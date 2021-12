„Tik vakar, gruodžio 22-ąją, prasidėjo komunikacija – o šventės ant nosies, žmonės ne tuo rūpinasi. Pasibaigs šventės, gruodžio 27 d. bus pirmadienis, o antradienį jau įsigalioja pakeitimai. Žmonės gali būti užklupti tų pokyčių, apie kuriuos nebuvo informuoti“, – portalui lrytas.lt kalbėjo Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Vainienė.

Ji neslepia – prekybininkai apskritai neranda logikos, kodėl šitiek laiko Lietuvoje jų veiklai taikomas GP. Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad tik mažuma kitų ES šalių, ir tik dabar, atsiradus omikron atmainai, įsiveda fragmentišką GP taikymą prekyboje. Lietuva, priminsime, su GP prekyboje, net ir maisto sektoriuje, gyvena nuo rugsėjo 13 d.

„Negana to, taisyklės nuolat keičiasi, apie tai visuomenė neinformuojama. Velkame tą nepagrįstą ribojimų naštą. Mes nežinome, kur dingo klientai, be to, patiriame milžiniškus kaštus: kiekviena vieno darbuotojo, tikrinančio GP diena, kainuoja apie 300 eurų.

Be viso to turime atlaikyti žmonių nepasitenkinimą ir išaiškinti naujoves, nes valdžia sukuria reguliavimo priemonę, bet apie ją nieko nekomunikuoja. Žmonės gi nesėdi prie teisės aktų registro, neskaito nutarimų projektų, kurių neįmanoma suprasti – pakeitimas ant pakeitimo. Žmones reikia pasiekti jiems patogiu būdu“, – kalbėjo prekybininkų atstovė.

R.Vainienė prasitarė, kad išrašus tikrinantys darbuotojai sulaukia labai daug neigiamų klientų emocijų – negatyvo daug ir jo nemažėja. „Nėra dienos, kad nebūtų konfliktinių situacijų, tik tiek, kad mes tylime ir kantriai įgyvendiname reikalavimus. Dabar vėl laukia daugybė konfliktų, nes žmonės apie naujoves nieko nebus girdėję“, – kalbėjo ji.

Tačiau prekybininkus piktina ne vien atsainus sprendimų priėmėjų požiūris į naujovių aiškinimą gyventojų. „Laikinai tapo amžinai, pakeitimai – vienas po kito, apie juos žmonės neinformuojami. Prekybininkai ties riba, ypač psichologiškai. Situacija labai bloga, – atvirai kalbėjo R.Vainienė. – Praėjusį ketvirtadienį su Sveikatos apsaugos ministerija turėjome posėdį – prekybininkai jau kalbėjo atvirai – ribos peržengtos. Mūsų argumentų, kitų ES valstybių pavyzdžių, negirdi. Tyliai kentėjome, dabar kentėsime toliau, bet, matyt, kentėsime garsiai“.

Nesupranta jie ir atkaklaus ministerijos nusiteikimo į didesnes nei 1,5 tūkst. kv. m. parduotuves įleisti tik tuos pirkėjus, kurie turi GP. Prekybininkai siūlo leisti pasirinkti – klientų srautus reguliuoti pagal plotą ar įsileisti tik tuos, kurie turi GP.

„Mes siūlome srautus reguliuoti pagal kvadratinius metrus klientui. Epidemiologiniu požiūriu tai saugiau. Buvau mažoje maisto prekių parduotuvėje. Iki šiol ji veikė ribodama srautus. Atėjus šventiniam laikotarpiui, pasirinko veikti su GP, nes ribojant srautus žmonės šąla lauke. Dabar jie stovi viduje, eilėje, pirkėjų prie kiekvieno prekystalio tankiai.

Mes siūlome leisti pasirinkti pagal kvadratus, o jie sako, kad GP saugiau. Nesu tuo tikra. Nesuprantame šio reikalavimo logikos. Mes siūlome kitų Europos valstybių praktika paremtus sprendimus“, – aiškino R.Vainienė.

Be to, leidus pasirinkti reguliuoti srautus pagal plotą, įmonės sumažintų kaštus, kurie susiję su GP patikra. Tuo pačiu išvengtų su klientais kylančių konfliktų.

Bet, anot pašnekovės, baisiausia ne papildomos išlaidos, o logikos nebuvimas.

Vieni aiškina, kad GP – alternatyva visiškam uždarymui. Tik, kaip kalbėjo R.Vainienė, uždarymas dabar niekur nėra alternatyva – jei taip nutiktų, vakcinos būtų visiškai diskredituotos. Juk kai pandemijos valdymas esant vakcinoms nesiskiria nuo to, koks jis buvo, kai vakcinų neturėta, neabejotinai atsiras žmonių, kurie nuspręs nebesiskiepyti.

