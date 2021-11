Šalies Prekybos ministerija vėlai pirmadienį paskelbė pranešimą, kuriame vietos valdžios institucijos raginamos skatinti žmones kaupti kasdienių būtiniausių prekių, įskaitant daržoves, aliejų ir paukštieną, atsargas, kad patenkintų poreikius kasdien ir esant kritinėms situacijoms.

Vietos valdžios pareigūnams nurodyta pasirūpinti, kad per žiemą žmonės turėtų pakankamai būtiniausių prekių. Be viso to, liepta kainas išlaikyti stabilias, mat pastarosiomis savaitėmis kilo nepasitenkinimas, kai dėl neįprastai gausių kritulių nukentėjo pasėliai, o visoje Kinijoje išaugo daržovių kainos.

Kinijoje raginimai apsirūpinti būtinaisiais produktais ne tokie ir reti. Jų buvo girdėti kad ir rugsėjį, prieš ilgąjį atostogų savaitgalį. Tačiau paprastai tokie pranešimai menkai patraukdavo gyventojų dėmesį. Vis dėlto šįkart, kreipiantis tiesiai į šeimas, efektas buvo visiškai kitoks.

Kinijos socialiniuose tinkluose žmonės bandė nuspėti tokio pranešimo priežastį. Vyriausybė „neliepė mums turėti prekių atsargų net tada, kai 2020 m. pradžioje kilo COVID-19 protrūkis“, – rašė vienas „Weibo“ naudotojas. Kitas svarstė, kad taip valdžios institucijos įspėja žmones, jog jie „šią žiemą gali neįpirkti daržovių“.

Tuo tarpu valstybinis dienraštis „Economic Daily“ antradienį rašė, kad valdžios institucijos šitaip bando priminti šeimoms pasiruošti galimiems laikiniems COVID-19 sukeltiems lokdaunams.

Kinija laikosi griežtos nulinės koronaviruso atvejų politikos net tuomet, kai daugelis pasaulio šalių palaipsniui atsiveria ir mokosi gyventi su užkratu. Antra pagal dydį pasaulio ekonomika yra pasiryžusi visiškai išnaikinti virusą savo teritorijoje ir įgyvendino griežtus apribojimus, kad sustabdytų protrūkius. Tarp priemonių, kurių ji ėmėsi – ir sustabdyti greitieji traukiniai, ir šviesoforų šviesų perjungimas į raudoną, kad atgrasytų nuo judėjimo vienoje apskričių, kurioje buvo pranešta apie vienintelį ligos atvejį, rašo cnn.com.

Pasak Pekino savivaldybės prekybos biuro pareigūno Wango Hongcuno, pastangos pažaboti koronavirusą iš dalies gali prisidėti prie didėjančių maisto kainų. Pavyzdžiui, tranzito per regionus išlaidos auga dėl griežtų izoliacijos sąlygų. W.Hongcunas pridėjo, kad kai kurių daržovių kainos Pekine spalį pakilo daugiau nei 50 proc.

Tačiau kainas aukštyn stūmė ir kiti veiksniai. Kadangi stinga anglies, pabrango šiltnamių išlaikymas, mat išsipūtė išlaidos šildymui ir elektros energijai, o nepalankūs orai daugelyje žemės ūkių užsiimančių provincijų lėmė prastą derlių.

Prekybos ministerija paragino vietos valdžios institucijas ruoštis žiemai pasirašant ilgalaikes sutartis su žemės ūkio produktų tiekėjais, taip pat perkant sandėliuojamas daržoves.

Pekinas neseniai ėmėsi ir kitokių priemonių. Pirmadienį vyriausybė pristatė veiksmų planą, skatinantį žmones neužsisakyti maisto daugiau, nei reikia, ir pranešti apie maistą švaistančius restoranus. Tai labai primena pernykščią prezidento Xi Jinpingo kampaniją, kai dėl pandemijos ir didelių potvynių galėjo sutrikti maisto tiekimas.

Beje, balandį Kinija priėmė įstatymą, leidžiantį restoranams iš klientų imti papildomą mokestį, jei šie lėkštėje palieka pernelyg daug maisto.