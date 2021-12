Tačiau kaip pandemija pakoregavo darbdavių reikalavimus darbuotojams, kokios asmeninės savybės ir kompetencijos užima svarbiausią vietą ir kaip atrodo darbdavių svajonių darbuotojas, pasakoja Kauno kolegijos organizuotose „Praktikos ir karjeros dienose‘21“ dalyvavusių įmonių atstovai.

Svarbiausia darbdaviams – darbuotojo žingeidumas

Jau anksčiau darbdavių reikalavimų sąraše buvęs žingeidumas ir dabar užima svarbią vietą ieškant idealaus kandidato. Tuo tarpu konkretūs įgūdžiai, pasak darbdavių, gali būti įgyjami jau pradėjus dirbti.

„Idealus kandidatas – greitai besimokantis ir žingeidus žmogus. Mano nuomone, labai svarbus ir pozityvumas. Ne paslaptis, kad žmonės traukia panašius į save, todėl tokiu būdu buriasi pozityvių, pažangiai mąstančių, greitai besimokančių asmenybių kolektyvas, galintis pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Tokioje bendraminčių komandoje darbas tampa malonumu, todėl ir rezultatai pasimato greitai“, – sako „TransUnion Baltics“ IT infrastruktūros palaikymo komandos vadovas Artūras Byčius. Jam pritaria ir kolega Andrius Veinšreideris, kaip pagrindinius reikalavimus darbuotojams įvardijantis motyvaciją ir smalsumą.

„Mano, kaip komandos vadovo, pagrindiniai reikalavimai kandidatams kol kas yra konstanta – motyvacija ir smalsumas. Manau, turėdamas šiuos elementus, žmogus gali pasiekti viską. Aišku, už jų stovi dar daugiau susijusių dalykų – noras nuolat mokytis ir tobulėti, bendravimas su žmonėmis, drausmė ir disciplina. Turint visa tai, specifiniai įgūdžiai lengvai išmokstami. Juolab, kad mokytis jų reikės nuolat. IT labai dinamiška sritis ir tai, kas buvo prieš 5 metus, šiandien jau ne viskas aktualu – atsirado naujos technologijos, robotai, automatizacija. Ką kalbėti apie tai, kaip viskas atrodys po 20 metų? Tačiau smalsumas bei motyvacija ir po tiek metų veikia ir jūs lengvai rasite kuo užsiimti“, – mintimis dalijasi „TransUnion Baltics“ Programų priežiūros komandos vadovas Andrius Veinšreideris.

„Tomegris“ personalo vadybininkė Simona Kalpokaitė atskleidžia, jog be aistros darbui, svarbu ir kandidato atvirumas, žinojimas, ko jis pats tikisi iš darbdavio.

„Iš darbo patirties galiu pasakyti, jog kartais tiesiog kalbi su žmogumi ir jauti ar jis įsilietų į kolektyvą, ar ne. Taip pat svarbu turėti užsidegimo ir žinoti, jog tas darbas tave „veža“. Kita svarbi dedamoji – kompetencijos konkrečioje srityje. Mes nuolat kartojame, jog svarbu konkretumas, kandidato žinojimas, ko jis nori ir tikisi iš įmonės, koks darbo pobūdis jam yra tinkamas. Pavyzdžiui, jei žmogus linkęs į pardavimus, o dirba transporto vadybininko pozicijoje, kuri reikalauja analitinio mąstymo, organizuotumo, šiame darbe darbuotojas, turbūt, nesijaus gerai. Todėl itin svarbu aiškiai iškomunikuoti savo lūkesčius.

Transporto ir logistikos srityse, žinoma, yra ir daugiau dedamųjų: rinkų išmanymas, komunikacija, kalbų įgūdžiai ir begalė kitų. Tačiau kartais nutinka taip, jog matai „degančias“ noru akis, kurios sako, jog žmogus motyvuotas ir nori dirbti tą darbą.

Asmeninių savybių ir kompetencijų tema yra diskutuojama nuolat, sukuriama naujų priemonių, kaip įvertinti kandidatus. Didžioji dalis personalo srityje dirbančių specialistų su manim sutiks, jog žmonės, dirbantys su atrankomis, naudoja savus metodus, o kartais užtenka ir elementaraus, nuoširdaus pokalbio be tipinių klausimų „Kaip įsivaizduojate save po 5 metų?“. Todėl linkiu visiems rasti tokią vietą ir veiklą, kur jausitės gerai“, – pataria „Tomegris“ personalo vadybininkė S. Kalpokaitė.

„Circle K“ atrankų specialistė Jurgita Vitkaitienė pastebi, jog didelis dėmesys skiriamas kandidato norui mokytis. „Mūsų kandidatas yra toks, kuris turi noro dirbti, įgauti praktikos ir mokytis. „Circle K“ ieško žmonių, kuriems malonu bendrauti, patinka dinamika, kolektyvinis darbas.

