Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ Komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė atkreipia dėmesį į tebesitęsiančią pandemiją bei ragina klientus atsakingai rinktis tinkamiausią laiką bei vietą norimoms prekėms įsigyti.

Anot jos, saugesnis apsipirkimas – nebūtinai arčiausiai namų, o labiau išvengti koronaviruso rizikos leidžia ir didesnio formato „Maximos“ parduotuvių pasirinkimas, ir apsilankymas pastarosiose ne piko metu.

Daugiau erdvės – daugiau saugumo

E.Dapkienė kalėdiniu laikotarpiu kviečia pagalvoti ne tik apie dovanų ir produktų pirkimą, bet ir galimybę prie šventinio stalo su artimaisiais susėsti sveikiems. Todėl ji siūlo prieš vykstant į parduotuves nepamiršti saugaus apsipirkimo taisyklių.

„Pirmoji jų – rinktis ne patogų, o mažiau rizikingą apsilankymo laiką. Tačiau nemaža dalis klientų vis dar apsiperka tuomet, kai klientų srautai yra didžiausi: po darbo, nuo 17 iki 19 valandos. Visgi pastebime, kad jau po 20 valandos lankytojų išties sumažėja, dėl to siūlytume į parduotuves vykti prieš jų uždarymą. Taip lengviau išvengti kontakto su kitais klientais, kartu mažėja užsikrėtimo koronavirusu rizika. Apsipirkti saugiau galima ir ryte, tik atidarius parduotuves. Tuomet lankytojų irgi mažiau, ypač – iki 11 valandos“, – kalba E.Dapkienė.

Tokios rekomendacijos, anot jos, ypač aktualios apsipirkimui darbo dienomis, tačiau savaitgaliais didelis parduotuvių užimtumas fiksuojamas nuolatos.

E.Dapkienės teigimu, tuomet klientų itin gausu nuo 11 iki 20 valandos. Tiesa, pabrėžia pašnekovė, sumažinti riziką irgi įmanoma.

„Galėdami užtikrinti kuo didesnį plotą vienam klientui, gebame garantuoti ir didesnį saugumą. Todėl savo klientus kviečiame į didesnio formato „Maximos“ parduotuves, kuriose erdvės daugiau, o laikytis saugių atstumų – lengviau. Visgi gali pasirodyti, kad intensyvesni lankytojų srautai yra dideliuose prekybos centruose. Dėl to klientai neretai linkę jų vengti. Tačiau mūsų klientų apsilankymų duomenys rodo priešingai: labiausiai užimtos yra X ir XX formato parduotuvės“, – sako E.Dapkienė.

Išeiti iš namų net nereikia

Minėtos priežastys tik patvirtina faktą, kad norint apsipirkti saugiau, ne visuomet derėtų rinktis parduotuvę, esančią arčiausiai namų. Tačiau dar didesnį saugumą gali užtikrinti apsipirkimas iš jų net nekeliant kojos.

Apie tai kalbanti E.Dapkienė priduria: klientai šventines dovanas ir reikiamus produktus dabar gali greitai, patogiai ir be rūpesčių įsigyti internetu.

„Prireikus pirkinių šventiniam stalui, tereikia išmaniojo telefono ar kompiuterio. Šiais įrenginiais galima užsisakyti „Barboros“ paslaugas ir lengvai pasirūpinti viskuo, ko prireiks Kalėdoms. Produktus išsirinkti paprasta, o juos į namus atveš paslaugūs kurjeriai. Be to, norint pirkinius patiems galima pasiimti ir be kontakto su darbuotojais. Dar per pirmąjį karantiną ir į mažesnius Lietuvos miestus buvo išplėstas „Barbora Express“ tinklas, siekiant kuo didesnei daliai šalies gyventojų užtikrinti galimybę apsipirkti saugiau“, – pažymi E.Dapkienė.

Tačiau ši plėtra buvo ne vienintelė, kuri įgyvendinta rūpinantis klientų saugumu.

Štai beveik prieš metus duris atvėrė el. parduotuvė Trobos.lt. Joje šiuo metu vilniečiai gali rasti bei įsigyti ne tik buičiai ar laisvalaikiui reikiamų pirkinių, bet ir rinktis šventines dovanas iš gausaus aprangos, avalynės, grožio prekių, įvairių įrenginių asortimento.

Be to, ši el. parduotuvė siūlo ir maisto produktus, o pirmajam apsipirkimui su kodu TROBOS10 dabar taiko 10 eurų nuolaidą.

Būtina imtis visų saugumo priemonių

Visgi nusprendusiems vykti į fizines „Maximos“ parduotuves derėtų laikytis koronaviruso prevencijos priemonių.

E.Dapkienė primena, kad klientams toliau būtina dėvėti respiratorius arba apsaugines nosį bei burną dengiančias medicinines veido kaukes, kurias „Maxima“ šiuo metu dalina nemokamai. Kartu pasinaudoti nemokamomis vienkartinėmis pirštinėmis, jas mūvėti apsiperkant, imant produktus.

Klientai raginami prieš ir po apsilankymo prekybos centruose dezinfekuoti rankas specialiai tam įrengtose stotelėse, laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kitų lankytojų. Tuo pačiu patariama rinktis savitarnos kasas, kurios leidžia apsipirkti greičiau, be didesnio kontakto su darbuotojais. Tuo metu mokant už pirkinius rekomenduojama atsiskaityti banko kortelėmis ar kitomis skaitmeninėmis mokėjimo priemonėmis.

„Dar iki šio momento, būnant pačioje parduotuvėje, klientams primename neplanuojamų įsigyti produktų be reikalo neliesti rankomis. Savo ruožtu vaisius, daržoves bei konditerijos gaminius įsidėti pasinaudojus šalia esančiais specialiais įrankiais, tam dėvėti ir vienkartines pirštines. Kviesdami savo klientus elgtis atsakingai, saugumu kruopščiai rūpinamės ir patys. Reguliariai vėdiname patalpas, dezinfekuojame dažniausiai liečiamus paviršius. Visi mūsų darbuotojai dėvi apsaugines veido kaukes, prie kasų įrengtos saugų atstumą išlaikyti primenančios nuorodos ir organinio stiklo pertvaros. Tačiau sulaukti saugių bei ramių Kalėdų galime tik būdami vieningi. Todėl rūpinkimės savo ir aplinkinių sveikata drauge“, – kviečia „Maximos“ atstovė.

