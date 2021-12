Medicinos banką perka investuotojas iš Lietuvos „AAA Capital“

Šiuo metu 100 proc. banko akcijų valdo Konstantinas Karosas ir jo kontroliuojama įmonė „Western Petroleum Limited“. Sandoris, kurio vertė neskelbiama šalių susitarimu, bus užbaigtas tik gavus atitinkamų Lietuvos rinkos priežiūros institucijų leidimus.

„Medicinos bankas visuomet buvo tikras lokalus lietuviškas bankas, artimas ir prieinamas klientams, todėl labai teigiamai vertinu faktą, kad sandoris yra sudarytas su Lietuvos finansų grupe, kuriai, tikiuosi, ne tik pavyks išsaugoti Medicinos banko išskirtinumą, bet ir toliau sėkmingai jį auginti bei plėtoti.

Investuotojas įsigys daug metų kruopščiai kurtą platformą plėtrai – ilgalaikiais santykiais grįstą klientų pasitikėjimą, platų banko padalinių tinklą ir profesionalią komandą“, – sakė Konstantinas Karosas.

Jis pridūrė, kad pardavus banką ryšiai su Lietuva nenutrūksta – jis ir toliau valdys bei plėtos sėkmingai veikiantį medicinos bei odontologijos paslaugų verslą.

„Investuojant į verslus mūsų komandos strategija visuomet būna orientuota į tvarų, ilgalaikį verslo auginimą bei atitinkamos grąžos akcininkui kūrimą. Šiais principais vadovausimės ir investuodami į Medicinos banką. Plačiau verslo strategiją pristatysime gavę priežiūros institucijų pritarimą įsigijimui“, – pažymėjo Marius Jakulis Jason.

Sandoryje pardavėjui atstovavo finansų patarėjai „Deloitte“ ir teisės patarėjai „TGS Baltic“.

Šiemet per devynis mėnesius Medicinos bankas uždirbo 3,6 mln. eurų audituoto grynojo pelno – 15 proc. daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Rugsėjo pabaigoje banko turtas pasiekė 398 mln. eurų (augo 7,5 proc.), o banko paskolų portfelis per metus padidėjo 7 proc. iki 214 mln. eurų.