Pasienyje – pokyčiai, įsismarkavo statybos

Medininkai – didžiausias pasienio kontrolės punktas, kurio rekonstrukcijos projektas prasidėjo 2020-ųjų pabaigoje. Šiuo metu statybininkai jame dirba be sustojimo, mat skyrus papildomai lėšų darbų apimtis smarkiai padidėjo.

Šiuo metu Medininkų pasienio kontrolės punkto senieji statiniai yra nugriauti ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) su muitine darbuojasi viename administraciniame pastate. Teritorijoje kyla naujas VSAT pastatas, pradėtos dar trijų statinių statybos.

Kelininkai paruošė naujas eismo juostas ir pradėjo asfaltavimo darbus.

Pagal sumanymą po rekonstrukcijos Medininkuose automobilių pralaidumas padidės nuo 3 tūkst. iki 6 tūkst. per parą, o patikrinamų krovininių automobilių srautas išaugs dvigubai – nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst.

Papildžius projektą numatyta ir tai, kad Medininkų pasienio kontrolės punktas bus pritaikytas ypač didelių gabaritų krovinius gabenančiam sunkiasvoriam transportui.

Pagal projektą, rekonstruotame poste veiks radiacinės kontrolės vartai, jame bus įdiegtos automatizuoto eismo valdymo, automobilių numerių nuskaitymo ir kitos sistemos.

Pasienio punktas didės

Vilkikų vairuotojams kol kas reikia kantrybės. Būna dienų, kai ties Medininkų ir Kamenyj Logo pasienio punktu eilėse jiems tenka ilgokai palaukti. Eiles paaugina įvairios priežastys, viena jų – šioje vietoje vykstanti punkto rekonstrukcija.

Pastaruoju metu atsirado ir nauja priežastis – vilkikų srautas padidėjo dėl krizės uždarius Kuznicos pasienio kontrolės postą ties Lenkijos ir Baltarusijos siena, todėl tenka ieškoti kitų postų, per kuriuos galėtų įvažiuoti į Baltarusiją.

Apskritai Medininkų pasienio kontrolės punktui buvo būtina rekonstrukcija, nes jo pralaidumas ir Lietuvos, ir Baltarusijos pusėje yra ribotas.

Kelio juostų siaurėjimas yra susidaręs išvažiuojant iš Medininkų punkto po Lietuvos muitinės bei VSAT pareigūnų patikros ar įvažiuojant į Lietuvą.

Šią ankštą zoną sudaro po porą išvažiavimo ir įvažiavimo juostų. Dabar, rekonstruojant šį pasienio punktą, į abi puses tiesiama po keturias visavertes kelio juostas, kuriomis vienu metu galėtų judėti automobiliai.

„Didiname visą Medininkų pasienio kontrolės punktą – jame padaugės darbo vietų abiejų tarnybų pareigūnams. Punktas bus taip įrengtas, kad atitiktų ES diegiamos atvykimo ir išvykimo sistemos reikalavimus“, – paaiškino Pasienio kontrolės punktų direkcijos vadovas Mindaugas Zobiela.

Dar 2017 metais buvo priimtas Europos reglamentas, pagal kurį kiekvienas pilietis, į ES atvykstantis iš trečiųjų šalių, kartą per trejus metus turės pateikti biometrinius duomenis.

Taigi ir Medininkuose, ir kituose pasienio punktuose bus įrengtos specialios patalpos, kuriose bus sumontuota asmens dokumentų, pirštų atspaudų bei veido biometrijos skenavimo įranga.

Anot M.Zobielos, ES atvykimo ir išvykimo sistemos infrastruktūrai sukurti skirta 1,6 mln. eurų. Ji bus sumontuota naujajame VSAT pastate Medininkuose, taip pat Raigardo, Šalčininkų, Rambyno, Lavoriškių, Panemunės, Šumsko, Kybartų, Tverečiaus bei Nidos pasienio kontrolės punktuose.

„Tuomet, kai ES bus įgyvendintas reglamentas ir ši sistema pradės veikti, Lietuva tam jau bus pasiruošusi“, – užsiminė M.Zobiela.

