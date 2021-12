Uostamiesčio savivaldybė neseniai pritarė trims naujoms paskatoms, kurios, kaip tikimasi, turėtų Klaipėdą kilstelėti konkuruojant su kitais miestais dėl renginių ir specialistų. Paskatos numato ir didesnį finansavimą.

Konferenciniam turizmui – papildoma paskata

Klaipėda siekia pritraukti konferencijų rengėjus ir tokiu būdu paskatinti konferencinį turizmą. Tai, kas susiję su jūrine ekonomika, bioekonomika, paslaugų ekonomika – sritys, kuriose Klaipėda turi ką parodyti ir kuo didžiuotis. Be to, miesto ekonominės plėtros strategija kaip tik ir orientuota į šias sritis.

Šiuo metu Klaipėdoje yra daugiau nei 40 įvairaus dydžio konferencinių erdvių, talpinančių nuo 30 iki 500 dalyvių. Tačiau jau anksčiau išsiaiškinta, kad Klaipėdos mieste nepakankamai išnaudojamas konferencinių erdvių potencialas.

Šią spragą turėtų užpildyti papildoma paskata, kuri padės pritraukti didesnius nei 100 dalyvių renginius į Klaipėdos miestą.

„Ši paskata skirta aktyvinti dalykines konferencijas, kurios vyktų Klaipėdoje. Konferencinio turizmo paskata skirta bendruomenės būrimui, skatinimui. Nes per konferencijas ateina ir žinios, ir kontaktai, ir talentai“, – dėstė Klaipėdos miesto savivaldybės Ekonominės plėtros grupės vadovė Reda Švelniūtė.

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro vadovė Romena Savickienė džiaugiasi, kad Klaipėdos savivaldybė prisidės prie konferencinio turizmo skatinimo, kuris kuria aukštą pridėtinę vertę – didina miesto žinomumą, sukuria naujų galimybių miesto gyventojams ir įvairių sričių profesionalams.

„Reikia pripažinti, kad Klaipėdos mieste nebuvo skiriama pakankamai dėmesio verslo arba kitaip – konferencinio turizmo – vystymui bei skatinimui. Dabar miestas, suvokdamas šios turizmo rūšies svarbą visam regionui, įtraukė verslo turizmo vystymą į miesto strateginius dokumentus“, – sakė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro vadovė Romena Savickienė.

Nauda ir miestui

Pasak savivaldybės atstovų, tai padės spręsti ir opią sezoniškumo problemą – konferencijos Klaipėdoje gali vykti ne tik šiltuoju laikotarpiu.

Be to, konferencinis turizmas, kaip tikimasi, pritrauks daugiau turistų į viešbučius, kultūrinius miesto renginius.

„Kai mieste vyksta daug aukštos kokybės konferencijų bei seminarų, tai suteikia galimybes tinklaveikai, kompetencijų kėlimui, naujų idėjų atėjimui į miestą. Konferencijose dalyvaujantys žmonės iš kitų miestų susipažįsta su vietine ekosistema, karjeros ir gyvenimo galimybėmis – tai prisideda prie talentų pritraukimo“, – yra sakiusi Eglė Songailienė, „Klaipėda ID“ vykdančioji direktorė.

Konferencinio turizmo potencialą Klaipėdoje reikšmingai sustiprins ir mieste vystomi nauji projektai. Kitais metais uostamiestyje duris atvers modernus daugiafunkcis konferencijų ir renginių centras „Tech Zity“, o „Victoria Hotel Klaipėda“ viešbutis praturtins miesto centre esančių viešbučių bei konferencinių erdvių pasirinkimą.

Pasaulio turizmo organizacijos duomenimis, konferencinis turizmas yra dalykinio turizmo dalis, pastaraisiais dešimtmečiais sparčiausiai auganti turizmo šaka, pritraukianti 4 kartus daugiau lėšų nei pažintinis turizmas.

Patvirtintas ir šios paskatos biudžetas – po 50 tūkstančių eurų kasmet arba pagal galimybes nuo 2022 iki 2024 metų.

