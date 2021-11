„Praėję mėnesiai po PVM lengvatos panaikinimo rodo, kad laipsniškai priprantame prie naujos tvarkos – didžioji dalis siuntų keliauja sklandžiai, o klientų aptarnavimo centre šiandien sulaukiama perpus mažiau gyventojų klausimų deklaravimo tema nei pokyčio pradžioje.

Vis dėlto dalis žmonių šventiniu laikotarpiu su deklaravimo procesu susidurs pirmąjį kartą. Todėl norime priminti, kad PVM lengvatos panaikinimas turės įtakos ir siunčiamoms bei gaunamoms dovanoms iš šalių, kurios nepriklauso ES.

Net jei dovana keliautų kaip staigmena, apie jos turinį teks iš anksto informuoti gavėją, kad jis turėtų dovanos deklaravimui reikalingą informaciją“, – atkreipia dėmesį Lietuvos pašto Klientų patirčių departamento vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

Ji pastebi, kad Lietuvos paštas deklaruojant siuntas atlieka tarpininko vaidmenį ir yra įpareigotas laikytis Lietuvos Respublikos muitinės reikalavimų ir taisyklių bei užtikrinti, kad visos siuntos būtų tinkamai deklaruotos ir apmokestintos.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Lietuvos paštas primena, kad ES Tarybos sprendimu nuo š. m. liepos 1 d. importo PVM taikomas visoms prekėms, atvykstančioms iš trečiųjų šalių į Lietuvą ar kitas Europos Sąjungos šalis, išskyrus privačių asmenų privatiems asmenims siunčiamas dovanas, kurių vertė – iki 45 eurų. Siuntos su dovana vertei viršijus 150 eurų, yra taikomas ir importo muito mokestis.

Visas siuntas (taip pat ir dovanas) iš trečiųjų šalių reikia deklaruoti. Siuntai atvykus į Lietuvą, gavėjas gali rinktis ją deklaruoti per Lietuvos paštą arba savarankiškai (per Lietuvos Respublikos muitinės platformą arba per kitą tarpininką).

Siekiant, kad siuntos būtų tvarkingai deklaruojamos ir laiku pasiektų gavėjus, planuojantiems iš trečiųjų šalių siųsti dovanas Lietuvoje gyvenantiems artimiesiems rekomenduojama iš anksto pasidomėti išsamia siuntų deklaravimo tvarka ir padėti jiems deklaruoti.

Siuntų iš trečiųjų šalių deklaravimo tendencijos

Praėjus keturiems mėnesiams po PVM lengvatos panaikinimo, didžioji dalis siuntų deklaruojamos sklandžiai. Nuo siuntos gavimo Lietuvoje dienos, deklaruojant standartiniu procesu, siuntos (priklausomai nuo poreikio papildomai tikslinti duomenis) pasiekia gavėjų paštus per 1–3 savaites.

Nuosekliai auga siuntų, gautų iš trečiųjų šalių su jau pirkimo metu apmokėtais importo mokesčiais, kiekis – šiuo metu tokių siuntų dalis siekia apie penktadalį nuo visų siuntų. Pastarosios siuntos deklaruojamos supaprastintu būdu, tad jų deklaravimo proceso klientai nepajaučia.

Grąžinamų siuntų kiekis, kai gavėjai jas atsisako priimti arba per nustatytą terminą nesikreipia dėl atsiėmimo, išlieka panašus kaip ir pirmaisiais mėnesiais ir sudaro apie 10 proc.