Dažnai mes įdarbiname žmones, kuriems tai yra pirmasis darbas ir, dirbdami pas mus, jie įgyja daugiau žinių nei turėjo ateidami. Čia dirbdami šie žmonės prisiliečia prie klientų aptarnavimo, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių, darbų planavimo, kas ir leidžia jiems įgyti aukštesnių kompetencijų“, – pasakoja „Circle K“ atrankų specialistė J. Vitkaitienė.

Pandemija keitė darbuotojų, o ne darbdavių reikalavimus

Įmonių atstovai sutinka, jog pandemija labiau koregavo darbuotojų reikalavimus darbdaviams. Tuo tarpu pastarųjų keliami kriterijai norintiems įsidarbinti beveik nekito.

„Mano nuomone, IT sfera pandemijos buvo paveikta mažiausiai. Arba, tiksliau, mažiausiai paveikta „bloguoju“. IT tapo kertiniu įrankiu situacijai per pandemiją ir po pandemijos spręsti – visi, kas galėjo, dirbo, mokėsi, koncertavo, pardavinėjo nuotoliniu būdu. Taigi, sakyčiau, pandemija padėjo suklestėti IT sektoriui ir viskam, kas su juo susiję.

Kadangi esame nuotolinis servisų aptarnavimo padalinys, pandemija neturėjo įtakos naujų reikalavimų kandidatams atsiradimui, gal tik vienam – turėti kompiuterį su kamera ir „Teams“ bei ramų kampą pašnekesiui“, – sako „TransUnion Baltics“ Programų priežiūros komandos vadovas A. Veinšreideris.

„Vienas pagrindinių skirtumų prieš pandemiją ir po jos – atsiradusi galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Kalbant su kandidatu, kaip darbdavio pliusas įvardijama tai, kad nėra būtinybės dirbti iš biuro. Apie šią galimybę teiraujasi beveik visi kandidatai ir mūsų lankstumas laikomas vienu iš įmonės privalumų.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog dėl pandemijos labai išaugo IT specialistų poreikis. Pandemijos metu daug verslų persikėlė į internetą, o sklandžiam perėjimui į virtualią erdvę ir plėtimuisi joje reikia vis daugiau IT sritį išmanančių darbuotojų. Dėl šios priežasties tapo sunkiau surasti tinkamą šios srities specialistą, o ir kandidatų prašomas atlygis tapo didesnis“, – pasakoja „TransUnion Baltics“ IT infrastruktūros palaikymo komandos vadovas A. Byčius.

Panašiomis mintimis dalijasi ir „Tomegris“ personalo vadybininkė S. Kalpokaitė, kuri atskleidžia, jog ir jų reikalavimai kandidatams po pandemijos nesikeitė.

„Negalime įvardyti, jog reikalavimai kito. Galbūt įžvelgiama, jog kandidatų požiūris kai kuriais aspektais yra pasikeitęs – dalis jų nori derinti darbą iš namų ir biuro. Tai ypač pastebima IT, rinkodaros srityse, kuriose yra galimybė ir iš namų dirbti efektyviai.

Tačiau transporto, logistikos srityse labai svarbus komandinis darbas. Pastebėjome, jog šių sričių darbuotojų darbo efektyvumas dirbant iš namų sumažėja, todėl, laikantis visų saugumo reikalavimų, sėkmingai dirbame iš biuro. Kadangi nuotoliniu būdu dirbti ilgai neteko, galbūt dėl to ir reikalavimai nekito.

Mūsų komanda yra kaip šeima, kartu siekiame bendrų rezultatų, kartu sprendžiame problemas, kartu liūdime ir džiaugiamės, siekiame išlaikyti gerą atmosferą ir darbuotojų įsprausti į rėmus nenorime. Stengiamės darbuotojams duoti pakankamai laisvės ir savarankiškumo, todėl pagrindiniai reikalavimai, kuriuos keliame kandidatams, yra geri rezultatai atliekant savo darbus ir šypsena veide“, – atskleidžia S. Kalpokaitė.

„Mūsų, kaip darbdavio požiūris kandidatui nepakito, tačiau po pandemijos atsirado lankstesnės darbo sąlygos, įvairesnių pamainų, sustiprinta saugi darbo aplinka. Prisitaikėme labiau prie kandidato poreikio darbo grafikui, jo gyvenamosios vietos bei noro užsidirbti“, – sako „Circle K“ atrankų specialistė J. Vitkaitienė.

Skatinant akademinį jaunimą atsakingai planuoti karjerą, „Praktikos ir karjeros dienų‘21“ interneto svetainė www.karjerosdienos.lt veiks iki mokslo metų pabaigos. Čia jaunieji specialistai galės rasti darbo ir praktikos pasiūlymus, naudingus patarimus karjeros planavimo, CV rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui ir kitomis temomis.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su Kauno kolegija.