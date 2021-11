Seimas ketvirtadienį apsisprendė – nuo sausio dujos, elektra ir šiluma gyventojams nebrangs tiek daug, kiek buvo prognozuojama. Dujų kainų augimą vartotojams siūloma išdėstyti iki penkerių metų.

„Parlamentas sudaro galimybę reguliatoriui spręsti, per kokį laikotarpį reikia kainą išdėstyti ir kokios kainų lubos turi būti.

Greičiausiai kainų augimas nesieks mūsų nustatytų lubų ir nebus toks drastiškas, koks buvo iš pradžių“, – kalbėjo energetikos ministras Dainius Kreivys.

Sumažinti elektros kainų augimą tikimasi pusmečiui atidedant nepriklausomo tiekėjo pasirinkimo terminą maždaug 500 tūkst. vartotojų, kurie dar neapsisprendė ir tą turėjo padaryti iki gruodžio vidurio.

Vis dėlto Seimo opozicija sako, kad sprendimas buvo priimtas per vėlai, o našta guls ant vartotojų pečių, nes kainų skirtumą vartotojams vis tiek reikės padengti. Be to, pasiskolinus pinigų dabar dėl palūkanų ateityje reikės sumokėti daugiau.

„Galbūt žmonės naiviai įsivaizduoja, kad dabar uždėjus ribas nereikės tų pinigų mokėti. Ne, visiems vartotojams reikės sumokėti už tai, ką sunaudojo, tik skola išdėstoma per penkerius metus tikintis, kad energetikos resursų kainos bus mažesnės. O jei jos bus didesnės?“ – iškėlė klausimą demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis.

Preliminariai skaičiuojama, kad elektros kaina reguliuojamiems buitiniams vartotojams nuo sausio didės mažiau nei 20 proc. Dujų kaina virykles turintiems vartotojams kils penktadaliu, o dujomis šildantiems namus – trečdaliu.

„Negalima visos rinkos kainos kažkaip paslėpti po kilimu. Jei kainų rinkoje yra tam tikra dinamika, nėra taip, kad ore kainos didėjimas ištirpsta“, – aiškino premjerė Ingrida Šimonytė.

Tačiau I.Genytė-Pikčienė priimtam sprendimui dėl dujų ir elektros kainų augimo stabdymo negaili kritikos.

„Tas sprendimas labai neelegantiškas. Tokiomis aplinkybėmis, kai kainos labai sparčiai kyla, reikėtų susikoncentruoti į situaciją tų, kurie labiausiai pažeidžiami, ir pasirūpinti jais.

Ne Vyriausybės funkcija yra rūpintis importuojamomis pasaulinėmis žaliavų kainomis. Vyriausybės ir valdžios funkcija yra pasirūpinti pažeidžiamiausiais visuomenės sluoksniais, tais, kuriems tai kerta skaudžiausiai“, – sakė ji.

Šildymo kainų augimą bus bandoma stabdyti griežtinant daugiabučių administratorių priežiūrą. Pasak D.Kreivio, tvarkingi šilumos mazgai leistų sutaupyti 10 proc. šilumos.