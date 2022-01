Kaip teigia „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė, naujai atidaromai parduotuvei Gariūnuose buriama 30 pardavėjų komanda. Pagrindinės jų užduotys bus dirbti kasoje, užtikrinti šviežių ir kokybiškų produktų išdėstymą lentynose bei prižiūrėti tvarką prekybos salėje.

„Naujai prie komandos prisijungsiantiems nariams užtikrinsime finansinį stabilumą ir konkurencingą darbo užmokestį. Vilniuje pardavėjams siūlome mėnesinį atlyginimą nuo 1085 iki 1400 Eur (neatskaičius mokesčių, kartu su priedais), o turint darbo patirties prekybos srityje, galimas ir didesnis pradinis atlyginimas“, – sako S. Savickienė.

Ji pažymi, kad sąžiningas bei laiku mokamas darbo užmokestis padidina darbuotojų motyvaciją. Dėl to prekybos tinklas reguliariai peržiūri taikomą atlygio sistemą ir papildomas investicijas skiria atlyginimų kėlimui bei kitoms darbuotojams skirtoms naudoms.

Pavyzdžiui, nuo šių metų sausio 1 d. visų „Lidl Lietuva“ darbuotojų darbo užmokestis padidėjo 5–15 proc., o praėjusiais metais finansiniams priedams ir premijoms įmonė skyrė daugiau nei 1,7 mln. eurų.

Sertifikatais įvertintas rūpestis darbuotojais

Įmonė „Lidl Lietuva“ savo darbuotojams užtikrina vienas geriausių darbo sąlygų šalyje – tai įrodo jau ketvirtą kartą pelnyti prestižiniai „Top Employer 2022 Lietuva“ ir „Top Employer 2022 Europe“ sertifikatai.

Pasak S.Savickienės, „Lidl Lietuva“ yra vienintelis tokį įvertinimą gaunantis mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje.

Šį pasiekimą lemia nuolat augantis įmonės dėmesys savo darbuotojams, gerinamos darbo sąlygos, tobulinama papildomų naudų sistema, kurioje ir išskirtinis dėmesys visų darbuotojų fizinei ir emocinei sveikatai.

„Visi bandomąjį laikotarpį pabaigę kandidatai yra apdraudžiami privačiu sveikatos draudimu. Darbuotojams siūlome neribotą ambulatorinį gydymą, kritinių ligų draudimą, skiriame tam tikrą sumą stacionariam gydymui bei vaistams, maisto papildams, vitaminams. Nuo šių metų pradžios draudimą papildėme odontologijos ir optikos paslaugų išlaidų kompensavimu. Taip pat visus norinčius darbuotojus ir jų vaikus iki 14 metų nemokamai skiepijame nuo gripo apsaugančiomis vakcinomis“, – pasakoja S.Savickienė.

Papildomą dėmesį prekybos tinklas skiria ir darbuotojų emocinei sveikatai. Praėjusių metų pabaigoje jiems pristatyta programa „Gali mumis pasikliauti!“.

Paskambinus visą parą veikiančiu numeriu jie gali anonimiškai ir nemokamai pasikonsultuoti su asmenines, teisines ir finansines paslaugas teikiančiais konsultantais ir psichologais.

Be to, visi komandos nariai gali nemokamai apsilankyti ir dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus.

Augant įmonei – tobulėja ir darbuotojai

Puikios darbo sąlygos, S.Savickienės įsitikinimu, yra neatsiejamos nuo atviro darbuotojų bendravimo, jų tarpusavio ryšio kūrimo bei lygių galimybių.

Dėl to, pavyzdžiui, prekybos salėje prireikus atlikti tam tikras užduotis, tai padaryti gali bet kuris kolega, nepriklausomai nuo jo amžiaus, lyties ar užimamų pareigų.

Bendruomeniškumą skatina ir kartu švenčiamos įvairios įmonės šventės bei bendravimas vidinėje komandos nariams skirtoje programėlėje.

Taikydama plačią darbuotojų gerovės užtikrinimo strategiją, „Lidl Lietuva“ atsakingai žiūri ir į darbuotojų tobulėjimą, profesinį augimą, siūlo apie pusšimtį įvairių kontaktinių ir nuotolinių mokymų.

Be to, įmonėje skatinamos karjeros galimybės praėjusiais metais leido net 18 prekybos tinkle jau dirbusių darbuotojų tapti parduotuvių vadovais. Kaip papildomą motyvacinę priemonę, „Lidl Lietuva“ jiems įteikė tarnybinius BMW markės automobilius.

Naujausius „Lidl Lietuva“ darbo pasiūlymus galima rasti įmonės karjeros portale https://karjera.lidl.lt arba susisiekus tiesiogiai telefonu 8 800 800 50.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,5 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 60 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių 24-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose bei Rokiškyje.