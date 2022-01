„Būsto nuomos kainos Vilniuje šiemet ir toliau augs, kadangi rinkoje esantis nuomos pajamingumas dar nėra pasiekęs savo tikrosios vertės“, – teigia bendrovės „Mano numai“, valdančios prekės ženklą „Numai“, vadovas Aurimas Čiagus.

Naujų būstų pasirinkimas – tik „ant popieriaus“

Įmonės duomenimis, šiuo metu pirminėje Vilniaus būsto rinkoje pirkėjai gali rasti apie 2700 būstų. Vidutinis šiuo metu parduodamų butų su daline apdaila plotas yra 52 kv. m., o kaina siekia apie 140 tūkst. eurų, arba 2,6 tūkst. eurų už kvadratinį metrą.

„Verta pastebėti, kad vos 12 proc. šios pasiūlos sostinėje jau yra pastatyta. Vadinasi, didžioji dalis klientų būstą gali rinktis tik „ant popieriaus“, – sako A. Čiagus.

Pasak jo, šiuo metu pirminėje rinkoje parduodamų būstų kaina ir plotas yra labai panašūs į gruodžio mėnesį parduoto NT kainas.

„Gruodžio mėnesį pirminėje rinkoje fiksavome 425 pardavimus. Iš viso būstus išsipardavė 7 projektai, dar 3 nauji projektai praėjusių metų paskutinį mėnesį rinkai pasiūlė 308 naujus būstus“, – sako A. Čiagus.

Šiuo metu antrinėje būsto rinkoje vidutinė parduodamo buto kaina su pilna apdaila siekia 170 tūkst. eurų, o vidutinis plotas – 63 kv. m. Palyginimui, gruodį vidutinė parduoto būsto su pilna apdaila kaina buvo apie 132 tūkst. eurų, o vidutinis plotas siekė 54 kv. m.

„Sostinėje nuosekliai kylant gyvenamojo NT kainoms esminis trikdis įsigyti būstą bus susijęs su finansais – pradinio įnašo neturėjimu. Būsimiems pirkėjams sukaupus reikiamą įnašą gali tekti nusivilti – būstų kainos gali būti pakilusios ir teks papildomai taupyti“, – aiškina A. Čiagus.

Auga nuomos kainos

Pasak A. Čiagaus, Vilniuje stebimas ir būsto nuomos kainų augimas: per pastarąjį pusmetį būsto nuomos kaina antrinėje rinkoje Vilniuje padidėjo 13 proc., arba maždaug 65 eurais per mėnesį. Gruodį vidutinė nuomos kaina už 50 kv. m. dviejų kambarių butą Vilniuje siekė apie 550 eurų per mėnesį.

„Dar balandį, staigiai pradėjus augti būsto kainoms, nuomos pajamingumas smuko. Tuo metu būsto kainos augo sparčiau nei nuoma, kas ir lėmė sumažėjusį pajamingumą. Bet jau nuo birželio mėnesio pajamingumas nuosekliai augo, ir iki metų pabaigos stabilizavosi ties 5,5 proc.“, – sako A. Čiagus.

Jo teigimu, šiuo metu labiausiai verta nuomoti (ir labiausiai neverta nuomotis) 1 ir 3 kambarių butus, kurių metinis nuomos pajamingumas didžiausias.