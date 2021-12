D.Kleponei einant VšĮ „Versli Lietuva“ generalinės direktorės pareigas nuo 2017 m. birželio, per ketverius su puse metų, agentūra pasiekė reikšmingų verslumo ir eksporto skatinimo rezultatų, apie kuriuos liudija per šį laikotarpį apie 2000 su „Versli Lietuva“ pagalba įkurtų verslų kuriama vertė šalies ekonomikai, ženkliai išaugęs verslumo skatinimas regionuose išplečiant bendradarbystės centrų „Spiečius“ tinklą nuo 2 iki 13-os.

Taip pat tai, kad jau apie ketvirtadalis Lietuvos eksportuotojų naudojasi agentūros paslaugomis ir su „Versli Lietuva“ pagalba vien per 2016-2020 m. agentūros strateginį laikotarpį pasirašė kontraktų už 53 mln. eurų. Taip pat į Lietuvą pritraukta per 50 užsienio startuolių, kurie Lietuvos ekonomikai per ateinančius 3 metus turėtų atnešti apie 1 mln. eurų papildomų mokesčių pajamų.

Per ketverius metus taip pat ženkliai padidėjo „Verslios Lietuvos“ žinomumas – nuo 35 proc. 2017 m. iki 81 proc. 2020 m., o Reputacijos indekse agentūra rikiuojasi tarp geriausią reputaciją turinčių viešojo sektoriaus įstaigų bei pirma ir antra pozicijas dalijasi kartu su „Investuok Lietuvoje“.

„Kai prieš daugiau nei ketverius metus prisijungiau prie „Verslios Lietuvos“ komandos ir iš verslo atėjau dirbti į viešąjį sektorių mano pagrindinis tikslas buvo – tarnauti Lietuvai, pasidalinant savo per 20 metų sukaupta geriausia vadovavimo patirtimi versle su viešuoju sektoriumi. Per darbo „Verslioje Lietuvoje“ metus su talentinga ir atsidavusia komanda kasmet mušėme naujus rezultatų rekordus, aplenkdami laiką ir kartais net nustebdami patys, kiek daug galime.

Todėl net nedvejodami prisidėjome prie inovacijų reformos įgyvendinimo žinodami, kad inovacijų, eksporto ir verslumo paslaugų konsolidavimas vienoje vietoje Lietuvos verslui yra geriausias sprendimas.

Džiaugiuosi, kad turėjau progą dirbti su Inovacijų agentūros strategijos kūrimu ir tikiu, kad naujoji agentūra, kurios strategija, veiklos modelis ir struktūra buvo mūsų darbo grupės rezultatas padės auginti pasauliu mastu konkurencingą Lietuvos verslą.

Taip pat nuoširdžiai noriu padėkoti visiems, kurie savo energija, laiku, žiniomis bei vertingomis įžvalgomis prisidėjo prie „Versli Lietuva“ sėkmės: visų pirma savo komandai, partneriams viešajame sektoriuje, verslo asociacijoms bei Lietuvos verslui, aktyviems žmonėms, kuriems rūpi Lietuvos ateitis“, – sako D.Kleponė.

Pasak jos, „Verslios Lietuvos“ vadovų komanda išlieka stabili ir pasirengusi pereiti į Inovacijų agentūros struktūrą su visa gerąją „Verslios Lietuvos“ praktika ir kompetencijomis.

Laikinai, kol VšĮ „Versli Lietuva“ bus reorganizuota ir prijungta prie Inovacijų agentūros, „Versliai Lietuvai“ vadovaus dr. Marius Kalanta, iki šiol agentūroje ėjęs vyriausiojo analitiko pareigas. M.Kalanta turi daugiau nei 10 metų patirtį įvairiose vadovaujančiose ir eksperto pozicijose.

Planuojama, kad Inovacijų agentūra veiklą pradės 2022 m. I ketv. pab., o naujai agentūrai bus ieškomas naujas vadovas konkurso būdu.