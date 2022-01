Jų prašymas išsakytas turtingų asmenų ir ne pelno organizacijų remiamam tyrimui parodžius, kad turtingiausiems pasaulio žmonėms taikomas turto mokestis galėtų surinkti 2,52 trilijono JAV dolerių per metus – to užtektų sumokėti už COVID-19 vakcinas visiems ir ištraukti 2,3 milijardo žmonių iš skurdo.

Atvirame laiške internetu rengiamam Davoso pasaulio ekonomikos forumui 102 milijonieriai, įskaitant „Disney“ paveldėtoją Abigail Disney, teigia, kad dabartinė mokesčių sistema yra nesąžininga ir „sąmoningai sukurta tam, kad turtingieji taptų dar turtingesni“.

„Pasaulis – kiekviena jo šalis – turi reikalauti, kad turtingieji sumokėtų teisingą dalį, – sakoma laiške. – Apmokestinkite mus, turtinguosius, apmokestinkite mus dabar“.

Šią savaitę paskelbtoje pasaulinės labdaros organizacijos „Oxfam“ ataskaitoje sakoma, kad 10 turtingiausių pasaulio vyrų per pirmuosius dvejus pandemijos metus padvigubino savo turtą iki 1,5 trilijono dolerių, o nelygybė ir skurdas išaugo.

„Mes, milijonieriai, žinome, kad dabartinė mokesčių sistema nėra teisinga, – sakoma laiške, kurį išplatino tokios grupės kaip „Patriotic Millionaires“, „Millionaires for Humanity“, „Tax me Now“ ir „Oxfam“. – Dauguma iš mūsų gali pasakyti, kad nors pasaulis per pastaruosius dvejus metus išgyveno labai daug kančių, mūsų turtas per pandemiją iš tikrųjų padidėjo, tačiau tik nedaugelis mūsų gali nuoširdžiai pasakyti, jog mes sumokame teisingą savo mokesčių dalį“.

Tarp pasirašiusiųjų yra turtingų vyrų ir moterų iš JAV, Kanados, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Norvegijos, Austrijos, Nyderlandų ir Irano.

Mokesčio užtektų ne tik finansuoti vakcinas visame pasaulyje ir mažinti skurdą, bet ir užtikrinti visuotinę sveikatos priežiūrą ir socialinę apsaugą 3,6 mlrd. žmonių mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, nurodė grupė. Būtų nustatytas 2 proc. mokestis tiems, kurių turtas viršija 5 milijonus JAV dolerių, 3 proc. – turintiems 50 mln. dolerių vertės turtą ir 5 proc. tiems, kurių turtas viršija 1 milijardą.

Grupės teigimu, taikant didesnį progresinį mokestį, į kurį įeina 10 proc. mokestis milijardieriams, kasmet būtų surinkta 3,62 trilijono dolerių. Tikrasis apmokestinimo lygis priklausytų nuo šalies.

Praėjusiais metais demokratai pasiūlė JAV Kongresui planą apmokestinti maždaug 700 Amerikos milijardierių turtą, bet jis buvo išbrauktas iš prezidento Joe Bideno 1,75 trilijono dolerių socialinių išlaidų ir klimato kaitos programos.

Trečiadienio pasiūlymas paskelbtas pasaulio vyriausybių ir verslo lyderiams dalyvaujant virtualiame Davoso viršūnių susitikime. Jį nuspręsta rengti internetu dėl plintančios omikron atmainos.