Praėjusį penktadienį duris atvėrė didžiausias Šiaurės Europoje išparduotuvių centras „Vilnius Outlet“, įsikūręs šalia Vilniaus vakarinio aplinkkelio.

Kalbėta, kad prekybos centre veiks daugiau nei 150 paslaugų ir prekybos įmonių, restoranų, kavinių, vaikų užimtumo centrų, o investicijos į šį centrą siekia daugiau nei 80 mln. eurų.

Ilgainiui sumažins drabužių kainas

Banko „Luminor“ vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas portalui lrytas.lt sakė, jog Lietuvoje drabužių kainos yra didesnės nei užsienyje, o to priežastis paprasta – maža konkurencija. Tačiau, jo pastebėjimu, pastaraisiais metais naujų žaidėjų atsiranda vis daugiau ir jie daro tam tikrą įtaką. Tad poveikį turėtume pajusti ir atsidarius „Vilnius outlet“ centrui.

„Veikia paklausos ir pasiūlos dėsniai. Kuo daugiau pasiūlos, tuo labiau tikėtina, kad kainos taip sparčiai, kaip kitose šalyse, neaugs. Galbūt netolimoje ateityje jos didės lėčiau, gal taps mažesnės nei Europos Sąjungos (ES) vidurkis, o gal ir kiek nukris“, – kalbėjo ekonomistas, paminėdamas, jog šiuo metu drabužių kainos Lietuvoje yra 2 proc. didesnės nei ES vidurkis.

Greitu metu pokyčių būti neturėtų, bet ilguoju laikotarpiu, anot Ž.Maurico, pirkėjai net gali išvysti geresnę drabužių kokybę įprastose drabužių parduotuvėse. „Kartais būna atvejų, jog neišparduotuvėse yra parduodami tokie drabužiai, kurie turėtų būti parduodami išparduotuvėse“, – nusijuokė ekonomistas.

Jis situaciją palygino su maisto prekių parduotuvėmis. Pasak jo, Lietuvoje esantys penki prekybos tinklai vienas su kitu stipriai konkuruoja, todėl prekių kainų augimas nėra toks didelis, koks būtų, jei tokios konkurencijos neturėtume.

„Didesnė konkurencija turi padaryti savo, nebūna taip, kad ji pakelia kainas“, – patikinio Ž.Mauricas.

Taip pat jis mano, jog toks didelis išparduotuvių centras gali pritraukti pirkėjus ir iš Latvijos bei Estijos. „Kai pas mus atsidarė „Ikea“, buvo organizuojamos kelionės iš Latvijos. Mes važiavome į Lenkiją, o latviai – į Lietuvą“, – juokėsi Ž.Mauricas.

Kodėl kainos turėtų keistis, jei jos visur vienodos?

Teoriškai į rinką atėjus naujam žaidėjui kainos galėtų kiek kristi, tačiau kainų lyginimo portalo „Pricer.lt“ vadovas Arūnas Vizickas atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju tai nesuveiks.

„Juk, tarkime, „Apranga“ tinklas taiko tas pačias kainas visose savo prekybos vietose, tad nėra taip, kad, jei jie atsidarė parduotuvę viename prekybos centre ir joje nesiseka, ten ima ir sumažina kainas. Ne, dažniausiai kainodara yra centralizuota, visur vienoda, tad kainos dėl naujo prekybos centro atsiradimo nesikeis“, – kalbėjo jis.

Tokios nuomonės laikėsi ir mažmeninės prekybos ekspertas Justas Gavėnas. Pasak jo, kainos keistis neturėtų ir dėl to, kad konkurencija dar nėra tokia didelė, o, pagal prekybos centrų kiekį gyventojų skaičiui, Vilniuje dar yra erdvės bent keliems dideliems prekybos centrams.

„Pavyzdžiui, jei nubrėžtume Vilniuje liniją ties Nerimi, pamatytume, kad bene visi prekybos centrai yra šiaurinėje Neries pusėje, o pietinėje praktiškai nėra nieko, išskyrus „Nordiką“, galbūt ateityje ten atsiras ir antrasis „Akropolis“. Tad vietos dar yra daug“, – pasakojo J.Gavėnas.

Drabužių kainas Lietuvoje veikia ne tik konkurencija, bet ir šalies dydis. Eksperto teigimu, Lietuva yra per maža rinka, todėl niekada neužsisakysime ir nenupirksime tokio didžiulio kiekio drabužių, koks yra parduodamas Vakarų Europoje.

„Todėl niekada ir neturėsime naujausių modelių, nes reikia išparduoti likučius. O dabar ir taip yra sudėtingas metas, nes prieš tai sustabdžius prekybą liko begalė likučių, kuriuos reikia realizuoti“, – portalui lrytas.lt sakė jis.

Nors dalis Vilniaus gyventojų savaitgalį jau apsilankė ar dar tik planuoja apsilankyti naujoje prekybos vietoje, J.Gavėnas nemano, kad ilgainiui dauguma liks lojalais pirkėjais. Arčiau šio aplinkkelio gyvenantiems asmenis tai gali tapti patogia apsipirkimo vieta, tačiau likusiems – galimai tai bus tik laikina naujovė, kurioje vėliau dažnai nesilankys.

„Mano žiniomis, naujas prekybos centras toli gražu nėra pabaigtas ir užpildytas nuomininkais. Tad galima daryti prielaidą, jog buvo skubama atsidaryti iki prieškalėdinio laikotarpio.

