sektorių: statybų, viešojo maitinimo, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei odontologijos paslaugų teikėjų, kuriems VMI kontrolė skyrė didesnį dėmesį.

VDU visose mokesčių specialistų stebėtose, kontroliuotose įmonėse augo 29,49 proc. arba atitinkamai pagal sektorius: odontologinių paslaugų teikėjų – 53,24 proc., automobilių prekybos – 26,14 proc., viešojo maitinimo – 19,05 proc., autoremonto – 13,31 proc., statybų – 13,30 proc., palyginus su praėjusių metų pirmu pusmečiu.

„Pajamų neapskaitymas ir darbo santykių slėpimas turi didžiausią poveikį biudžeto pajamoms. Todėl išskirtinis dėmesys ir skiriamas rizikingiausioms veiklos sritims, – sako Auksė Tutkutė, vadovaujanti Šiaulių AVMI, koordinuojančiai šalies odontologijos sektoriaus stebėseną ir kontrolę. – Čia vyrauja atsiskaitymai grynaisiais pinigais. Vadinasi, susidaro palanki terpė pajamų slėpimui, jų neapskaitymui buhalterinėje apskaitoje.

Jeigu pernai kontroliuojamų odontologijos įmonių sąraše buvo 1148 mokesčių mokėtojai, tai šiemet – 1173 įmonės. Odontologinių paslaugų teikėjų sektoriui skiriamu dėmesiu siekiama didinti šią veiklą vykdančiųjų sąmoningumą bei mažinti pajamų apskaitymo bei mokesčių vengimo riziką.“

Kaip sekėsi šių metų pirmą pusmetį – keletas skaičių ir palyginimų, analizuojant 1173 tikrintų ir stebėtų odontologijos įmonių veiklos pokyčius:

vidutinis darbo užmokestis (VDU): šių metų pirmą pusmetį kontroliuotoje odontologijos įmonėje vidutinis darbo užmokestis buvo 1287 eurais arba 53 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – 840 eurų;

gyventojų pajamų mokestis (GPM): didėjo mokėtinos sumos. Jei 2020 m. pirmą pusmetį vienam kontroliuotam mokesčių mokėtojui teko 4506 eurus GPM, tai per šių metų pirmą pusmetį – 7824 eurus GPM (74 proc. pokytis);

pridėtinės vertės mokestis (PVM): didžioji dauguma šio sektoriaus įmonių nėra PVM mokėtojai, tačiau ir čia augo deklaruojamas PVM. Šių metų pirmą pusmetį deklaruota per 3 mln. eurų PVM, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo 2,3 mln. eurų PVM;

pajamos: kontroliuotos įmonės 2020 m. gavo beveik 193 mln. eurų pajamų, o 2019 m. – 189 mln. eurų. Įvertinus, kad pernai kovą – gegužę įmonės nedirbo ir negavo pajamų, vienai kontroliuotai įmonei vidutiniškai teko beveik 174 tūkst. eurų pajamų arba 3 proc. daugiau nei 2019 m. (169 tūkst. eurų pajamų). Pagal pelno mokesčio deklaracijas už 2020 m., 622 kontroliuotų įmonių pajamos vidutiniškai augo 22 proc. 467 kontroliuotose įmonėse pajamos vidutiniškai sumažėjo 16 proc. 12 įmonių pajamos nepakito;

sumokėtų mokesčių suma: beveik 17 mln. eurų. Tiek šiemet per 6 mėnesius sumokėjo tikrintos įmonės. Tai 98,83 proc. didesnė suma nei pernykštė, kai per tą patį laikotarpį buvo sumokėta beveik 8,5 mln. eurų. Vidutiniškai viena tikrinta įmonė šiemet per 6 mėnesius sumokėjo 14,7 tūkst. eurų mokesčių, kai pernai per tą patį laikotarpį – 7,3 tūkst. eurų.