Į uostamiestį – ne tik atostogauti, bet ir dirbti

Dar viena paskata yra skirta pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus į Klaipėdą. Dėl talentų konkuruoja visi miestai, tačiau paskatos juose taip pat skirtingos. Klaipėda nusprendė finansiškai paskatinti aukštos kvalifikacijos specialistus rinktis uostamiestį gyvenimui ir darbui.

„Ši paskata orientuota į sritį, kur mes norėtume matyti proveržį. Sieksime paskatinti atvykti specialistus į Klaipėdą. Čia atvykti ne tik atostogų, bet ir dirbti. Finansinė paskata skirta apmokėti būsto nuomos išlaidas, lietuvių kalbos kursus, jei kalbame apie užsieniečius“, – pasakojo Klaipėdos savivaldybės Ekonominės plėtros grupės vadovė Reda Švelniūtė.

Ypač tai pasakytina apie specialistus, dirbančius informacinių technologijų bei inžinerinės pramonės srityse.

Aukštos kvalifikacijos specialistų stoka stabdo įmonių plėtrą, naujų investicijų pritraukimą ir ekonominį Klaipėdos regiono augimą.

Patvirtina tvarka numato 2000 eurų būsto nuomos kaštams padengti ir 400 eurų lietuvių kalbos kursams.

Į motyvacinę paskatą galės pretenduoti 64 specialybių atstovai, nusprendę apsigyventi ir dirbti Klaipėdoje.

Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros „Klaipėda ID“ specialistai taip pat padės naujakuriams ieškoti tinkamo būsto, deklaruoti gyvenamąją vietą, rasti jų vaikams mokyklą ar darželį bei į jį užsiregistruoti.

Specialistų stoka stabdo įmonių plėtrą

Remiantis „Klaipėda ID“ 2020 metų atlikta analize, 13,2% Klaipėdos IT rinkos buvo neužpildyta nepaisant to, kad vidutinis atlygis šioje srityje yra nuo 1500 eurų (neto) per mėnesį. Skaičiuojama, kad Klaipėdos IT rinka galėtų išaugti apie 30 procentų, tačiau dėl specialistų stokos IT įmonės plečiasi kituose miestuose.

„Mes kalbame apie specialistų pritraukimą ne tik iš kitų miestų, bet ir užsienio“, – pažymėjo R.Švelniūtė.

Jau paskaičiuota ir grąža investavus į šią paskaitą. Pritraukti 50 specialistų gali kainuoti 125 tūkstančius eurų, tačiau per metus grįžtų 206,9 tūkstančiai eurų per gyventojų pajamų mokestį, kurie sumokėtų tie specialistai. Tiesa, pirmaisiais metais tam ketinama skirti 95 tūkstančius eurų.

Daugiau lėšų naujų darbo vietų kūrimui

Klaipėda jau ne pirmus metus finansuoja ir naujų darbo vietų kūrimą. Pavyzdžiui, 2020 metais buvo priimtas sprendimas įmonėms, sukūrusioms po 20 darbo vietų, kompensuoti patirtas biuro patalpų nuomos išlaidos, neviršijančios 19 200 Eur.

Tiesa, vėliau verslininkai vienbalsiai teigė, kad nors 20 naujai sukuriamų darbo vietų kartelė yra kiek aukštoka, tačiau paskata vertinta teigiamai ir nuspręsta, kad ją reikia išlaikyti.

Verslo manymu, pandeminiu laikotarpiu tokią kartelę reiktų nuleisti iki penkių naujų darbo vietų. Todėl nuspręsta, kad kompensacija bus mokama toms įmonėms, kurios sukūrė bent šešias darbo vietas. O pati paskatos suma už naujai sukurtą darbo vietą didinama nuo 960 iki 1800 eurų.

„Ši paskata orientuota į tikslines verslų sritis – paslaugų centrus, paslaugų įmones. Apskritai, visomis šiomis paskatinomis siekiame paskatinti aktualių verslų plėtrą Klaipėdoje, aktyvinti profesinės bendruomenės kūrimą“, – pasakojo R.Švelniūtė.

2021 m. Savivaldybės biudžete šios paskatos įgyvendinimui buvo suplanuoti 76 000 eurų.