Kiti gi sako, kad GP leidžia valdyti srautus. Tuo metu prekybininkai tikina – skaičiuojant vienam lankytojui tenkančius kvadratinius metrus to pasiekti galima kur kas geriau.

„Mes jau pasimetėme tarp GP tikslų: ar jis saugumui užtikrinti, ar vakcinavimui skatinti? Dabar tai – tokia spagečių lėkštė ir taip viskas susipainioję, – kalbėjo R.Vainienė. –

Mes galime pakentėti, kai nustatyti protingi terminai, tačiau dabar GP – jau 3,5 mėn., kai kitos Europos šalys jį pradeda naudoti tik dabar, atsiradus omikron, nebūtinųjų prekių parduotuvėse arba prekybos centruose. Mes su tuo gyvename nuo rugsėjo 13 d. ir dar mums sako, kad kažką griežtins. Tai neadekvatu. O mūsų argumentų negirdi“.

Prekybininkai suka galvas nerasdami paaiškinimo, kur dingę žmonės – į parduotuves jų ateina žymiai mažiau. Lankytojų srautai nukritę, ir, nors krepšelis paaugęs, jis viso pokyčio nepaaiškina.

Anksčiau galvota, kad pirkėjai pasirinko parduotuves, į kurias įleidžiama be GP, bet kadangi tie patys tinklai turi ir tokių, ir kitokių parduotuvių, matyti, kad padidėjimas nėra toks, jog paaiškintų dingusius pirkėjus.

Priminsime, kad pagal naują tvarką nuo gruodžio 28 d. į vietas, kur reikalingas GP, negalės patekti asmenys, kuriems po pilnos vakcinacijos praėjo daugiau nei 7 mėnesiai, tačiau sustiprinamąja vakcinos doze jie dar nepasiskiepijo. Kiti būdai gauti GP bus: savo lėšomis atlikti PGR tyrimą (GP galios 72 val.), persirgti COVID-19, atlikti antikūnų testą (esant pakankamam antikūnų kiekiui jis galioja 60 dienų).

GP galiojimo ribojimas nebus taikomas asmenims iki 18 metų, paskiepytiems „Comirnaty“, „Spikevax“ vakcinomis, taip pat persirgusiems, kai diagnozė buvo patvirtinta PGR tyrimu. Nuo gruodžio 28 d. GP bus reikalingas ir vaikams nuo 12 metų ir dviejų mėnesių. Jį bus galima gauti atlikus testą mokykloje kaupinių metodu. Tokiu atveju GP galiotų savaitę. Dar vienas kelias – testuoti šią gyventojų grupę mobiliuosiuose punktuose.

Vienodai su GP galios ir ES pažymėjimas – tiek vienas, tiek kitas galios tik 210 dienų po pilnos skiepijimo schemos. Jei žmogus atsineša popierinę ES pažymėjimo formą, tikrintojas turi vizualiai įvertinti, ar po paskutinio skiepo nepraėjo daugiau nei 7 mėn. – ES pažymėjimo popierinėje formoje paskutinio skiepo data yra įrašyta.

„Reikia prisiminti, kad ES skaitmeninį COVID-19 pažymėjimas buvo įdiegtas 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos susitarimu siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių pažymėjimų turėtojams naudotis savo teise laisvai judėti Europos Sąjungoje COVID-19 pandemijos metu, ir padėti valstybėms narėms laipsniškai ir koordinuotai panaikinti tokio laisvo judėjimo apribojimus.

Nors Reglamente, kuriuo įvesti šie pažymėjimai, numatyta, jog jie turi būti pripažįstami vidaus reikmėms, tačiau pirmiausia todėl, kad asmenims, keliaujantiems į kitas valstybes nares, nereikėtų gauti papildomo nacionalinio COVID-19 pažymėjimo.

ES skaitmeninis COVID pažymėjimas gali tarnauti valstybės narės viduje kaip įrodymas, kad jo savininkas buvo paskiepytas nuo COVID-19 ligos, yra persirgęs šia liga arba turi neigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, tačiau jo reglamentavimas nedraudžia valstybėms narėms nustatyti šalies viduje taikomus apribojimus visuomenės sveikatos pagrindais“, – portalui lrytas.lt perdavė „Ellex Valiunas“ asocijuotoji partnerė, advokatė Giedrė Tubelytė.