Planuojama, kad ji pradės veikti šiek tiek vėliau, nei planuota, – ne 2022-ųjų vasarį, bet maždaug kitų metų vidurvasarį.

Skyrė daugiau lėšų

Medininkų pasienio kontrolės punkto rekonstrukcijos projektui šiemet Susisiekimo ministerija papildomai skyrė 2,5 mln. eurų ir bendra projekto finansavimo suma šiems metams padidėjo iki 8,5 mln. eurų.

Papildomas finansavimas suteikė galimybę išplėsti darbų apimtį.

Statybų rangovai dirba ypač sparčiai, o tai sukelia nepatogumų sieną kertantiems sunkiasvoriams automobiliams – dėl darbų gausos tenka riboti eismą.

Tačiau dabar, kai Medininkuose vyksta rekonstrukcija, pertvarkytuose Tverečiaus, Šalčininkų bei Lavoriškio pasienio postuose pradėjo dirbti daugiau nei anksčiau VSAT ir Muitinės departamento pareigūnų. Ilgokai nekeitę maršrutų vežėjai pastaruoju metu vis dažniau ėmė sukti vilkikų ratus į šias patikros vietas.

Kad vairuotojams būtų patogiau, Šalčininkuose greta dviejų eismo juostų buvo įrengta ir trečioji. Anksčiau ji buvo skirta didelių gabaritų kroviniams ir nebuvo visiškai panaudota.

Dabar ji sutvarkyta taip, kad būtų galima atlikti įvažiavusių į ją vilkikų sienos apsaugos ir muitinės patikrą – ten yra įrengtos eismo valdymo ir pareigūnų darbo vietos.

Pasienio punkto ties Tverečiumi infrastruktūra taip pat atnaujinta, kad tiktų ir vilkikams, nes anksčiau šis kelio ruožas buvo skirtas tik lengviesiems automobiliams ir autobusams.

Be to, dar ruošiantis rekonstrukcijai buvo sutarta ir su Baltarusijos tarnybomis Tverečiaus ir Vidzų punktas iš vietinio eismo statuso virto tarptautiniu – per jį jau važinėja ir tuščios krovininės mašinos. Tai sumažino apkrovą Medininkų ir Kamenyj Logo poste, kur iš visų jį kertančių vilkikų maždaug penktadalis būdavo tušti.

Papildomai skyrus 1 mln. eurų bus padidintas ne tik Lavoriškių, bet ir Šalčininkų bei Raigardo pasienio kontrolės punktų pralaidumas.

„Juose pareigūnų darbo vietos bus perkeltos arčiau valstybės sienos. Ten statoma po du patikros kontrolės punktus, kuriuose dirbs VSAT pareigūnai, o esančios stoginės liks muitininkams. Tokiu būdu muitininkams liks daugiau vietos ir jie galės kone tuo pat metu aptarnauti kelis vilkikus“, – paaiškino pašnekovas.

Gerokai paankstino finišą

Pasak M.Zobielos, kadangi projektas iki šiol finansuojamas be sutrikimų, kitąmet tikimasi atlikti pagrindinius rekonstrukcijos darbus, būtinus, kad Medininkų pasienio kontrolės punkto pralaidumas padidėtų tūkstančiu krovininių automobilių per parą.

„Buvo manoma, kad projektui įgyvendinti reikės 2,5–3 metų ir jo finišas pasieks 2023-iųjų pavasarį. Dabar, tikėtina, pagrindiniams darbams, didinantiems pralaidumą, pakaks poros metų“, – užsiminė jis.

Tuo metu Baltarusijos pusėje Kamenyj Logo pasienio kontrolės punkto rekonstrukcija dėl pinigų stygiaus yra įšaldyta – Baltarusija negavo finansavimo iš Europos investicijų banko.

„Pasienio kontrolės postai statomi maždaug 20-iai metų, po to juos vėl reikia atnaujinti, nes keičiasi automobilių srautai, pastatų energetinio efektyvumo reikalavimai ir pasienyje dirbančių pareigūnų darbo metodika. Taigi renovacija yra būtinybė.

Tikėtina, kad ateityje ir Baltarusijos pusėje bus atlikti svarbiausi posto atnaujinimo darbai“, – sakė M.Zobiela.