Nauja kryptis vežėjams – ne tik darbuotojų paieškoms, bet ir plėtrai į Uzbekistaną

Užsienio vizite dalyvavęs „Linavos“ generalinis sekretorius Z.Buivydas įsitikinęs – dviejų šalių draugystė gali virsti realia nauda visos šalies transporto sektoriui. Uzbekistanas – šalis, kurioje verta ne tik dairytis darbo jėgos, kurios taip trūksta visoje Europoje, bet ir nauja rinka, kurioje savo potencialą galėtų panaudoti didieji Lietuvos žaidėjai.

Įkvepia Lietuvos pavyzdys

Šį rudenį „Linavos“ atstovai, dalyvaudami IRU Generalinėje asamblėjoje Šveicarijoje, Ženevoje, susitiko su Uzbekistano vežėjų asociacijos AIRCUZ atstovais. Tai buvo jau antras susitikimas šiais metais. Viešėdamas Ženevoje „Linavos“ generalinis sekretorius Z.Buivydas buvo pakviestas aplankyti Uzbekistaną ir detaliau aptarti bendradarbiavimo galimybes.

„Lietuva jiems žinoma kaip transporto lyderė Europoje. Mes galėtume būti jiems tiltu tarp Vidurinės Azijos ir Europos“, – sako pašnekovas.

35 milijonus gyventojų skaičiuojanti šalis kasmet turi po 600–700 tūkstančių gyventojų prieaugį. Senstanti ir su demografijos problemomis susidurianti Europa tai galėtų matyti kaip dar vieną rinką, kur būtų galima dairytis trūkstamos darbo jėgos.

„Nors kultūriškai mes esame nutolę, mūsų istorija gana panaši. Būtent mūsų pokytis nuo Nepriklausomybės ir įkvepia uzbekus. Jie mato mus kaip savo mokytojus, mentorius, kurie galėtų pasidalyti savo gerąja patirtimi“, – kelionės įspūdžiais dalijasi Z.Buivydas.

Surado bendrų taškų

Su oficialiu vizitu lankęsi vežėjų atstovai susitiko ir su vienais aukščiausių šalies lyderių – Investicijų ir užsienio prekybos ministerijos Transporto ir logistikos departamento direktoriumi dr. Abdulla Chašimovu ir jo komanda bei su transporto organizacijos AIRCUZ prezidentu Sandžaru Pulatovu ir generaliniu sekretoriumi Mirchadinu Dalilovu.

Be to, Taškente vykusio susitikimo metu su transporto ministru Machkamovu Ilchomu Rustamovičiumi buvo pasirašytas memorandumas, kuriuo susitarta bendradarbiauti steigiant vairuotojų mokymo centrus Uzbekistane ir padėti skaitmenizuoti Uzbekistano transporto sektorių. Derybose dalyvavo ir Transporto ministerijos kancleris Irgaševas Golibas Gairatovičius.

„Šiuo metu Uzbekistane yra daugiau kaip 13 tūkstančių transporto priemonių, kuriomis vykdomas krovinių gabenimas, o Lietuvoje jų 57 tūkstančiai. Ten transporto sektorius nesudaro net kelių procentų bendrojo vidaus produkto, todėl jie labai nori semtis patirties iš mūsų. Bet iš to naudą pajusime ir mes“, – pabrėžia „Linavos“ generalinis sekretorius.

Trūksta kompetencijos

Inovacijų ir transporto politikos sekretorius A.Burba teigia, kad šiuo metu opiausia problema – vairuotojų rengimas.

Uzbekai nėra tinkamai ruošiami dirbti Europos Sąjungoje, todėl norint jų atsivežti dirbti čia reikia įdėti pastangų.

„Čia matome „Linavos“ ir kitų Lietuvos mokymo centrų perspektyvas bei potencialą, kurį reikėtų panaudoti. Viešėdami ten susipažinome su jų mokymų programomis. Šiuo metu mokymai yra per trumpi, vairuotojams trūksta kompetencijos, automobilių parkas gana senas, todėl atvykus jiems sunku. Be to, tinkamai ruošiant juos reikėtų skatinti rinktis ir kitokią vairavimo kultūrą, gilinti rusų ir anglų kalbų žinias, nes šiuo metu didžioji dalis uzbekų silpnai kalba rusiškai, o angliškai – vienetai. Atvykę pas mus jie galėtų laikyti egzaminus ir būtų tinkamai pasiruošę vairuoti Europos keliuose“, – teigia pašnekovas.

Anot jo, tuo turėtų būti suinteresuota ir Europos Sąjunga, nes tai ne tik spręstų vairuotojų trūkumo problemą, bet ir užtikrintų saugumą Senojo žemyno keliuose. Žinoma, pasak A.Burbos, trūksta ne tik kompetencijos, – vangiai vyksta ir skaitmenizacijos procesai, o tai trukdo pažangos plėtrai.

Nori matyti lietuvius

Nauja dar neatrasta rinka įdomi ne tik lietuviams. Vokiečių gigantas „DB Schenker“ irgi domėjosi partnerystės su uzbekais galimybėmis, tačiau pastarieji įsitikinę, kad lietuviai taip pat stipriai pažengę transporto ir logistikos srityje ir kur kas artimesni jiems. Todėl mūsų šalies vežėjams jie teikia prioritetą.

„Tai didelis įvertinimas, turėtume jo neprarasti. Svarbu paminėti ir tai, kad Uzbekistaną turime matyti ne tik kaip darbo jėgos žaliavą tiekiančią šalį, bet ir naują rinką. Šiuo metu jie dirba ne tik savo šalyje, bet ir visoje Vidurinėje Azijoje, yra įkėlę koją ir į Pakistaną, Kiniją, Rusiją. Todėl tiek transporto ministras, tiek mes patys, „Linavos“ atstovai, raginame didžiąsias Lietuvos transporto įmones steigti savo padalinius ten ir plėsti savo verslą“, – pokalbį baigia A.Burba.