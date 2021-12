Apie paramą verslui jau paskelbta anksčiau – įmonėms padidinta „Invegos“ garantijų už paskolas suma.

„Jei įmonės eksportas į Kiniją sustojo, jai tikriausiai niekas nebepadės“, – „Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ kalbėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Anot jo, sunkumų patiria tiek eksportuotojai, tiek importuotojai. „Situaciją apibūdinčiau kaip de facto sankcijų taikymą Lietuvos įmonėms“, – teigė A.Romanovskis.

Kai kurios eksportuojančios įmonės veiklos iš viso nebevykdo, o tos, kurios prekes veža į Kiniją, bando suvaržymus apeiti gabendamos per kitas šalis, tenka naudotis tarpininkų paslaugomis, kitose šalyse steigia tarpines įmones. Tačiau dėl to prailgėja tiekimo grandinė, sugaištama laiko, o tai, be jokios abejonės, didina kainas.

„Negalima sakyti, kad kažkas staigiai pasikeitė. Lietuvos grūdai jau nuo 2020 m. neeksportuojami į Kinijos rinką – eksporto licencijos sustabdytos jau anksčiau“, – teigė pašnekovas.

Pasak A.Romanovskio, JAV, Kinijos r ES santykių pasikeitimas mus veikia jau seniai, bet ryškesnės priemonės atsirado nuo tada, kai paskelbėme žinią apie Taivanio atstovybę.

Vis dėlto reikšmingos įtakos susiklosčiusi situacija Lietuvos ekonomikai, A.Romanovskio nuomone, neturės, tačiau kai kurioms įmonėms tai gali būti arba jau yra gana skausminga. „Verslai ieško kitų rinkų. Tai kaina, kurią verslas susimoka dėl politinių sankcijų. Vienintelė viltis, kad būtų verslas gana stiprus ir lankstus. Tikimės, kad politikų pažadai dėl naujų rinkų atidarymo tiek Azijoje, tiek JAV bus ne tik pažadai, bet ir praktiškai įgyvendinti „, – „Žinių radijo“ laidoje kalbėjo A.Romanovskis.

Anot jo, nėra sektoriaus, kuris 100 proc. priklausomas nuo Kinijos. Tik prireikus eiti į kitas rinkas – ar tai būtų Japonija, Korėja ar Pietryčių Azija – verslas tikėtųsi valstybės palaikymo, mat Azijos rinkose dažnai be valstybės palaikymo sunku.

Kaip teigė verslininkų atstovas, dabar vyksta Europos ir JAV santykių su Kinija perkainavimas. Tai, ką patiriame mes, gali išgyventi ir kitos šalys, todėl didžiausia vertybė būtų tarpusavio palaikymas.