Bet bent iki Naujųjų metų žmonių susidomėjimas šiuo prekybos centru turėtų išlikti vien dėl to, kad visi yra išsiilgę dovanų, kalėdinės nuotaikos, kurios pernai apskritai neturėjome. Tad laikinai didesnio dėmesio prekybos centras gali sulaukti, o kaip viskas klostytis toliau, priklausys nuo to, kiek jis atitiks pirkėjų lūkesčius: ar jie išvys tą stebuklą, dėl kurio važiavo, ar tai bus kažkas panašaus, ką jie ir taip žino, yra matę, prie to pripratę“, – paaiškino ekspertas.

Ar tai iš tiesų bus tik išparduotuvių centras?

J.Gavėnui kilo klausimas, ar ši prekybos vieta iš viso atitiks išparduotuvių centro vardą, nes jau dabar matyti rizikų – šalia išparduotuvių įrengtos ir gurmaniško maisto prekybos vietos.

„Tad ar tikrai tai bus išparduotuvių centras, kurio iki šiol Lietuvoje neturime. Jei jis sulauks didelio pirkėjų srauto, atsiras pagunda ir kitiems dideliems prekiniams ženklams, kurie neturi išparduotuvių, čia įsikurti. Tada šis prekybos centras virstų į kratinį.

Tą jau matėme ir Šiaurės miestelyje įsikūrus „Ogmios miestui“. Vienu metu tai buvo išparduotuvių centriukas, o vėliau ten pradėjo kurtis prabangūs prekių ženklai, tad dabar jo nebelaikome išparduotuvių centru. Laikui bėgant jų koncepcija pasikeitė“, – įvardijo pavyzdį J.Gavėnas.

O štai A.Vizickas sakė girdėjęs spėliones, jog, kadangi „Vilniaus outlet“ vienas iš vystytojų yra „Ogmios“ grupė, šie arba nusprendė puikiai sekantis vykdyti plėtrą ir keltis į dar vieną naują vietą, arba dėl to, kad Šiaurės miestelyje stipriai pabrango nekilnojamasis turtas ir sklypai, planavo tiesiog „Ogmios miesto“ veiklą perkelti į šią naują vietą.

„Šiaurės miestelyje pradėti statyti gyvenamieji namai, biurai ir visa kita. Tad gal bandoma viską pernešti į naują pigesnę vietą. Gal norima tą Žirmūnuose esančią išbrangusią teritoriją atlaisvinti, parduoti ją kitiems vystytojams, o gal vystyti ir patiems“, – svarstė A.Vizickas.

Tačiau Edgaras Valickas, „Ogmios centro“ rinkodaros vadovas, portalui lrytas.lt tokius gandus paneigė ir patikino, jog „Ogmios miesto“ ir „Vilnius outlet“ akcininkai yra skirtingi, todėl susijungimo būti nė negali.

„Tai du verslai, plėtojami kiekvienas sau, apie jokius susijungimus nekalbama ir tai neįmanoma. Tai du atskirti projektai, kurie tarpusavyje neturi nieko bendro. „Ogmios miestas“ yra 25 ha ploto, tad jį perkelti į „Vilnius outlet“ net fiziškai neįmanoma“, – sakė jis.

O štai, pasak A.Vizicko, apskritai naujam žaidėjui žengti į rinką darosi vis sudėtingiau, nes gyventojai jau turi įgiję įpročius ir taip lengvai apsipirkimo vietų nekeičia.

„Jei kažkokia parduotuvė man yra pakeliui, nereiškia, kad staiga atsidarius naujai vietai pradėsiu nuolat tik į ją važiuoti. Dalis vartotojų „Vilnius outlet“ jau aplankė, ten apsidairė, bet gali būti, kad jie ir toliau apsipirks toje vietoje, kurioje lankydavosi iki šiol“, – portalui lrytas.lt komentavo pašnekovas.

Todėl, jo manymu, pirmiausia šis prekybos centras stengsis susirinkti netoli gyvenančius klientus, bet artimiausiu metu galimai visi matysime daug reklamų, nes ši prekybos vieta „šauks, kvies“ ir kitus klientus, galbūt bandys tapti dar vienu traukos centru sostinėje, kokiais yra tapę kitos prekybos vietos, kaip „Ogmios miestas“, „Akropolis“, „Ozas“ ar „Panorama“.

O jei pasiseks mažiau ir nepavyks surinkti toliau gyvenančių pirkėjų, A.Vizicko nuomone, tada „Vilnius outlet“ taps vietinės rinkos žaidėju, kaip prekybos centrai „Pupa“ ar „Big“.

„Prekybos centrams pirmasis pusmetis yra labai sudėtinas ir svarbus. Per jį reikia klientus atplėšti nuo jų įprastų apsipirkimo vietų ir suformuoti naują įprotį lankytis būtent naujoje parduotuvėje.

Tad bent pusmetį klientams nuolat reikia priminti, kad parduotuvėje yra to, kas jiems aktualu už geresnę kainą, galbūt yra daugiau dydžių, spalvų ar nauja kolekcija. Įpročiai lankytis naujame prekybos centre formuojasi ne mėnesį ar du, o mažiausiai pusmetį. Tad jei šiam prekybos tinklui pasiseks tai padaryti, puiku, jei ne, reikės bandyti iš naujo“, – kalbėjo A.Vizickas.

Kaip vieną iš tokių pavyzdžių, jis įvardijo prekybos centrą „GO9“. Anot jo, nuo pat pradžių jam nelabai sekėsi, ne kartą bandyta šią vietą prikelti, teko vis keisti nuomininkus. Ir tik paskutinysis bandymas, kai ten atsirado „Lidl“, „H&M“ ir kavinės, buvo sėkmingas, tad dabar ši vieta gyvuoja.

„Surinkti pirkėjus svarbu taip, kaip svarbu užkurti mašinos variklį. Jei sistema tvarkinga, variklis užsikuria ir dirba, o jei ne – kankiniesi įvairiais būdais bandydmas jį užkurti“, – palygino A.Vizickas.