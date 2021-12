ES užsimojo supurtyti NT rinką – nauji siūlymai sumaišys kortas ketinantiems parduoti būstą

Taip skelbia rus.postimees.ee, remdamasi žiniasklaidos tinklo „Euractiv“ gautais dokumentais.

„Euractiv“ svetainėje paskelbtas dokumentas atskleidė, kad ES planuoja nustatyti griežtus energetinius standartus ne tik naujai statomiems, bet jau ir esamiems pastatams. Teigiama, kad į tinklo rankas patekęs dokumentas yra naujos ES direktyvos projektas.

Jame nustatomi minimalūs energinio naudingumo standartai esamiems pastatams, kuriuose atliekami kapitaliniai renovacijos darbai.

Maždaug trys ketvirtadaliai pastatų Europoje yra energetiškai neefektyvūs. Skaičiuojama, kad ES stovintys pastatai suvartoja apie 40 proc. viso suvartojamo energijos kiekio ir išmeta 36 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Dėl šios priežasties ES nori įvesti rimtus pakeitimus, kad pasiektų tikslą – iki 2050 m. išmetamų teršalų kiekį sumažinti iki nulio.

Vienas siūlymų – visi nauji nuo 2030 m. iškilsiantys statiniai privalo būti nulinės emisijos. Tai būtų „labai aukšto energinio naudingumo pastatai“, kuriems reikiama energija būtų gaminama iš atsinaujinančių šaltinių.

Taip pat svarstoma, kad nuo 2027 m. sausio visi nauji pastatai, kurie priklauso valstybinėms institucijoms, turėtų būti nulinės emisijos.

Be to, po 2027 m. sausio parduodami arba nuomojami pastatai turės būti E klasės, o nuo 2033 mėn. sausio – C klasės.

Kalbant apie jau esamus pastatus nurodoma, kad, juos atnaujinant, ES šalys turės užtikrinti, jog būtų taikomi minimalūs energinio naudingumo standartai.

„Iki 2035 m. visam nacionaliniam pastatų fondui turi būti taikomi minimalūs energinio naudingumo standartai“, – teigiama projekte, kuris dar gali būti keičiamas.

Svarstoma, kad kiekviena valstybė narė turėtų parengti pastatų atnaujinimo veiksmų planą, siekdama paskatinti valstybinių ir negyvenamųjų pastatų, tiek viešųjų, tiek privačių, renovaciją ir iki 2050 m. pasiekti pastatus paversti nulinės emisijos statiniais. Manoma, kad tokie planai turėtų būti parengti iki 2025 m., o vėliau – kas penkeri metai. Prie jų įgyvendinimo prisidėtų ES.

Be kita ko siekiama sumažinti Europos priklausomybę nuo iškastinio kuro, todėl bloko narėms būtų draudžiama finansiškai remti iškastinio kuro katilų įrengimą.

Galutinis projekto tekstas dar gali keisti, be to, kol kas neaišku, ar šie standartai bus taikomi komerciniams pastatams, ar ne.